Rebelii yemeniţi au atacat un petrolier saudit (coaliţia) Rebelii houthi din Yemen au atacat marti un petrolier saudit care se afla in Marea Rosie, provocand pagube "minore", a informat agentia saudita SPA, citand o sursa din cadrul coalitiei conduse de Riad, scrie AFP. "Un tanc petrolier saudit a facut obiectul unui atac al militiilor houthi (...) in largul portului Hodeidah", a transmis agentia nationala saudita, referindu-se la un port controlat de houthi situat in vestul Yemenului. Acesta a suferit "pagube minore" si si-a continuat ruta "dupa interventia rapida a unei nave a coalitiei", potrivit unui purtator de cuvant al coalitiei care nu a oferit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

