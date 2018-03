Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Austrian Airlines, divizie a grupului german Lufthansa, a decis sa anuleze un numar de 140 din cele 570 de zboruri programate pentru zilele de marti si miercuri, a declarat luni pentru agentia APA purtatorul de cuvant de la Austrian Airlines, Peter Thier, informeaza...

- Conducatorii auto romani care au planificate curse spre si prin Bulgaria trebuie sa se informeze in prealabil de starea drumurilor din zonele tranzitate, autoritatile bulgare emitand avertizarile de cod rosu si portocaliu in perioada 26-27 februarie, informeaza luni Compania

- Euro Construct Trading '98, detinuta de Sorin Vulpescu si Dan Besciu, a intrat in insolventa din cauza datoriilor catre furnizori, ce depasesc peste 371 milioane de lei. Desi compania a avut profit in fiecare an - incheind 2016 cu afaceri de 256,6 milioane lei si un castig net de 15,9 milioane…

- Daniel Florea a ajuns la 42 de ani și-a povestit cele mai importante borne ale carierei de fotbalist pentru GSP.RO. La mai bine de 17 ani de la moartea lui Catalin Hildan, fostul fundaș stanga, care a fost pe teren in meciul amical de la Oltenița, nu uita clipele de groaza. Nu uita nici gestul familiei…

- Compania a realizat anul trecut o cifra de afaceri de 35 de milioane de euro, in crestere cu 28% fata de anul precedent, in cele opt tari din regiune unde comercializeaza produse prin intermediul platformei online.

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul Rovinari - Turceni, in care este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea...

- Deputatul PSD de Alba Ioan Dirzu s-a adresat ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, solicitand masuri pentru stoparea consumului excesiv de antibiotice de catre romani. A exemplificat prin concluziile unui studiu, ce releva ca unul din șase romani a consumat in ultimul an antibiotice fara rețeta. “Aproximativ…

- Posta Romana a inregistrat, in 2017, o crestere medie a veniturilor de 17 milioane de lei pe luna, iar in ultimul trimestru din anul trecut o majorare de circa 20% a acestora, in comparatie cu 2016, a declarat, pentru AGERPRES, directorul general al Companiei Nationale Posta Romana, Elena Petrascu.…

- Consilier de stat al premierului Dancila, condamnat la opt ani de inchisoare Fostul ministru al Finantelor, in prezent consilier de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a fost condamnat, joi, de instanta suprema, la opt ani de inchisoare. Decizia judecatorilor nu este definitiva. Judecatorii…

- Posta Romana a inregistrat, in 2017, o crestere medie a veniturilor de 17 milioane de lei pe luna, iar in ultimul trimestru din anul trecut o majorare de circa 20% a acestora, in comparatie cu 2016, a declarat, pentru AGERPRES, directorul general al Companiei Nationale Posta Romana, Elena Petrascu.…

- „In perioada 2013 – 2017, taxa clawback a fost in continua crestere, si prin plata acesteia, industria producatoare de medicamente a acoperit tratamente ale pacientilor romani de peste 7 miliarde de lei, mai mult decat bugetul alocat medicamentelor intr-un an", se arata intr-un comunicat remis, miercuri,…

- Conform cifrelor publicate de IDC, Apple a livrat 13,2 milioane de unitati in ultimul trimestru. Cresterea de 0,6% a conferit producatorului de iPad-uri o cota de piata de 26,6%.Samsung, care ocupa in mod traditional a doua pozitie in topul producatorilor de tablete, a livrat doar 7 milioane…

- Compania americana Amazon a fost al doilea mare producator de tablete in ultimul trimestru, dupa Apple, scrie news.ro.Conform cifrelor publicate de IDC, Apple a livrat 13,2 milioane de unitati in ultimul trimestru. Cresterea de 0,6% a conferit producatorului de iPad-uri o cota de piata de…

- Programul infernal continua pentru Handbal Club Zalau, echipa pregatita de Gheorghe Tadici urmand sa sustina doua jocuri in decurs de patru zile. HC Zalau va evolua miercuri dupa-amiaza pe terenul formatiei Magura Cisnadie, echipa clasata pe locul patru in Liga Nationala, cu 28 de puncte acumulate in…

- Sistemul de sanatate din Romania a ocupat și in 2017 ultimul loc in Indexul European al Consumatorului de Sanatate, raport ce analizeaza situația din 34 de state europene. A obținut un punctaj total de 439 de puncte, fața de 548 cat are Bulgaria, in condițiile in care scorul minim posibil este de 330.…

- In ultimul an, aproximativ unul din sase romani (15%) a consumat antibiotice fara reteta furnizata de medic, se arata intr-un studiu realizat de Cult Market Research, potrivit Agerpres. Conform studiului, nu exista diferente majore de consum intre tineri, adulti si ...

- Jurnalista Elena Stancu și fotograful Cosmin Bumbuț s-au mutat de patru ani intr-o autorulota cu care colinda Romania, documentand probleme sociale ce țin de educație, sanatate sau violența domestica. Experiențele lor s-au adunat in cartea „Acasa, pe drum” (Ed. Humanitas). Cosmin și Elena m-au primit…

- Spitalul ”Grigore Alexandrescu” este foarte aglomerat, avand peste 250 copii care ajung, zilnic, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU), cei mai mulți fiind internați in clinica de pediatrie, spune pentru Libertatea, dr Raluca Alexandru, purtatorul de cuvant al unitații sanitare. ”Sunt foarte multe cazuri.…

- Nevoia de liniste, singuratate si izolare. Asa se poate rezuma doleanta Simonei Halep inainte de finala de la Australian Open 2018. Numarul unu mondial urma sa joace pentru primul titlu de Mare Slem al carierei. Avea nevoie sa rupa o granita. Un gard inalt, dur si rece, in turneele de Grand Slam.…

- Compania naționala de transport și distribuție a gazului „Transgaz” din România și-a exprimat interesul pentru a achiziționa compania moldoveneasca „Vestmoldtransgaz” care a fost creat pentru construcția gazoductului „Ungheni-Chișinau”. Declarația a fost…

- Lista miniștrilor din Cabinetul Dancila urmeaza sa fie votata in ședința Comitetului Executiv Național al PSD de vineri, 26 ianuarie. In ultima saptamana au avut loc negocieri-maraton, care continua și in noaptea de joi spre vineri.Liviu Dragnea a avut in ultimele zile discuții cu majoritatea…

- Noua kilometri de CENTURA METROPOLITANA trec prin Florești. ”Traseul ar trebui sa vina pe lunca Someșului” Primaria Florești aloca 500.000 de lei pentru realizarea studiului de fezabilitate la centura metropolitana. Primarul Horia Șulea are harta cu traseul. Cluj-Napoca și comunele din vestul…

- Astrele ne dezvaluie de aceasta data care sunt cele mai puternice zodii care vor face fața ca brio oricarei greutați pe care o vor intampina in noul an, scrie estisuperba.ro. Iata care sunt cele mai puternice zodii in 2018, te afli printre ele? Citeste si Horoscop Mariana Cojocaru 2018: Zodiile…

- Cresterea masiva a numarului de abonati din ultimul trimestru a antrenat o crestere a pretului actiunilor Netflix care au dus valoarea de piata a companiei la peste 100 de miliarde de dolari. Ultimul trimestru din 2017 a fost şi cel mai bun pentru Netflix, compania americană atrăgând…

- DUREROASA DESPARTIRE…Profesorul Constantin Ciulei, unul dintre principalii promotori ai sportului vasluian, a fost condus pe ultimul drum duminica, 21 ianuarie, de familie, prieteni, fosti colaboratori si elevi. Timp de doua zile, trupul neinsufletit al iubitului cadru didactic, care a antrenat cu pasiune…

- Start-up-ul chinez bazat pe servicii de bike-sharing, Ofo, a strâns finantare în valoare de cel putin un miliard de dolari din partea unor investitori majori printre care si gigantul din comertul online, Alibaba, potrivit Financial Times. Compania este evaluata la 3 miliarde…

- Manchester United și rivala City sunt interesate de mijlocașul Jean Seri (26 ani), de la Nice, anunța jurnaliștii de la The Guardian. Josep Guardiola cauta alternative pentru veteranii Fernandinho (32 ani) și Yaya Toure (34 ani). Ultimul i-ar putea parasi pe "cetațeni" la vara. Dar și antrenorul "Diavolilor",…

- Apple planuieste sa construiasca un nou campus in Statele Unite pentru angajatii care se ocupa cu asistenta tehnica a clientilor si angajeaza 20.000 de oameni in urmatorii cinci ani, potrivit The Verge. Locatia noului campus va fi anuntata anul acesta, iar Apple sustine ca exista o posibilitate…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Istanbul ca, in conformitate cu datele emise de Centrul de Coordonare in cazul Dezastrelor din Istanbul, in data de 19 ianuarie 2018 vor fi furtuni cu intensificari considerabile ale vantului,…

- Ultimul colos industrial din Iasi, aflat in insolventa de 9 ani, concediaza 260 de angajati, preavizele fiind emise din aceasta saptamana. Compania are circa 340 de angajati. Fortus risca sa intre in faliment pentru ca Guvernul nu a modificat legislatia, astfel incat actionarul principal – statul -…

- Gambit eSports, una dintre cele mai cunoscute organizații de eSport din Comunitatea Statelor Independente, a fost preluata de MTS, o companie de IT din Federația Rusa. Costul preluarii nu a fost precizat, insa organizatia a menționat ca este una dintre cele mai mari astfel de preluari din…

- Louie este un caine in varsta de 12 ani care iși ingrijorase stapanii atunci cand disparuse de acasa de dimineața și nu se mai intorsese pana seara. Cand a aparut intr-un final… Citește și: Ultimul cadou primit de o batrana de la soțul ei rapus de cancer. Louie a fost declarat eroul zilei de catre…

- Lego Group, care a anuntat in septembrie ca va concedia 8% din forta de munca, transmite ca va colabora cu una dintre cele mai mari firme din domeniul hi-tech din China, pentru a produce jocuri online pentru copii. Cei mai mari actori din industria jucariilor incearca sa navigheze spre mediul online,…

- Mark Zuckerberg a pierdut vineri 3,3 miliarde de dolari in urma anuntului referitor la modificarea algortimului de afisare a postarilor in reteaua Facebook, ca urmare a scaderii actiunilor companiei cu 4,5% la bursa din New York. In urma declinului actiunilor Facebook, averea lui Zuckerberg…

- Costume populare din toate regiunile tarii, vechi de un secol, dar si altele noi, au fost prezentate, vineri seara, la „Casa cu lei”, din Bistrita, intr-o expozitie organizata de mesterul popular Virginia Linul, care marcheaza implinirea celor 100 de ani de la Marea Unire.

- Compania aeriana germana Lufthansa considera ca este nevoie de o restructurare importanta la operatorul aerian italian Alitalia inainte ca grupul german sa faca o oferta de preluare, se arata intr-o...

- Incidentul s-a petrecut in timpul unei curse de Anul Nou, intre Londra și Mumbai. Compania aeriana indiana a luat masuri de abia marți, cand a decis sa-i dea afara pe cei doi piloți iresponsabili. In timpul zborului, cei 324 de pasageri aflați la bordul avionului au asistat la o cearta…

- Samsung Electronics a anunțat veniturile estimate pentru ultimul trimestru din 2017. Vânzari consolidate: aproximativ 66 trilioane woni coreeni Profit operațional consolidat: aproximativ 15.1 trilioane woni coreeni (aprox. $14.1 miliarde) Cifrele declarate mai sus sunt estimari…

- Aquacaras anunta oprirea apei la robinete pe mai multe strazi din Oravita. Compania a anuntat ca va sista furnizarea apei in vederea executarii unor lucrari de reparatii la conducta de distributie a apei potabile aferenta rezervoarelor 2X750 mc. Serviciul nu va functiona in data de 9 Ianuarie 2018 ,…

- Dinamo București e pe cale sa rateze principala ținta a acestei perioade de transferuri, pe croatul Antun Palici (29 de ani). Potrivit surselor GSP.RO, Palici a fost astazi prezent in București pentru o noua runda de negocieri. Lucrurile par a nu fi decurs cum și-ar fi dorit dinamoviștii. Vasile Miriuța…

- "Contestarea in instanta din partea Fondului Proprietatea fusese depusa la Tribunalul Bucuresti, atat pe cale de ordonanta presedintiala, cat si pe cale de proces civil. La data de 23 noiembrie 2017, Tribunalul Bucuresti a dat castig de cauza Postei Romane, in prima instanta, prin respingerea ca…

- 1. Nu poți parca 2 mașini una langa cealalta, altfel pasagerii nu au cum sa coboare, nefiind spatiu suficient 2. Placa de la ultimul nivel/parter trebuia sa fie acoperita cu rașina epoxilica. Ce faci cand vrei sa urci cu mașina iar pe cauciucuri ai zapada și in fața ta este un atic de 40 cm grosime,…

- Electrica va contesta in instanta amenda de 10,801 milioane de lei, reprezentand 2,98% din cifra de afaceri totala aferenta anului financiar 2016, aplicata de Consiliul Concurentei, in urma unei investigatii extinse privind comercializarea de contoare si echipamente conexe de masurare a energiei…

- Foto: twitter.com/Remaliahedwin Aproximativ 40 de persoane au fost ranite, doua fiind spitalizate, in urma unui accident feroviar produs vineri dupa-amiaza la periferia orasului spaniol Madrid, relateaza presa spaniola. Ministerul Afacerilor Externe a precizat, vineri, ca in urma accidentului…

- Printre aceștia se afla și noua cetațeni romani, anunța MAE intr-un comunicat de presa. "Conform informatiilor obtinute de la autoritatile locale pana la acest moment, in urma accidentului au suferit leziuni usoare noua cetateni romani. Dintre acestia o singura persoana a fost transportata…

- Un accident feroviar grav a avut loc vineri seara, in Spania. Aproximativ 40 de persoane, printre care și noua romani, au fost ranite in accident. Doi dintre raniți au fost spitalizați, in urma accidentului feroviar produs vineri dupa-amiaza la periferia capitalei, relateaza presa spaniola. In urma…

- Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA anunta pensionarii, cu domiciliul stabil in comunele Floresti si Apahida, ca in perioada 18.12.2017 – 19.01.2018 se vor elibera abonamentele gratuite pentru anul 2018, valabile pe toate liniile din municipiului Cluj-Napoca, comuna Floresti si comuna Apahida.…

- Blue Origin, firma de turism spațial deținuta de Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a reușit sa navigheze cu succes pentru prima oara capsula de turism spațial reutilizabil, scrie Daily Mail. ” Crew Capsule 2.0″ a ajuns pe orbita și s-a intors pe Pamant avand la bord un manechin de testare, numit Mannequin…