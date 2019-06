Recalcularea celor 100.000 de pensii, blocată. Legea pensiilor nu a trecut de Senat Legea privind sistemul public de pensii, reexaminata ca urmare a deciziei de neconstitutionalitate a CCR, a fost respinsa, miercuri, in Senat, ca urmare a neintrunirii numarului necesar de voturi. Senatorii au votat 67 “pentru” iar 22 s-au abtinut, numarul necesar pentru trecerea legii in Senat, fiind de 68. Presedintele sedintei de Senat a declarat ca The post Recalcularea celor 100.000 de pensii, blocata. Legea pensiilor nu a trecut de Senat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat de judecatorii ICCJ, in dosarul angajarilor fictive de la Teleorman. Liderul PSD are de executat 3 ani și 6 luni de inchisoare. Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat duminica, dupa inchiderea sectiilor de votare, ca isi asuma responsabilitatea rezultatului de la urne, dar va face asta in sedinta Comitetului Executivului National. “In mod special sa le multumesc romanilor car au votat cu PSD care si-au pastrat increderea…

- Biroul Electoral Central (BEC) a stabilit ca nu va prelungi programul de vot, dupa ora 21.00 in sectiile de votare din strainatate. Motivul pentru care BEC a decis astfel este ca Legea privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru PE prevede intervalul orar de votare, iar hotararea Biroului…

- Judecatorii CCR vor dezbate pe 28 mai sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu modificarile facute de catre Parlament la Codul penal si Codul de procedura penala. „Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, precum si pentru modificarea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus ca in Comitetul Executiv s-au exprimat doua seturi mari de nemulțumiri la adresa lui Tudorel Toader, din partea miniștrilor, dar și din partea liderilor PSD. Dragnea a ținut sa spuna ca le il respecta pe Tudorel Toader și ca l-a susținut pana acum. ”Nu mai este…

- Premierul Viorica Dancila și-a cerut scuze in fața Parlamentului, la ședința solemna dedicata aderarii la NATO, pentru discursul lui Klaus Iohannis care a transformat evenimentul intr-o manifestare electorala. Guvernul pe care il reprezint ramane ferm angajat in asigurarea rolului activ al Romaniei…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat joi ca Partidul National Taranesc Crestin Democrat (PNȚCD) si Partidul Ecologist Roman (PER) sustin lista PSD la europarlamentare. “In aceste zile, am avut mai multe discuții cu președinții PNȚCD și Partidului Ecologist Roman care au decis, in condițiile in care…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat joi ca Partidul National Taranesc Crestin Democrat (PNȚCD) si Partidul Ecologist Roman (PER) sustin lista PSD la europarlamentare. “In aceste zile, am avut mai multe discuții cu președinții PNȚCD și Partidului Ecologist Roman care au decis, in condițiile in care…