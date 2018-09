Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, va face o vizita de stat in Germania pe 28 si 29 septembrie, conform purtatoarei de cuvant a presedintelui german, Frank-Walter Steinmeier, scrie Reuters. Nu a fost specificat daca Erdogan se va intalni si cu cancelarul Angela Merkel.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, avertizeaza Statele Unite ca vor pierde ”un aliat puternic si sincer” daca nu isi schimba atitudinea fata de tara sa. Intr-o intervenție transmisa sambata de catre televiziunea Haberturk, Erdogan, scrie Reuters, a anunțat ca Turcia ar putea solicita un arbitraj…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a câstigat din primul tur scrutinul prezidential, conform rezultatelor anuntate de presa de stat turca, dar principalul adversar, Muharrem Ince, denunta nereguli electorale. Recep Tayyip Erdogan, sustinut de Partidul Dreptatii si Dezvoltarii…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, se pozitioneaza pe primul loc in scrutinul prezidential din Turcia, conform rezultatelor partiale anuntate de presa de stat turca.Recep Tayyip Erdogan, sustinut de Partidul Dreptatii si Dezvoltarii (AKP, dreapta/conservator), a obtinut 56% din voturi,…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a votat duminica la scrutinul prezidential si legislativ la o scoala din cartierul Uskudar din Istanbul, informeaza dpa, conform agerpres.ro. "Turcia, ca sa spun asa, realizeaza o revolutie democratica prin aceste alegeri", a declarat presedintele…