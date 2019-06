Recalcularea pensiei pentru persoanele cu două stagii de cotizare Spre exemplu, pentru cei care au muncit in mine de uraniu este suficient un stagiu de 15 ani pentru a se putea pensiona imediat, iar pentru anii realizați in condiții normale stagiul fiind de 35 ani. In acest caz, la recalcularea punctajului mediu aplicand un stagiu complet de 25 ani, conform legii 221/2018, este posibil sa rezulte o valoare mai mica decat cea din decizia de pensie existenta, caz in care pensia nu se modifica. Citiți continuarea pe DC BUSINESS. Citiți continuarea pe DC BUSINESS.



Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noua Lege a pensiilor a trecut de Camera Deputatilor, fiind adoptata cu cateva amendamente fața de forma inițiala, care se refera la formula de calcul, dar si la varsta de pensionare. Astfel, unul dintre acestea prevede ca “in sistemul public de pensii este considerata perioada asimilata cea in care…

- Femeile pot ieși la pensie anticipat cu maximum 5 ani inainte de limita de varsta standard, scrie dcbusiness.ro. Condiția este ca acestea sa aiba un stagiu de cotizare cu 8 ani mai mare decat cel cerut de lege pentru un stagiu de cotizare complet. Cuantumul pensiei anticipate se stabilește in aceleași…

- Comunicat de presa – Casa Județeana de Pensii Teleorman informeaza in Eveniment / on 14/05/2019 at 09:54 / Pana la data de 13 mai 2019, conform prevederilor Legii nr. 221/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, din totalul de 1.245…

- Ministrul Muncii Marius Budai a explicat miercuri seara care este raportul dintre pensie si impozitele platite si a anuntat ca niciun pensionar, indiferent de valoarea pensiei sale, nu va mai plati impozit de 5,5% la Sanatate. "Niciun pensionar, indiferent de valoarea pensiei, nu mai plateste…

- Pornind de la ideea ca seniorii sunt mai vulnerabili și susceptibili de a se confrunta cu probleme medicale, campania "Dreptul la sanatate" iși propune sa readuca in atenția seniorilor importanța adoptarii unei atitudini pozitive și responsabile fața de propria stare de sanatate. "Acest program…

- Lituania a decis sa-l inscrie pe lista sa neagra pe negationistul britanic al Holocaustului David Irving, pentru a impiedica intrarea acestuia pe teritoriul sau in cazul in care acesta va incerca sa vina in republica baltica anul acesta, a declarat marti ministrul de externe lituanian Linas Linkevicius,…

- CHIȘINAU, 8 apr – Sputnik. Peste 2800 de persoane, care au ieșit la pensie pentru limita de vârsta pâna în anul 1999 si care au realizat un stagiu de cotizare dupa stabilirea pensiei de 15 ani sau mai mult, primesc deja pensii majorate. Marimea medie a unei pensii reexaminate…

- Vineri, ministrul Muncii a declarat ca persoanele care au suferit amputatii ori care s-au nascut fara unul dintre membre nu vor mai fi nevoite sa se prezinte periodic la comisiile de evaluare. “Luni, iese din transparenta decizionala ordinul ministrului Muncii prin care se elimina obligativitatea de…