- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a respins marti cu virulenta criticile Washingtonului legate de ofensiva turca impotriva unei militii kurde in regiunea Afrin din nord-vestul Siriei, liderul de la Ankara cerand Statelor Unite sa ''respecte'' Turcia,

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a anunțat, luni, ca va continua ofensiva in nordul Siriei și la alte localitați controlate kurzi, inclusiv o zona in care se afla militari americani, scrie AFP. “Dupa ce am preluat controlul asupra orașului Afrin , am lasat in urma etapa cea mai importanta…

- Printre persoanele pe numele carora au fost emise mandate de arestare se numara si Fatmanur Gulen, nepoata clericului Fethullah Gulen.Politia a arestat deja 33 de persoane, inclusiv pe Fatmanur Gulen, iar operatiunile de cautare a suspectilor sunt in desfasurare.Presedintele turc…

- Presedintele rus Vladimir Putin, seful statului iranian Hassan Rohani si omologul lor turc Recep Tayyip Erdogan se vor intalni pentru discutii privind Siria in luna aprilie, a anuntat miercuri Kremlinul, relateaza agentia rusa de presa TASS, preluata de Reuters. Rusia, Turcia si Iranul coopereaza strans…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan si cu presedintele iranian Hassan Rouhani in luna aprilie, in Turcia, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-urile agentiilor Tass si Anadolu.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit luni la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. Potrivit postului turc de televiziune Haberturk, discutia…

- Cei doi responsabili au convenit de asemenea sa lucreze 'impreuna' in Siria pentru a depasi criza ce opune SUA si Turcia de cand aceasta din urma a lansat ofensiva in regiunea siriana Afrin impotriva militiei kurde YPG, considerata de Ankara drept 'terorista', dar care pentru Washington este un aliat…

- Statele Unite si Turcia ”nu vor mai actiona fiecare de partea ei” in Siria si vor ”sa mearga inainte impreuna” pentru a depasi actuala lor criza, a declarat vineri, la Ankara, seful diplomatiei americane, relateaza AFP. Cele doua tari au implementat un ”mecanism” comun prin care se vor angaja in rezilvarea…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a declarat, joi, ca Statele Unite si Turcia discuta deschis despre pozitiile diferite ocupate in conflictul sirian si a adaugat ca cele doua parti sunt in cautarea unui numitor comun, relateaza The Associated Press.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti cu privire la posibilitatea unei interventii militare a Turciei in Cipru si in Marea Egee pentru a apara drepturile tarii sale in zona in acelasi mod in care o face in Siria, relateaza agentia de presa EFE, citata de Agerpres. „Drepturile noastre…

- Administratia Vladimir Putin depune toate eforturile pentru evitarea izbucnirii unui conflict international major in Siria, afirma Vasili Nebenzia, ambasadorul rus la Natiunile Unite, citat de site-ul agentiei Tass. "Facem totul pentru evitarea unui conflict international major in Siria.…

- Temerile americane asupra initiativei europene de aparare si tensiunile dintre Statele Unite si Turcia in Siria arunca o umbra asupra reuniunii ministeriale a NATO care are loc miercuri si joi la Bruxelles, riscand sa puna la incercare unitatea Aliantei, scrie AFP.

- Secretarul de Stat american Rex Tillerson a declarat marti ca operatiunea militara turca in Siria impotriva fortelor kurde aliate Washingtonului a slabit lupta impotriva gruparii Statul Islamic (SI), relateaza AFP, citat de News.ro . Ofensiva Ankarei ”a deturnat (coalitia internationala de la) lupta…

- Turcia este pregatita sa intervina militar in Cipru pentru a-și apara drepturile in zona, la fel cum a intervenit in Siria. Amenințarea a fost lansata de liderul de la Ankara, Recep Erdogan, in cadrul unei conferințe de presa.

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, luni, ca relatiile dintre Ankara si Washington au ajuns intr-un ”punct critic” din cauza sustinerii pe care o acorda Statele Unite kurzilor din Siria, relateaza site-ul agentiei Anadolu. ”Relatiile cu Statele Unite sunt intr-un…

- Premierul Turciei, Binali Yildirim, a anuntat sambata ca doi militari turci au murit ca urmare a prabusirii unui elicopter in cursul ofensivei militare a Ankarei impotriva militiilor kurde in nordul Siriei. ''In acest stadiu putem spune ca un elicopter s-a prabusit. Avem doi martiri. Nu…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat sambata ca un elicopter militar turc a fost doborat in cursul unei ofensive turce impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, relateaza AFP si Reuters. ''Unul dintre elicopterele noastre a fost doborat in urma cu putin timp'', a declarat…

- Liderii Uniunii Europene se vor intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan la 26 martie la Varna, in Bulgaria, pentru a face bilantul relatiilor dintre UE si Turcia, a anuntat marti purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European, citat de AFP. Cu aceasta ocazie, presedintele Consiliului…

- Președintele turicie, Recep Tayyip Erdogan, acuza ca Statele Unite lucreaza impotriva intereselor Turciei, Iranului și, posibil, a Rusiei, in nordul Siriei, unde americanii trimit suport militar pentru forțele kurde. ”Daca SUA susțin ca vor trimite 5.000 de camioane și 2.000 de avioane cargo pline de…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, l-a asigurat pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, ca actiunile armatei turce in Siria vizeaza lupta contra unor "elemente teroriste" si ca Ankara...

- În anul 2018, Republica Moldova va fi vizitata de mai mulți șefi de state. Primul care va sosi în țara anul curent va fi președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko, care și-a programat vizita pentru luna aprilie. Anunțul a fost facuta de președintele Republicii Moldova, Igor…

- Loviturile aeriene s-au intensificat luni la frontiera intre Turcia si enclava kurda Afrin, in nordul Siriei, unde civilii platesc un pret greu pentru ofensiva pe care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se declara hotarat sa o continue, relateaza France Presse, preluata de Agerpres.

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a chemat sambata Statele Unite ale Americii sa-si retraga 'imediat' militarii desfasurati la Minbej, oras din nordul Siriei controlat de militia kurda YPG, impotriva careia armata turca a lansat o ofensiva, transmite AFP. 'Trebuie…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a îndemnat miercuri pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa-si reduca operatiunile militare în Siria, unde armata turca a lansat o ampla ofensiva împotriva unei militii kurde siriene aliate a Statelor Unite, relateaza AFP. …

- Președintele american Donald Trump va discuta telefonic in curand cu președintele turc Tayyip Erdogan pentru a-și exprima ingrijorarea cu privire la ofensiva Turciei impotriva forțelor kurde din Siria, a declarat marți un oficial de la Casa Alba citat de Reuters. Oficialul, care a informat reporterii…

- Potrivit canalului de televiziune public TRT, aceste mandate de arestare au fost date pentru 18 persoane la Istanbul si 17 la Diyarbakir, oras din sud-est cu o majoritate kurda, unde opt suspecti au fost retinuti dimineata. Aceste persoane sunt suspectate ca au facut "propaganda" in favoarea Unitatii…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat, duminica, faptul ca operatiunea militara din provincia siriana Afrin va fi incheiata "in foarte scurt timp", relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Armata turca a anuntat ca a executat noi atacuri sambata impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in nordul Siriei, in contextul in care o ofensiva terestra pare iminenta, relateaza AFP. Fortele armate turce au afirmat ca au atacat "in situatie de legitima aparare"…

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a sesizat Alianta Nord-Atlantica in legatura cu initiativa Statelor Unite de a infiinta un contingent kurd in Siria, pe care liderul turc il considera "armata terorista", informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Președintele turc, Recep Erdogan, a acuzat Washingtonul ca inființeaza o „armata a terorii” de-a lungul graniței cu Turcia, in timp ce țara sa este aproape de o confruntare deschisa cu trupele kurzilor susținuți de SUA, in Siria.

- Presedintele tuc Recep Tayyip Erdogan a amenintat luni ca „va ucide din fasa“ forta kurda „terorista“ pe care Statele Unite intentioneaza sa o infiinteze in Siria si sa o plaseze intr-o zona de la granita cu Turcia, relateaza AFP.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat luni Statele Unite ca intentioneaza sa creeze o "armata terorista" in Siria, avertizand ca Turcia va distruge un contingent kurd sustinut de Washington.

- Potrivit agentiei de presa Anadolu, 'focul de artilerie grea' al armatei turce a tintit pozitiile Partidului Uniunii Democratice (PYD), principala formatiune a kurzilor sirieni, care domina zone din nordul Siriei.Ankara sustine ca PYD are legaturi cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat miercuri ca Turcia este ''o campioana'' a libertatii presei, potrivit unui comunicat difuzat cu ocazia Zilei jurnalistilor din Turcia, marcata pe data de 10 ianuarie, relateaza agentia DPA. ''Astazi, Turcia este una dintre tarile de frunte din lume…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca operatiunea Scutul Eufratului, indreptata impotriva militantilor din nordul Siriei si lansata in august 2016, va fi extinsa in alte doua orase importante, aflate sub controlul combatantilor kurzi sustinuti de SUA,

- Tehnicianul echipei Kayserispor, Marius Sumudica, a declarat, intr-un interviu pentru cotidianul Sabah, ca presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, face foarte multe pentru fotbalul din tara sa, iar daca Romania ar fi avut un astfel de conducator poate ar fi devenit pana acum campioana mondiala.“Eu…

- Biserica ortodoxa bulgara Sfantul Stefan din Istanbul, numita si ''Biserica de fier'', a fost redeschisa duminica in prezenta liderilor turc si bulgar, presedintele Recep Tayyip Erdogan laudand cu aceasta ocazie politica Ankarei fata de minoritatile religioase, relateaza France Presse.…

- Presedintele turc a atacat verbal vineri un jurnalist francez care l-a intrebat despre presupusa livrare de arme de catre Ankara gruparii Stat Islamic (SI) in 2014, in timpul unei conferinte de presa sustinute la finalul intrevederii sale, la Paris, cu omologul francez Emmanuel Macron, informeaza…

- Statele Unite si Turcia au eliminat, joi, toate restrictiile reciproce privind vizele, iar Washingtonul sustine ca a primit asigurari din partea Ankarei ca niciun membru al misiunii americane nu va fi vizat de actiuni represive, dupa arestarea a doi angajati in acest an, relateaza agentia Anadolu.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, aflat in vizita in Tunisia, a reafirmat miercuri ca in opinia lui nu exista nicio solutie posibila in Siria fara plecarea presedintelui Bashar al-Assad, aceasta fiind una dintre problemele de care incercarile de mediere internationale se impiedica, relateaza…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat speranta unor relatii mai bune cu Germania si Uniunea Europeana (UE), dupa un an tensionat, intr-un interviu publicat joi, scrie AFP. Turcia si-a vazut in 2017 aproape complet oprite indelungatele negocieri privind candidatura sa la UE, iar o criza…

- Turcia si Rusia colaboreaza pentru scoaterea a 500 de sirieni din provincia siriana Ghouta, potrivit unor declaratii facute duminica de presedintele Recep Tayyip Erdogan, informeaza Reuters.Presedintele turc a declarat inainte de a pleca intr-o vizita oficiala in Sudan: „Exista aproximativ…

- ”Ce face liderul Americii? Profereaza amenintari. Domnule Trump, nu puteti cumpara cu dolarii dumneavoastra vointa libera si democratica a Turciei", a declarat Recep Tayyip Erdogan, citat de agentia Anadolu. "Unele tari numesc Statele Unite «leagan al democratiei». Acest leagan al democratiei…