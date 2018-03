Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a dat asigurari luni ca aderarea la Uniunea Europeana ramane un 'obiectiv strategic' pentru Ankara, inainte de a se deplasa in Bulgaria pentru un summit cu liderii institutiilor europene, informeaza AFP. 'Aderarea deplina ramane obiectivul nostru…

- Turcii au gatit cea mai mare baclava din lume. Bucatarii turci au stabilit un nou record mondial dupa ce au gatit cea mai mare baclava din lume. Delicatesa turceasca, atat de mult iubita și in Romania, a fost coapta la targ tradițional de mancare la Ankara. Vezi galeria foto + 5 + 5 Vizitatorii targului…

- Un grup sustinator al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, Demiroren Holding din Turcia, va cumpara ziarul Hurriyet si postul de televiziune CNN Turk, intr-un acord care ar putea intari sprijinul mediatic pentru guvernul de la Ankara, scrie Reuters. Anuntul potrivit caruia Demiroren Holding a…

- Liderii tarilor membre ale Uniunii Europene au trimis joi un mesaj de fermitate Turciei, condamnand "actiunile sale ilegale persistente" din Marea Mediterana, cu cateva zile inainte de o intalnire cu Recep Tayyip Erdogan menita sa tempereze relatiile problematice, transmite AFP. O serie…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a respins marti cu virulenta criticile Washingtonului legate de ofensiva turca impotriva unei militii kurde in regiunea Afrin din nord-vestul Siriei, liderul de la Ankara cerand Statelor Unite sa ''respecte'' Turcia, transmite AFP. ''Unde…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Ankara ii va cere Uniunii Europene intregul ajutor de 6 miliarde de euro promis de catre blocul comunitar pentru refugiatii sirieni aflati pe teritoriul Turciei, in cadrul unei reuniuni ce va avea loc saptamana viitoare, relateaza agentia…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a avertizat luni ca Ankara si-ar putea extinde operatiunile militare impotriva militantilor kurzi in alte zone din nordul Siriei si din nordul Irakului, relateaza...

- Recep Tayyip Erdogan a afirmat ca rebeli sirieni sprijiniti de Ankara au preluat controlul "total" asupra centrului orasului Afrin, bastion kurd in nord-vestul Siriei, intr-o declaratie facuta duminica. "Unitatile Fortelor siriene libere, sprijinite de trupele armatei turce, au preluat controlul…

- Procurorii turci au emis mandate de arestare pentru 92 de profesori si alte 94 de persoane in trei operatiuni distincte impotriva persoanelor suspectate de presupuse legaturi cu reteaua predicatorului Fethullah Gulen, despre care guvernul de la Ankara considera ca a stat in spatele puciului esuat…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau rus Vladimir Putin au discutat, marti seara, despre problemele umanitare din provincia Ghuta de Est si despre situatia generala a conflictului din Siria, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Toata lumea stie ca o cana de cafea dimineata este benefica pentru ca intreg organismul sa prinda energia. Exista, insa, o regula de aur pentru a consuma cafeaua dimineata si, anume, ora la care se bea.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat, vineri, ca musulmanii au fost si sunt principala tinta a gruparilor teroriste precum Stat Islamic, al-Qaida sau Boko Haram, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Romancierul si jurnalistul turc Ahmet Altan, deja condamnat la inchisoare pe viata pentru presupuse legaturi cu tentativa de puci din iulie 2016, a primit miercuri o noua pedeapsa de aproape sase ani de detentie, conform agentiei oficiale de presa Anadolu, citata de AFP. In varsta de 67 de ani, Altan…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a șocat lumea intreaga dupa ce imaginile in care ii promite unei fetițe turce imbracata in uniforma militara ca va fi onorata de țara daca va muri ca un martir, au devenit virale, scrie RT. Intr-o incercare de a mobiliza națiunea pentru razboi, liderul de la…

- Președintele Turciei a declarat ca se gandește sa reintroduca adulterul in Codul Penal. Discursul lui Erdogan nu este surprinzator avand in vedere ca s-a poziționat ca un aparator al valorilor islamice iar Turcia a decriminalizat adulterul pentru femei doar la insistențele Uniunii Europene. Recep Tayyip…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat, sambata, ca operatiunea militara din nordul Siriei se apropie de „victorie" cu fiecare zi care trece, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Seful diplomatiei americane Rex Tillerson a avut o lunga intalnire si discutii "productive" joi seara la Ankara cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru a incerca sa detensioneze relatiile devenite explozive de mai multe saptamani din cauza ofensivei Ankarei impotriva unei militii kurde siriene…

- Secretarul de Stat american Rex Tillerson a declarat marti ca operatiunea militara turca in Siria impotriva fortelor kurde aliate Washingtonului a slabit lupta impotriva gruparii Statul Islamic (SI), relateaza AFP, citat de News.ro . Ofensiva Ankarei ”a deturnat (coalitia internationala de la) lupta…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat sambata ca un elicopter militar turc a fost doborat in cursul unei ofensive turce impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, relateaza AFP si Reuters. ''Unul dintre elicopterele noastre a fost doborat in urma cu putin timp'', a declarat…

- Un tribunal din Ankara a condamnat miercuri la inchisoare pe viata 64 de ofiteri si elevi ai unei academii militare din capitala tarii, pentru implicare in tentativa esuata de puci din iulie 2016, a relatat agentia Anadolu, citand o sursa judiciara, transmite Reuters. Alti 100 de inculpati au fost achitati…

- Olanda a anuntat luni ca isi retrage ambasadorul acreditat la Ankara din cauza relatiilor dificil de 'normalizat' cu Turcia si ca nu vor autoriza prezenta unui reprezentant turc pe teritoriul olandez, masura ce aduce relatiile dintre cele doua tari la cel mai scazut nivel de anul trecut, relateaza…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, i-a dat sambata asigurari omologului sau francez, Emmanuel Macron, in privinta operatiunilor armatei turce in Siria, subliniind ca acestea vizeaza lupta contra unor "elemente teroriste" si ca Ankara "nu ravneste teritoriul unei alte tari", transmite AFP, conform…

- Turcia va ”curata” intreaga sa frontiera cu Siria, a declarat, duminica, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, indicand ca operatiunea militara dusa impotriva kurzilor din provincia siriana Afrin ar putea fi extinsa, relateaza agentia Anadolu.

- Președintele Turciei amenința ca va extinde ofensiva din Siria. Erdogan vizeaza alte orașe din nordul țarii unde sunt prezenți militanți kurzi. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenintat vineri sa extinda la alte orase din nordul Siriei ofensiva turca in curs in enclava Afrin, cu scopul de a…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat marti la telefon cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, despre operatiunea militara turca in regiunea Afrin din Siria, informeaza Reuters, din surse din cadrul presedintiei de la Ankara. Potrivit acestora, Erdogan a dat asigurari ca s-au luat…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Shoigu, a anuntat, marti, ca Turcia a semnat un contract cu Moscova pentru a primi sisteme anti-aeriene de tip S-400, devenind a doua tara din NATO care va detine astfel de rachete. Federatia Rusa ar trebui sa inceapa livrarile in martie 2020. "Acestea sunt…

- Potrivit canalului de televiziune public TRT, aceste mandate de arestare au fost date pentru 18 persoane la Istanbul si 17 la Diyarbakir, oras din sud-est cu o majoritate kurda, unde opt suspecti au fost retinuti dimineata. Aceste persoane sunt suspectate ca au facut "propaganda" in favoarea Unitatii…

- Cel putin 12 persoane au fost reținute la Istanbul. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin (nord) impotriva militiei kurde siriene YPG, sustinuta de catre SUA. Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a avertizat anterior…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe protestatarii pro-kurzi la Ankara si Istanbul, retinand cel putin 12 persoane la Istanbul, relateaza Reuters. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin…

- Armata turca a anuntat ca a executat noi atacuri sambata impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in nordul Siriei, in contextul in care o ofensiva terestra pare iminenta, relateaza AFP. Fortele armate turce au afirmat ca au atacat "in situatie de legitima aparare"…

- Binali Yildirim, prim-ministrul Turciei, a declarat, vineri, ca Ankara nu va tolera nicio amenintare la adresa securitatii nationale a Turciei, adaugand ca tara sa isi va continua misiunea de a elimina toate factiunile teroriste din regiune, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a sesizat Alianta Nord-Atlantica in legatura cu initiativa Statelor Unite de a infiinta un contingent kurd in Siria, pe care liderul turc il considera "armata terorista", informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis marti ca va termina cu 'cuiburile de teroristi' in regiunile din nordul Siriei controlate de gruparile kurde considerate drept 'teroriste' de catre Ankara, potrivit AFP. 'Maine, in ziua urmatoare, in scurt timp, ne vom…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a amenintat luni ca "va ucide din fasa" forta frontaliera pe care Washingtonul intentioneaza sa o înfiinteze în Siria, forta formata în special din combatanti kurzi, pe care Ankara îi considera "teroristi", informeaza…

- Potrivit agentiei de presa Anadolu, 'focul de artilerie grea' al armatei turce a tintit pozitiile Partidului Uniunii Democratice (PYD), principala formatiune a kurzilor sirieni, care domina zone din nordul Siriei.Ankara sustine ca PYD are legaturi cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan…

- Demirtas, plasat in detentie in noiembrie 2016 pentru acuzatii de activitati ''teroriste'', a fost intampinat cu strigate, sloganuri si aplauze de catre sustinatorii sai, veniti cu sutele in fata Tribunalului din Bakirkoy, in Istanbul, potrivit unui corespondent al AFP la fata locului.Copresedinte…

- Turcia si-a epuizat rabdarea in legatura cu eventuala sa aderare la Uniunea Europeana si nu mai poate astepta inca 50 de ani (pentru a intra in blocul comunitar european, n.r.), a declarat miercuri ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, citat de DPA, scrie Agerpres. ''Haideţi să nu mai…

- Liderul Partidului Miscarea Nationalista (MHP) din Turcia a anuntat luni ca partidul sau va sustine tabara presedintelui Recep Tayyip Erdogan in timpul alegerilor prezidentiale de importanta critica din noiembrie 2019, informeaza dpa. "MHP nu va inainta un candidat la presedintia tarii.…

- Jurnalistul, care lucreaza pentru publicatia "Trimis special" a postului de televiziune France 2, l-a intrebat pe Recep Tayyip Erdogan cu privire la interceptarea din ianuarie 2014, dezvaluita in mai 2015, a unor camioane apartinand Serviciilor Secrete Turce (MIT) si care se presupune ca transportau…

- Procurorii turci au emis mandate de arestare pentru 70 de persoane, inclusiv 58 de militari, in cadrul unei anchete ce vizeaza presupusi sustinatori ai clericului musulman Fethullah Gulen, care este acuzat de Ankara ca ar fi orchestrat tentativa de lovitura de stat din iulie 2016. Politia…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, miercuri, ca relatiile dintre tara sa si Occident depind de atitutinea UE si a SUA, adaugand ca s-a incheiat perioada in care Blocul comunitar putea dicta dinamica relatiilor cu Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a reiterat miercuri, intr-o vizita in Tunisia, ca in ceea ce-l priveste nu exista vreo solutie posibila in Siria fara plecarea presedintelui Bashar al-Assad de la putere, o problema de care se impiedica incercarile internationale de mediere in acest conflict, relateaza…