Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a sosit duminica in Venezuela pentru a semna o serie de acorduri cu omologul si aliatul sau, Nicolas Maduro, a anuntat guvernul de la Caracas, relateaza AFP preluata de Agerpres. La sosire, Recep Tayyip Erdogan a fost intampinat de vicepresedinta Delcy…

- Uniunea Europeana (UE) si-a exprimat joi speranta ca unul dintre principalii opozanti ai presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, kurdul Selahattin Demirtas, va fi in curand eliberat, dupa mai mult de doi ani de detentie, informeaza AFP. 'Speram ca el va fi in curand eliberat', a declarat sefa…

- Uniunea Europeana (UE) si-a exprimat joi speranta ca unul dintre principalii opozanti ai presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, kurdul Selahattin Demirtas, va fi in curand eliberat, dupa mai mult de doi ani de detentie, informeaza AFP preluata de Agerpres. 'Speram ca el va fi in curand eliberat',…

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a transmis marti autoritatilor americane o lista cu 84 presupusi membri ai retelei predicatorului Fethullah Gulen a caror extradare este ceruta de catre Turcia, relateaza AFP. Ankara cere mai intai de toate Washingtonului extradarea lui Gulen, stabilit de…

- "In stadiul actual, consideram ca o ancheta internationala este indispensabila", a declarat ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, citat de agentia nationala de presa Anadolu. "La inceput, am spus ca formam un grup de lucru cu Arabia Saudita si ca nu intentionam sa prezentam afacerea…

- Cetatenii Republicii Moldova vor putea calatori in Turcia doar cu buletinul de identitate, iar transportatorii de marfuri nu vor mai avea nevoie de autorizatii pentru a tranzita Turcia, in conformitate cu prevederi ale celor cinci noi acorduri bilaterale semnate miercuri, la Chisinau, in prezenta presedintelui…

- Arabia Saudita s-a angajat sa efectueze o investigatie completa asupra disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi si ca nimeni nu va fi exceptat de la ancheta, a declarat miercuri secretarul de stat american Mike Pompeo, inainte de a pleca spre Turcia, relateaza Reuters si AFP, informeaza Agerpres. Pompeo…

- Premierul Viorica Dancila se afla zilele acestea in Turcia, intr-o vizita oficiala. Luni a fost intampinata de vicepreședintele turc, Fuat Oktay, iar apoi a mers la Complexul Prezidențial din Ankara pentru a se intalni cu la președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.