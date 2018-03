Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a dat asigurari luni ca aderarea la Uniunea Europeana ramane un 'obiectiv strategic' pentru Ankara, inainte de a se deplasa in Bulgaria pentru un summit cu liderii institutiilor europene, informeaza AFP. 'Aderarea deplina ramane obiectivul nostru…

- Bulgaria si Romania au inregistrat in 2017 cele mai scazute costuri orare ale fortei de munca din Uniunea Europeana, cele mai ridicate fiind in Luxemburg, Danemarca si Belgia, potrivit datelor publicate de Eurostat.

- Un grup sustinator al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, Demiroren Holding din Turcia, va cumpara ziarul Hurriyet si postul de televiziune CNN Turk, intr-un acord care ar putea intari sprijinul mediatic pentru guvernul de la Ankara, scrie Reuters. Anuntul potrivit caruia Demiroren Holding a…

- Bulgaria si România au înregistrat în 2017 cele mai scazute costuri orare ale fortei de munca din Uniunea Europeana. La polul opus se afla Luxemburg, Danemarca si Belgia, potrivit datelor publicate joi de Eurostat

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega readuce in discuție faptul ca, in 2017, Romania a semnat CETA (Acordul de comerț intre Uniunea Europeana și Canada) cu condiția suspendarii regimului de vize pe care Canada il aplica cetațenilor romani (și bulgari).Citeste si: Guvernul grabeste pasul! Premierul…

- „Ne-am intalnit in secret cu inalti responsabili nord-coreeni in 14 ocazii. Le-am inteles ingrijorarile si ei le inteleg pe ale noastre”, a declarat miercuri eurodeputatul conservator britanic Nirj Deva, intr-o conferinta de presa. Spre a se pune capat tensiunilor cu Coreea de Nord, aceasta delegatie „a…

- Un raport Eurostat, publicat miercuri, arata faptul ca Romania se afla pe locul al doilea in Uniunea Europeana atunci cand vine vorba de rata mortalitații. Singura țara care sta mai rau este Bulgaria.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat speranta ca bastionul kurd din Afrin sa fie ”total incercuit” pana miercuri seara, a anuntat o sursa prezidentiala, clarificand declaratii ale sefului statului cu privire la caderea acestui oras, relateaza AFP. Erdogan, care a declarat miercuri…

- Ministerul Afacerilor Externe bulgar a publicat marti pe site-ul sau o pozitie in legatura cu comentarii facute de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan care mentioneaza orasul Kardjali din sudul Bulgariei. In aceasta pozitie citata de agentia BTA, ministerul de la Sofia subliniaza ca frontierele de…

- Rata mortalitatii in Uniunea Europeana a fost, in anul 2015, de 1.036 de decese la 100.000 de locuitori, statele membre cu cea mai ridicata rata a mortalitatii fiind Bulgaria (1.660 de decese la 100.000 de locuitori), urmata de Romania (1.530 de decese la 100.000 de locuitori) si Ungaria (1.500 de decese…

- Preturile produselor care ies pe portile uzinelor au inregistrat in luna ianuarie 2018, comparativ cu decembrie 2017, un avans de 0,4% atat in zona euro cat si in Uniunea Europeana, in timp ce in Romania au crescut cu 1,3%, un avans semnificativ dupa ce in luna decembrie 2017 fata de luna noiembrie…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca ofera servicii de mediere a muncii in Uniunea Europeana si Spatiul Economic European in calitatea sa de membru EURES. EURES reprezinta o retea de cooperare intre serviciile publice de ocupare europene si a fost creata pentru facilitarea liberei circulatii…

- Romania a urcat un loc in topul salariilor minimime din Uniunea Europeana. In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din UE, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat. Anul trecut Romania ocupa…

- „Situatia politica din Romania a intarziat si aderarea Bulgariei la Schengen. Sofia a inregistrat progrese mari, insa la Bucuresti exista o intarziere in combaterea coruptiei, ceea ce impiedica ambele tari sa devina parte a spatiului Schengen”, a declarat Manfred Weber, liderul Grupului Partidului Popular…

- In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, conform datelor publicate vineri, 23 februarie, de Eurostat. La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500…

- Romania s-a situat și in 2017, la fel ca in 2016, pe locul 25 din 28 in Uniunea Europeana, in ceea ce priveste perceptia gradului de coruptie, arata un clasament intocmit de Transparency International. Acesta este un clasament al gradului de coruptie in sectorul public, asa cum este perceput de mediul…

- Potrivit Institutului de Statistica din Marea Britanie numarul migranților din Uniunea Europeana, care lucreaza in Regatul Unit a crescut in perioada octombrie-decembrie 2017 cu peste 100.000 de persoane. Cei mai mulți imigranți din romani și bulgari, scrie Daily Mail. Numarul migranților din UE care…

- "Uniunea Europeana are o noua propunere privind migratia, care nu este buna pentru noi, deoarece in centrul acesteia este asezata relocarea obligatorie a imigrantilor in tarile membre ale UE", a declarat luni, la Sofia, premierul Ungariei, Viktor Orban, dupa incheierea discutiilor cu premierul Bulgariei,…

- Presedintia bulgara a Consiliului UE se afla in fata unei provocari istorice, intrucat Uniunea Europeana are sansa de a face un pas decisiv in directia integrarii regiunii Balcanilor, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, dupa o intrevedere la Sofia cu omologul sau bulgar Boiko Borisov, relateaza…

- Pentru al doilea an consecutiv, Institutul Cultural Roman de la Madrid se alatura Centrului Cultural Conde Duque și rețelei EUNIC in acest proiect cinematografic. Cea de-a doua ediție a Saptamanii Tinerei Cinematografii Europene, care are loc in perioada 13 – 17 februarie, la Centrul…

- Un elicopter militar turc a fost doborat, sambata, in cadrul operatiunii din regiunea siriana Afrin, a anuntat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care a avertizat ca atacatorii vor fi trasi la raspundere, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Parlamentul European a adoptat marti, in sesiune plenara la Strasbourg, o lege pentru reducerea emisiilor de CO2 din industrie in Uniunea Europeana, considerandu-se ca, in acest fel, incepe implementarea angajamentelor din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice. Romania si…

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk l-a invitat pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan la un summit al Uniunii Europene care va avea loc in Bulgaria in luna martie, informeaza Politico. Preben Aamann, purtatorul de cuvant al lui Tusk, a spus intr-o postare pe Twitter ca la summit…

- Liderii Uniunii Europene se vor intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan la 26 martie la Varna, in Bulgaria, pentru a face bilantul relatiilor dintre UE si Turcia, a anuntat marti purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European, citat de AFP.Cu aceasta ocazie, presedintele…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a respins orice alta optiune in afara aderarii la Uniunea Europeana, respingand propunerea franceza de "parteneriat" cu blocul comunitar, intr-un interviu publicat duminica in cotidianul italian La Stampa, transmite AFP. Erdogan, asteptat luni intr-o…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan s-au declarat miercuri ”satisfacuti” de reuniunea cu privire la razboiul din Siria organizata marti, a anuntat Kremlinul, in pofida absentei vreun rezultat concret, relateaza AFP. Cei doi lideri, care au discutat la telefon,…

- Autoritatile bulgare vor verifica originea banilor folositi pentru achizitionarea de vehicule de lux. "Scopul verificarilor este de a determina originea banilor pentru cumpararea acestor vehicule si daca provin din fraude fiscale sau spalari de bani", a declarat Rumyana Arnaudova, purtatoarea de…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, regreta profund faptul ca țarile din centrul și estul Europei resping cotele de acceptare a refugiaților stabilite de Uniunea Europeana. Totuși, demnitarul observa ca nici imigranții extracomunitari nu iși doresc sa ajunga in țari precum Romania, Bulgaria sau Polonia.

- Bulgaria, o tara despre care se spune ca este cea mai saraca si corupta din Uniunea Europeana, are sansa sa-si imbunatateasca imaginea odata cu preluarea presedintiei prin rotatie a UE. Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene si, mai nou, un prieten al statelor estice, crede ca Bulgaria…

- Este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului Reinnoit dintre Romania si Japonia. Cei doi oficiali vor avea convorbiri in format restrans, convorbiri in plenul delegatiilor, declaratii…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, marti, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti. Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat luni Statele Unite ca intentioneaza sa creeze o "armata terorista" in Siria, avertizand ca Turcia va distruge un contingent kurd sustinut de Washington.

- Comisia McCaul a Congresului SUA descrie haosul din Uniunea Europeana: migranți care intra și ies din Italia fara sa fie intrebați cum ii cheama, servicii secrete care nu coopereaza, schimburi de informații care se fac “selectiv”, vameși din Spațiul Schengen care verifica doar 30% din pașapoarte.

- Victor Ponta poate fi considerat sarb cu acte in regula, incepand de joi, anunța cotidianul Blic. Surse din cadrul Guvernului de la Belgrad au precizat pentru ziar ca fostul prim-ministru al Romaniei a primit cetațenia sarba și pașaport sarbesc. Mai mult, Ponta a precizat pentru Hotnews.ro…

- Premierul Japoniei vine saptamana viitoare in Romania. Acesta va fi primit de președintele Klaus Iohannis, marți, la Palatul Cotroceni, și de catre premierul Mihai Tudose, la Palatul Victoria. Aceasta este prima vizita in Romania a unui Prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul aniversarii a…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat miercuri ca Turcia este ''o campioana'' a libertatii presei, potrivit unui comunicat difuzat cu ocazia Zilei jurnalistilor din Turcia, marcata pe data de 10 ianuarie, relateaza agentia DPA. ''Astazi, Turcia este una dintre tarile de frunte din lume…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a propus vineri seara Turciei un parteneriat special cu Uniunea Europeana fara admiterea efectiva în organizatie, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. Emmanuel Macron s-a întâlnit vineri seara, la Paris, cu presedintele Turciei,…

- Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a cerut vineri "oprirea definitiva" a procesului de aderare a Turciei la Uniunea Europeana (UE), intr-un moment in care presedintele francez Emmanuel Macron il primea la Paris pe omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza AFP. "Deriva…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au alocat anul trecut, in medie, 4,9% pentru imbracaminte si incaltaminte din cheltuielile totale de consum, pe ultimele pozitii in randul statelor membre fiind gospodariile din Bulgaria si Romania, care au alocat 3,2%, respectiv 3,4% din cheltuieli pentru imbracaminte…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va deplasa la Paris vineri pentru a se intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, intr-un moment in care Ankara pare sa doreasca sa-si restabileasca relatiile cu Uniunea Europeana dupa ce acestea au traversat o grava criza in 2017, informeaza miercuri…

- Romania este, potrivit statisticilor, pe locul doi in Uniunea Europeana, dupa Bulgaria, in ceea ce priveste numarul de decese in accidente rutiere raportat la 1 milion de locuitori. Anual, in Romania, mor circa 2.000 de persoane in accidente, iar multe alte mii sunt ranite.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat speranta in relatii mai bune cu Germania si Uniunea Europeana dupa un an tensionat, potrivit unui interviu publicat joi. 'Desigur, dorim...

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a catalogat drept terorist pe omologul sau sirian, Bashar al-Assad, adaugand ca procesul de pace in Siria nu poate continua atat timp cat acesta ramane liderul regimului de la Damasc, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a sosit marti la N'Djamena, pentru o vizita oficiala in Ciad, vizita cu o mare conotatie economica, au anuntat mass-media din aceasta tara, informeaza AFP si dpa, scrie agerpres.ro. In fruntea unei delegatii importante, Erdogan a sosit la inceputul dupa-amiezii…