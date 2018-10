RECENZIE: lipsa feminismului din feministul Chilling Adventures of Sabrina

Stiri pe aceeasi tema

- Un clip video viral in care un politist loveste de doua ori cu pumnul o adolescenta pe care a arestat-o a scandalizat o comunitate din Florida, transmite CNN. Inregistrarea a fost publicata vinerea trecuta pe Instagram si s-a viralizat repede. In clip apare o adolescenta de 14 ani care este imobilizata…

- O tanara de 18 ani este cercetata pentru conducere a unui vehicul fara permis de conducere, in contextul in care masina pe care o conducea a fost oprita in trafic de politistii rutieri la un control de rutina, care au constatat ca nu avea dreptul legal de a conduce autovehicule.

- Natasha Ednan-Laperouse, in varsta de 15 ani, a murit dupa ce a mancat un sandviș cu anghinare și pasta de masline. Adolescenta a cumparat gustarea din aeroport, in timp ce aștepta zborul din Londra...

- Matthew Perry, interpretul lui Chandler Bing din serialul de success „Friends” (Prietenii tai), a marturisit printr-un mesaj pe Twitter ca a petrecut trei luni in spital. Presa informase deja ca actorul de 49 de ani a fost internat și operat de urgența, in urma unei perforații la nivelul stomacului.…

- Decizia Biancai Hincu de a-și pune capat zilelor i-a ingenuncheat de durere pe rudele și prietenii ei. De cand au primit vestea cu toții au inceput pregatirile pentru inmormantare și se gandesc cu groaza la momentul in care aceasta va fi ingropata in locul in care iși va dormi somnul de veci. Unii dintre…

- Yeong-hye, o femeie complet ștearsa din punctul de vedere al soțului sau, buna gospodina, nu foarte pasionala dar rezonabil de femeie (deși ar fi putut sa aiba sani mai mari, crede el) are un coșmar care va schimba de fapt vieța intregii sale familii. In urma coșmarului nedefinit, Yeong-hye arunca toata…

- O adolescenta de 16 ani din Vaslui a disparut de acasa și este cautata de Poliție. Hincu Andreea Bianca a plecat de acasa, din comuna Oltenești, de pe 18 august, iar de atunci parinții nu mai știu nimic de ea. Persoanele care o recunosc sunt rugate sa sune la 112. Adolescenta de 16 ani din Vaslui, se…

- Municipiul Sibiu, str. Avrig, pe trecerea pentru pietoni din fața unitații militare, un sibian de 53 de ani care conducea catre Bvd. Victoriei, nu a acordat prioritate și... a acroșat o tanara de 17 ani, din Valcea, care traversa regulamentar. Read More...