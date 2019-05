Recalculare pensii. Ministrul Muncii: Diferenţele de bani sunt consistente „La nivel de Casa Nationala de Pensii Publice suntem in aceasta recalculare si vreau sa va spun ca datele de astazi sunt urmatoarele: decizii deja recalculate si trimise acasa pensionarilor, 46.476 de decizii, decizii puse in plata, 38.126 de decizii. Vreau sa fac mentiunea ca pana la 30 septembrie 2019 vor fi calculate si practic achitate diferentele pentru toate aceste persoane. Este o munca sustinuta, dar diferentele de bani sunt deosebit de consistente, 8-10 chiar 12 milioane de lei vechi pentru fiecare pensionar pe fiecare luna', a precizat Budai. De asemenea, Budai a precizat ca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”M-am asigurat cu toti colegii de la Casele de Pensii din tara ca tot ceea ce este de facut se va face in termenul legal, si anume pana in 30 septembrie 2019. Dar cei care au primit deciziile acasa in cel mai scurt timp vor primi si diferentele de bani, iar dupa ce aceste diferente vor fi primite…

- Marius Budai a declarat, la Romania TV, ca din toamna, toate pensiile din Romania vor fi recalculate cu valoarea punctului de pensie majorata cu 15%, de la 1.100 la 1265 de lei. „Acum se achita primele 30.000 de decizii din cele 33.000 recalculate, se achita diferentele incepand cu data de 1 octombrie…

- Castigul salarial mediu net a crescut in februarie, nominal, cu 17,9% fata de aceeasi luna a anului anterior, la 2.933 lei, iar cresterea reala, in raport cu evolutia preturilor de consum, a fost de 13,6%, ritm scazut fata de cel inregistrat in ianuarie, potrivit datelor transmise luni de Institutul…

- Casa Nationala de Pensii anunta ca, in luna aprilie, pensiile celor care au primit decizii de recalculare se achita in cuantumul anterior recalcularii, iar diferentele urmeaza sa fie achitate, la domiciliul beneficiarilor, intre 11-15 aprilie, prin intermediul factorilor postali, relateaza News.ro.Citește…

- Zeci de mii romani vor avea parte de pensii de pana la 4.000 de lei, in urma recalcularii pensiilor din grupele I și II de munca. Ministrul Muncii anunța ca o serie de decizii au fost deja expediate, urmand ca din luna aprilie, chiar inaintea sarbatorilor pascale, oamenii sa aiba parte de pensii majorate.…

- Pensiile lunii aprilie, platite pana pe data de 15. Unele pensii vor creste spectaculos, asigura ministrul Muncii. Pensiile aferente lunii aprilie vor incepe sa fie platite de luni, iar pentru pensionarii care au lucrat in grupele I si II de munca majorarea va fi spectaculoasa, a declarat, duminica,…

- El a dat asigurari ca toate pensiile vor fi platite pana la data de 15 aprilie."Noi, incepand de luni, facem plata aferenta lunii aprilie pentru tot ce inseamna pensii si, datorita si Sarbatorilor de Paste, dar si a noului calendar de plata a pensiilor, pana in data de 15 aprilie orice…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a vorbit sambata seara, la Romania TV, despre procesul de recalculare a pensiilor. „Se asteapta recalcularea celor cateva milioane de pensii, dupa ce legea va fi adoptata. Pe de cealalta parte, sunt recalcularile pe grupele de munca, acum, in acest moment au…