Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon a venit cu o „rugaminte personala” catre presedintele Turciei, Recep Erdogan, miercuri, 17 octombrie, in cadrul vizitei oficiale in Republica Moldova a liderului de la Ankara. Dodon i-a solicitat omologului sau turc ca la Chisinau sa fie adusa sabia lui Stefan cel Mare, in original sau cel…

- Igor Dodon a venit cu o „rugaminte personala” catre presedintele Turciei, Recep Erdogan, miercuri, 17 octombrie, in cadrul vizitei oficiale in Republica Moldova a liderului de la Ankara. Dodon i-a solicitat omologului sau turc ca la Chisinau sa fie adusa sabia lui Stefan cel Mare, in original sau cel…

- Presedintele Turciei, Recep Erdogan, se afla intr-o vizita de doua zile in Moldova. Evenimentul este unul important, caci timp de 24 de ani niciun lider de la Ankara nu a pasit pe teritoriul tarii noastre.

- Zeci de activisti si simpatizanti ai PAS, PLDM si PPDA au organizat un protest miercuri, 17 octombrie, in fata Ambasadei Turciei la Chisinau, intitulat „Stop dictaturii”. Manifestantii s-au pronuntat impotriva vizitei lui Recep Erdogan in Republica Moldova si au condamnat decizia autoritatilor moldovene…

- Presedintele Turciei, Recep Erdogan, este asteptat intr-o vizita oficiala in Republica Moldova, la invitatia lui Igor Dodon, in perioada 17 - 18 octombrie. Marti, 16 octombrie, liderul de la Ankara si-a trimis la Chisinau automobilul sau prin intermediul unui avion militar.

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, va fi intalnit la Chișinau cu proteste, in perioada 17-18 actombrie cand va efectua o vizita oficiala in Republica Moldova. Despre manifestație a anunțat lidera PAS, Maia Sandu.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, va efectua o vizita oficiala in Republica Moldova in perioada 17-18 octombrie, anunta ambasadorul turc la Chisinau, Gurol Sokmensuer, citat de Unimedia. Ambasadorul Gurol Sokmensuer a facut acest anunt dupa intrevederea pe care a avut-o cu presedintele…

- Fostul ambasador al Republicii Moldova la Washington Igor Munteanu considera ca, prin retinerea celor sapte angajati turci de la Liceul Orizont din Chisinau, Republica Moldova ii ofera liderului de la Ankara, Recep Erdogan, un motiv de satisfactie contra rivalilor sai politici. Munteanu banuieste ca…