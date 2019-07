Recep Tayyip Erdogan a discutat cu Vladimir Putin despre conflictul din Libia

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a discutat sambata despre conflictul din Libia cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia turca de presa Anadolu, fara a da alte detalii, informeaza dpa. Erdogan si Putin au discutat la telefon despre "criza din Libia si probleme regionale",…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat ca urmeaza sa participe in iulie la un summit tripartit cu omologii sai rus Vladimir Putin si iranian Hassan Rohani, pe tema situatiei in Siria, potrivit postului NTV, care nu anunta o data a acestui summit, relateaza Reuters, potrivit news.ro.

- Presedintele american Donald Trump a apreciat sambata, in prezenta omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan, ca achizitionarea de catre Ankara a sistemelor de rachete rusesti S-400 este "o problema", informeaza AFP. "Este o problema, incontestabil", a declarat el la inceputul intalnirii sale cu Erdogan…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca nu va da inapoi in privinta achizitiei de rachete rusesti S-400, in pofida avertismentelor emise de SUA, transmit AFP si Reuters. 'Exista o anumita masura pe care am luat-o, exista un acord (cu Rusia). Suntem hotarati. Nu poate…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat regimul sirian ca incearca, prin intermediul atacurilor sale asupra provinciei Idlib, sa 'saboteze' cooperarea turco-rusa in Siria, informeaza marti AFP. Intr-o discutie avuta luni seara la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin,…

- Președintele american Donald Trump a discutat vineri, timp de mai bine de o ora, cu omologul sau rus Vladimir Putin, printre subiectele abordate fiind posibilitatea unui nou acord nuclear, denuclearizarea Coreei de Nord și situația politica din Venezuela, a informat Casa Alba, potrivit Reuters. Putatoarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca el si liderul nord-coreean Kim Jong-un au avut o discutie „intre patru ochi amanuntita", transmite CNN, relateaza News.ro.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca intentioneaza sa discute despre o posibila operatiune militara in Siria cu omologul sau rus Vladimir Putin, in cadrul vizitei oficiale pe care o va efectua la Moscova, relateaza site-ul agentiei Reuters, relateaza Mediafax.