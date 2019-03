Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru pensionarii buzoieni. Au sosit biletele pentru tratament. Casa Naționala de Pensii a distribuit pe ultima suta de metri prima tranșa de bilete pentru pensionarii si asigurații din județul Buzau, Mai exact, Casei Județene de Pensii i-au fost repartizate 103 bilete vineri, 15 martie,…

- Sunt romani care vor primi venituri duble de Paste, Casa Nationala de Pensii a emis deja deciziile de recalculare pentru pensionarii din grupele 1 si 2 de munca. Vor fi aproximativ 100.000 de beneficiari.

- Casa de Pensii a recalculat beneficiile pensionarilor din grupa I și grupa II care vor avea pensiile majorate. Casa Nationala de Pensii a emis deja deciziile de recalculare pentru pensionarii din grupele I si II de munca, circa 100.000 de beneficiari. Beneficiarii care au primit deciziile de recalculare…

- Vești bune pentru romanii care au lucrat in grupele I si a II-a de munca. Primele pensii recalculate vor fi platite pana inainte de Paste, spun surse din ministerul Muncii, citate de Romania TV. Zilele acestea se termina tiparirea primelor taloane de pensie dupa recalculari, iar plațile se fac in…

- Surse din Ministerul Muncii spun ca in luna martie deja se vor primi primele pensii recalculate. Reprezentantii de la Casa Nationala de Pensii au trimis deja deciziile de recalculare pentru cei care au lucrat in grupele I si II de munca. Persoanele care au primit deja deciziile vor primi in luna martie…

- Casa Nationala de Pensii a emis deja deciziile de recalculare pentru pensionarii din grupele I si II de munca, circa 100.000 de beneficiari. Beneficiarii care au primit deciziile de recalculare vor putea lua in luna martie pensia marita. Vezi mai mult pe DCBUSINESS.RO.

- Reprezentantii de la Casa Nationala de Pensii au trimis deja deciziile de recalculare pentru cei care au lucrat in grupele I si II de munca. Persoanele care au primit deja deciziile vor primi in luna martie pensia majorata. Cei care vor primi primele decizii de recalculare sunt persoanele…

- Guvernul a sistat contribuțiile la pilonul II de pensii constructorilor, producatorilor, arhitecților și consultanților tehnici timp de 10 ani. Potrivit textului de lege, cota scade cu 3,75 puncte procentuale fața de cea de 25% cat este pentru restul salariaților din economie. Acest procent nu se mai…