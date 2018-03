Rebelii huthi din Yemen au lansat şapte rachete înspre Arabia Saudită Una dintre rachete lansata de rebelii huthi din Yemen a vizat aeroportul international din apropierea capitalei saudite, insa aceasta a fost interceptata de sistemele de aparare ale Arabiei Saudite. Turki al-Malki, colonel al Armatei saudite, a precizat ca alti doi egipteni au fost raniti in Riad de fragmentele desprinse din racheta lansata de rebeli. Agentia de stiri Saba, apartinand rebelilor houthi din Yemen, a anuntat ca racheta balistica de tipul Burkan H2 a vizat aeroportul international din Riad. In urma cu cinci luni, o alta racheta balistica lansata din Yemen a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Arabia Saudita a interceptat, luni, o racheta deasupra capitalei Riad lansata de catre rebelii huthi din Yemen ce viza aeroportul international din apropierea capitalei saudite, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Un Boeing al companiei Air India a aterizat joi seara la Tel Aviv, in Israel, dupa ce a traversat spatiul aerian al Arabiei Saudite, o premiera dupa decenii bune. Un ministru iraelian a salutat acest zbor, calificandu-l drept „prima legatura oficiala intre Israel si Arabia Saudita“.

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, i-a transmis, joi, printului mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, ca este nevoie de gasirea urgenta a unei solutii politice pentru conflictul din Yemen, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Compania Air India a lansat joi primul zbor regulat cu destinația Israel care trece prin spațiul aerian al Arabiei Saudite, in condițiile in care Regatul interzicea pana acum survolarea teritoriului sau pentru avioanele care se deplasau catre statul israelian, cu care Riadul nu are legaturi diplomatice,…

- Ministrul american al apararii, Jim Mattis, i-a cerut joi printului mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, aflat intr-o vizita la Washington, sa ''relanseze eforturi urgente pentru a se ajunge la o reglementare pasnica a razboiului civil din Yemen'', relateaza AFP.…

- Arabia Saudita si Egipt au incheiat un acord pentru a crea un fond comun de 10 miliarde de dolari, menit sa finanteze dezvoltarea unui mega-oras in sudul Egiptului, in peninsula Sinai, potrivit CNBC. Deal-ul a fost anuntat duminica dupa ce Printul Coroanei Mohammed bin Salman s-a intalnit…

- Autoritatile saudite l-au demis pe seful statului-major si pe alti responsabili militari cu ocazia unei importante remanieri in randul armatei, au anuntat luni media oficiale, citand o serie de decrete ale regelui Salman, transmite AFP. "Incetarea activitatii generalului Abdul Rahman bin Saleh Al-Bunyan,…

- Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite au convenit cu ONU aspectele tehnice ale transferului sumei un miliard de dolari ca ajutor pentru Yemen, a anuntat marti purtatorul de cuvant Stephane Dujarric, citat de Xinhua. El a precizat ca din totalul respectiv 930 de milioane de dolari vor fi folosite…

- Israelul a avertizat sambata ca Iranul si Siria 'se joaca cu focul', precizand ca nu doreste sa se ajunga la o escaladare dar ca este pregatit pentru orice eventualitate dupa o crestere brusca a tensiunilor cu statul vecin Siria, relateaza AFP. 'Nu dorim o escaladare, dar suntem pregatiti pentru…

- Fortele de aparare saudite ''au interceptat'' luni o racheta balistica trasa de catre rebeli houthi dinspre Yemen in directia orasului Khamis Mushait, situat in sud-vestul regatului, a afirmat un purtator de cuvant al coalitiei de state arabe condusa de Arabia Saudita, transmite AFP. Colonelul saudit…

- Orientul Mijlociu iși ține din nou respirația, dupa ce Arabia Saudita a interceptat o racheta balistica lansata de rebelii din Yemen. Ținta rachetei ar fi fost o zona foarte populata din regat. In viziunea arabilor, implicarea Iranului este evidenta, crescand tensiunile dintre cele doua puteri regionale.

- Fortele de aparare saudite afirma ca au interceptat luni o racheta lansata de rebelii Houthis din Yemen in directia orasului Khamis Mushait, in sud-vestul regatului, a afirmat un purtator de cuvant al coalitiei, citat de AFP.

- Un avion de vanatoare rusesc a fost doborat sambata dupa-amiaza de catre rebelii sirieni in estul provinciei Idleb, din nord-vestul Siriei, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) citat de presa internationala. Pilotul a fost ucis. Ministerul rus al Apararii a confirmat incidentul.

- Campania anticoruptie demarata de printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, in luna noiembrie a anului trecut si care a dus la arestarea a sute de printi, politicieni si oameni de afaceri din regat a dat rezultate.

- Luptele s-au intensificat joi, in orașul Taiz, in Yemen, dupa atacurile aeriene conduse de coaliția saudita asupra rebelii Houthis.Coaliția condusa de Arabia Saudita a efectuat raiduri aeriene asupra pozițiilor Houthi, inclusiv asupra centrului local de comanda al acestora.

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, s-a intalnit cu omologii sai din Marea Britanie, Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, cu care a discutat despre situatia din Yemen, potrivit unui oficial american de rang inalt, informeaza site-ul postului France 24.

- Rebelii huthi din Yemen au anuntat, sambata, ca au lansat o racheta balistica inspre provincia Najran din Arabia Saudita, iar fortele aeriene saudite au precizat ca sistemul antiaerian a interceptat racheta, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Germania a oprit exporturile de arme catre tarile implicate in razboiul din Yemen, a declarat vineri purtatorul de cuvant al guvernului de la Berlin, Steffen Seibert, una din primele schimbari evidente in politica externa legate de discutiile privind formarea unui nou guvern, relateaza dpa. Consiliul…

- Valoarea tranzactiilor este estimata la 500 de milioane de dolari, potrivit agentiei Xinhua. Agentia de Cooperare pentru Securitatea Apararii din cadrul Pentagonului a publicat un anunt privind notificarea Congresului despre tranzactie. Documentul precizeaza ca Arabia Saudita a solicitat sa…

- Departamentul de Stat american a aprobat miercuri mai multe vanzari de armament catre Arabia Saudita; valoarea tranzactiilor este estimata la 500 de milioane de dolari, potrivit agentiei Xinhua. Agentia de Cooperare pentru Securitatea Apararii din cadrul Pentagonului a publicat un anunt…

- In razboiul din Yemen au fost raniti sau ucisi 5.000 de copii, iar alti 400.000 sunt subnutriti sever si risca sa moara, potrivit Unicer, citata de Guardian. De asemenea, intr-un raport publicat marti, Unicef afirma ca aproape 2 milioane de copii sunt in afara sistemului de invatamant.

- Peste 22 de milioane de persoane au in prezent nevoie de ajutor in Yemen, unde riscul de foamete se raspandeste odata cu razboiul intre rebeli, sustinuti de Iran, si guvern, sprijinit de Arabia Saudita, a transmis marti ONU, scrie agerpres.ro.

- Iranul a incalcat embargoul ONU asupra armelor in Yemen lasandu-i pe rebelii houthi sa se aprovizioneze cu drone si rachete balistice lansate spre Arabia Saudita, potrivit unui raport al Natiunilor Unite la care AFP a avut acces vineri. Expertii insarcinati cu verificarea acestui embargou…

- Un avion saudit al coalitiei militare angajate in conflictul din Yemen s-a prabusit duminica din cauza unei "defectiuni tehnice", fara a face victime, au indicat coalitia si o agentie de presa saudita, citate de AFP. Aparatul "a suferit o defectiune tehnica si s-a prabusit (...) intr-o…

- Gardienii Revolutiei, unitatea de elita a armatei iraniene, au anuntat duminica infrangerea revoltei populare, despre care afirma ca a fost orchestrata de forte externe, enumerand printre acestea din urma Israelul si SUA, informeaza Reuters.'Poporul revolutionar iranian, impreuna cu zecile…

- Un avion de lupta al coalitiei conduse de Arabia Saudita a fost doborat de miscarea rebela yemenita houthi, duminica, in provincial Saada din Yemen, relateaza presa internationala.Potrivit postului Al Arabiya, cei doi piloti au supravietuit impactului, scrie news.ro. Postul al-Massirah,…

- Regele Salman al Arabiei Saudite a ordonat vineri plata lunara a 1000 de riali - suma echivalenta cu aproximativ 267 de dolari - fiecarui angajat din sectorul de stat, pentru a compensa cheltuielile suplimentare generate de introducerea taxei pe valoarea adaugata si de scumpirea carburantilor. Masura…

- Arabia Saudita a interceptat, vineri, o racheta balistica, in apropierea granitei cu Yemen, la doar cateva ore de cand rebelii huthi au anuntat ca au lansat un nou atac, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Norvegia si-a suspendat exporturile de armament si munitie catre Emiratele Arabe Unite (EAU), de teama ca acestea pot fi folosite in Razboiul din Yemen, a anuntat miercuri Ministerul norvegian de Externe, scrie News.ro, care citeaza Reuters. EAU fac parte din coalitia internationala condusa de Arabia…

- Norvegia si-a suspendat exporturile de armament si munitie catre Emiratele Arabe Unite (EAU), de teama ca acestea pot fi folosite in Razboiul din Yemen, a anuntat miercuri Ministerul norvegian de Externe, scrie digi24.ro.

- Norvegia si-a suspendat exporturile de armament si munitie catre Emiratele Arabe Unite (EAU), de teama ca acestea pot fi folosite in Razboiul din Yemen, a anuntat miercuri Ministerul norvegian de Externe.

- Prețul petrolului a crescut la 67 de dolari pe baril in urma protestelor din Iran, al treilea exportator de țiței din cadrul OPEC, potrivit Reuters . Acesta este cel mai mare nivel atins din 2015 incoace și va duce, cel mai probabil, la scumpirea carburanților daca situația persista. Iranul se confrunta…

- Potrivit raportului, in loviturile aeriene care au avut loc marti asupra unei piete populare din provincia Taiz (sud-vest), cel putin 54 de civili, inclusiv opt copii, au fost ucisi si alti 42 - raniti. De asemenea, tot marti, in cursul unei lovituri aeriene care a avut loc asupra unei…

- Cel putin 14 civili au fost ucisi intr-o piata din vestul Yemenului intr-un raid atribuit aviatiei coalitiei conduse de Arabia Saudita ce lupta impotriva rebelilor houthi din aceasta tara, au anuntat miercuri surse locale.Loviturile, care au avut loc marti in localitatea Al-Haima, la nord-est…

- Grupurile de rebeli refuza sa-si faca aparitia la conferinta de la Soci, sustinand ca Moscova nu a ajutat cu macar „un pas” la usurarea suferintei civililor sirieni, scrie The Guardian.