Stiri pe aceeasi tema

- Orasul Tell Rifaat, situat la circa 40 de km nord de Alep, este urmatoarea tinta a operatiunii militare a Turciei impotriva militiilor kurde din nordul Siriei dupa preluarea controlului in Afrin, a anuntat duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit AFP."Cu voia lui Dumnezeu,…

- Orasul Tell Rifaat, situat la circa 40 de km nord de Alep, este urmatoarea tinta a operatiunii militare a Turciei impotriva militiilor kurde din nordul Siriei dupa preluarea controlului in Afrin, a anuntat duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit AFP. "Cu voia lui Dumnezeu, vom face…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a avertizat, luni, ca Ankara si-ar putea extinde operatiunile militare impotriva militantilor kurzi in alte zone din nordul Siriei si din nordul Irakului, relateaza agentia DPA.In cadrul unei ceremonii judiciare desfasurate la Ankara, Erdogan a precizat…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si alte 20 au fost ranite marti in coliziunea dintre un autobuz si un camion in nordul Turciei, potrivit agentiei de presa Anadolu, citata de AFP, scrie agerpres.ro. Accidentul a avut loc la primele ore ale diminetii in provincia Corum, la nord-est…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat, vineri, ca musulmanii au fost si sunt principala tinta a gruparilor teroriste precum Stat Islamic, al-Qaida sau Boko Haram, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. Potrivit postului turc de televiziune Haberturk, discutia…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan si cu presedintele iranian Hassan Rouhani in luna aprilie, in Turcia, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-urile agentiilor Tass si Anadolu.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat, sambata, ca operatiunea militara din nordul Siriei se apropie de „victorie" cu fiecare zi care trece, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat, sambata, ca operatiunea militara din nordul Siriei se apropie de "victorie" cu fiecare zi care trece, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a cerut vineri Turciei sa dea dovada de retinere in actiunile sale militare din nord-vestul Siriei, reiterand mesajul adresat Ankarei de secretarul de stat american Rex Tillerson, relateaza AFP. 'Ceea ce doreste Uniunea Europeana este ca tinta operatiunilor…

- Statele Unite si Turcia ”nu vor mai actiona fiecare de partea ei” in Siria si vor ”sa mearga inainte impreuna” pentru a depasi actuala lor criza, a declarat vineri, la Ankara, seful diplomatiei americane, relateaza AFP. Cele doua tari au implementat un ”mecanism” comun prin care se vor angaja in rezilvarea…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat, miercuri, ca Turcia are ingrijorari legitime de securitate, in contextul in care Armata turca a lansat o ampla ofensiva militara impotriva kurzilor din nordul Siriei, relateaza agentia Anadolu.

- Prim-ministrul Turciei, Binali Yildirim, a declarat, luni, ca Ankara pune la indoiala seriozitatea SUA privind lupta impotriva retelelor teroriste, adaugand ca cere Washingtonului sa nu mai ofere sprijin kurzilor din gruparea PKK, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Armata israeliana a atacat 12 baze militare siriene si iraniene din Siria in cadrul unei ofensive descrise de israelieni ca fiind „un atac la scara larga” si care a venit ca urmare a unui schimb de tiruri dupa ce o drona iraniana s-a infiltrat in spatiul aerian al Israelului, scrie The Times of Israel.…

- Premierul Turciei, Binali Yildirim, a anuntat sambata ca doi militari turci au murit ca urmare a prabusirii unui elicopter in cursul ofensivei militare a Ankarei impotriva militiilor kurde in nordul Siriei. ''In acest stadiu putem spune ca un elicopter s-a prabusit. Avem doi martiri. Nu…

- Premierul Turciei, Binali Yildirim, a anuntat sambata ca doi militari turci au murit ca urmare a prabusirii unui elicopter in cursul ofensivei militare a Ankarei impotriva militiilor kurde in nordul Siriei, relateaza AFP si DPA. ''In acest stadiu putem spune ca un elicopter s-a prabusit. Avem…

- „Este un lucru tragic faptul ca SUA sustine un grup terorist, in baza faptului ca acestia au invins un alt grup terorist, Daesh. Turcia este parte a coalitiei impotriva ISIS si credem ca pentru a-i invinge nu avem nevoie de ajutorul unui alt grup terorist”. Declaratia ii apartine ambasadorului Turciei…

- Iranul a facut luni apel la Turcia sa-si inceteze ofensiva militara din Siria, spunand ca operatiunea din provincia siriana Afrin (nord) incalca suveranitatea si sporeste tensiunile din tara ravasita de razboi, relateaza agentia Reuters. Turcia a lansat luna trecuta o campanie aeriana si terestra,…

- Un tribunal turc a ordonat vineri eliberarea din inchisoare a trei medici care fusesera arestati in legatura cu criticile la adresa operatiunii militare a Ankarei in nordul Siriei, insa a decis plasarea lor sub control judiciar, a declarat vineri un avocat, relateaza DPA. Cu toate acestea, alti opt…

- Un tribunal turc a ordonat vineri eliberarea din inchisoare a trei medici care fusesera arestati in legatura cu criticile la adresa operatiunii militare a Ankarei in nordul Siriei, insa a decis plasarea lor sub control judiciar, a declarat vineri un avocat, relateaza DPA. Cu toate acestea,…

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a criticat joi avertismentul lansat de catre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, pe tema ofensivei Ankarei in Siria, afirmand ca Franta ''nu are de dat lectii'' Turciei, scrie digi24.ro.

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a criticat joi avertismentul lansat de catre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, pe tema ofensivei Ankarei in Siria, afirmand ca Franta ''nu are de dat lectii'' Turciei, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Turcia a inceput weekendul trecut operatiunea Ramura de Maslin, in Afrin, zona din nord-vestul Siriei. Deznodamantul incursiunii nu trebuie sa creeze prea mult suspans: Turcia va cuceri Afrinul relativ usor. Importanta incursiunii Turciei sta mai degraba in provocarile pe care ea le aduce in relatiile…

- Un procuror turc a ordonat arestarea a 11 membri executivi ai Asociatiei Medicale Turce (TTB) in cadrul unei investigatii dupa ce asociatia s-a opus operatiunii militare a Ankarei in nordul Siriei, relateaza Reuters, dpa si AFP, potrivit agerpres.ro. Potrivit procurorului, politia din Ankara…

- Un procuror turc a ordonat arestarea a 11 membri executivi ai Asociatiei Medicale Turce (TTB) in cadrul unei investigatii dupa ce asociatia s-a opus operatiunii militare a Ankarei in nordul Siriei, relateaza Reuters, dpa si AFP. Potrivit procurorului, politia din Ankara a demarat procedurile…

- Loviturile aeriene s-au intensificat luni la frontiera intre Turcia si enclava kurda Afrin, in nordul Siriei, unde civilii platesc un pret greu pentru ofensiva pe care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se declara hotarat sa o continue, relateaza France Presse. Turcia desfasoara din…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenintat vineri ca va extinde si la alte orase din nordul Siriei ofensiva in desfasurare a Turciei impotriva enclavei Afrin, pentru a elimina orice prezenta a unei militii kurde considerate drept organizatie terorista de catre Ankara, potrivit AFP. …

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis joi sa continue, pana ce scopul va fi atins, ofensiva tarii sale din nordul Siriei contra unei militii kurde aliate a SUA, in timp ce tensiunile cu Washingtonul cresc, transmite AFP. In a sasea zi a acestei ofensive, care suscita ingrijorarea…

- Turcia a cerut Statelor Unite sa stopeze orice ajutor acordat fortelor kurde YPG sau altfel vor risca o confruntare cu trupele armatei Turciei aflate pe teritoriul Siriei - episod ce reprezinta o escaladare fara precedent a razboiului declaratiilor dintre cele doua state aliate NATO.

- Seful diplomatiei germane a anuntat joi ca a cerut NATO initierea unor discutii in cadrul Aliantei ca urmare a controversatei interventii a Turciei in nordul Siriei impotriva unei militii kurde, relateaza AFP. ''Am cerut secretarului general al NATO sa discutam de asemenea situatia…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a îndemnat miercuri pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa-si reduca operatiunile militare în Siria, unde armata turca a lansat o ampla ofensiva împotriva unei militii kurde siriene aliate a Statelor Unite, relateaza AFP. …

- Presedintele american, Donald Trump, l-a indemnat miercuri pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa-si reduca operatiunile militare in Siria, unde armata turca a lansat o ampla ofensiva impotriva unei militii kurde siriene aliate a Statelor Unite, relateaza AFP.In cursul unei discutii…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a declarat, marti, ca operatiunile militare aeriene si terestre ale Turciei din nordul Siriei intrerup eforturile internationale duse impotriva retelelor teroriste Stat Islamic si al-Qaida, relateaza The Associated Press.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Turcia are un acord cu Rusia in legatura cu operatiunea sa militara din provincia siriana Afrin (nord) impotriva militiei kurde siriene YPG, sustinuta de SUA, si ca Ankara nu va da inapoi de la actiunea sa, relateaza Reuters si AFP.…

- Artileria turca a bombardat luni pozitii ale militiilor YPG, in a treia zi a ofensivei asupra enclavei kurde siriene din Afrin, in conditiile in care zeci de mandate de arestare au fost emise in Turcia in legatura cu aceasta operatiune pentru "propaganda terorista", scrie AFP.

- Potrivit canalului de televiziune public TRT, aceste mandate de arestare au fost date pentru 18 persoane la Istanbul si 17 la Diyarbakir, oras din sud-est cu o majoritate kurda, unde opt suspecti au fost retinuti dimineata. Aceste persoane sunt suspectate ca au facut "propaganda" in favoarea Unitatii…

- Ofensiva lansata de Turcia in nordul Siriei, impotriva militiilor kurde, ar urma sa se incheie "in foarte scurt timp", a declarat duminica Recep Tayyip Erdogan. "Daca Dumnezeu vrea, vom incheia aceasta operatiunea in foarte scurt timp", a afirmat Erdogan duminica, intr-un discurs la Bursa (oras din…

- Turcia a lansat sambata o ofensiva terestra si aeriana in nordul Siriei impotriva unor militii kurde pe care le considera organizatii teroriste. Aceleasi militii ar urma sa conduca o forta aliata, sprijinita de Statele Unite, care sa previna reintoarcerea jihadistilor ISIS in regiune. YPG (unitatile…

- Turcia a lansat sambata o ofensiva terestra si aeriana in nordul Siriei impotriva unor militii kurde pe care le considera organizatii teroriste. Aceleasi militii ar urma sa conduca o forta aliata, sprijinita de Statele Unite, care sa previna reintoarcerea jihadistilor ISIS in regiune. YPG (unitatile…

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, a declarat sambata presedintele turc...

- Turcia a lansat „de facto“, in nordul Siriei, o operatiune militara terestra impotriva enclavei Afrin, controlata de o militie kurda, a anuntat sambata presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan.

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, o actiune privita cu ingrijorare de Washington, relateaza AFP si...

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, o actiune privita cu ingrijorare de Washington, relateaza AFP si Reuters. "Operatiunea…

- Turcia cauta un raspuns in fata noilor planuri de securitate ale SUA la granita cu Siria. Desi interesele Turciei si ale SUA in Orientul Mijlociu sunt divergente, exista inca zone de suprapunere in care cele doua tari pot gasi oportunitati sa coopereze. Una dintre aceste zone este…

- Turcia va lansa in zilele urmatoare un asalt militar asupra enclavei kurzilor din nordul Siriei, a declarat, duminica, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, indemnand Statele Unite sa ofere sustinere in lupta impotriva insurgentilor kurzi, relateaza Abc News.

- Potrivit agentiei de presa Anadolu, 'focul de artilerie grea' al armatei turce a tintit pozitiile Partidului Uniunii Democratice (PYD), principala formatiune a kurzilor sirieni, care domina zone din nordul Siriei.Ankara sustine ca PYD are legaturi cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan…

- Fortele turce desfasurate de-a lungul frontierei cu Siria au atacat cu proiectile orasul Afrin, din nordul acestei tari si aflat sub controlul militiilor kurde, pentru a doua zi consecutiva, relateaza duminica DPA, conform agerpres.ro. Potrivit agentiei de presa Anadolu, 'focul de artilerie…

- Contul de Twitter al redactorului-sef al publicatiei germane Der Spiegel, Klaus Brinkbaeumer, a fost sambata seara tinta unui atac cibernetic, fiind utilizat pentru postarea unui mesaj pro-Turcia, transmite DPA, scrie agerpres.ro. Hackerii au postat o imagine a drapelului Turciei si a presedintelui…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca operatiunea Scutul Eufratului, indreptata impotriva militantilor din nordul Siriei si lansata in august 2016, va fi extinsa in alte doua orase importante, aflate sub controlul combatantilor kurzi sustinuti de SUA,

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca operatiunea Scutul Eufratului, indreptata impotriva militantilor din nordul Siriei si lansata in august 2016, va fi extinsa in alte doua orase importante, aflate sub controlul combatantilor kurzi sustinuti de SUA, informeaza agentia de presa…