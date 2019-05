Stiri pe aceeasi tema

- Rebelii houthi din Yemen au lansat un atac cu drone asupra aeroportului Najran din Arabia Saudita, a informat miercuri postul Al Masirah al gruparii, relateaza Mediafax, citând Reuters. Gruparea a informat ca a vizat hangare unde se aflau avioane de lupta. Nu au fost anunțate victime…

Doua rachete trase in directia orasului saudit Mecca de catre rebelii din Yemenul vecin au fost interceptate, au relatat marti media saudite intr-un moment in care tensiunea creste in Golf, relateaza AFP preluat de agerpres.

- Armata din Arabia Saudita a interceptat în provincia Mecca doua rachete lansate de catre rebelii houthi din Yemen, potrivit unui comunicat de presa al Ambasadei Arabiei Saudite la Washington, citat de Reuters, conform Mediafax.Potrivit aceleiași surse, rachetele ar fi fost produse în…

- Arabia Saudita a cerut sambata convocarea de reuniuni ale Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG) si Ligii Arabe, ca urmare a episodului sabotarii a patru nave in apele Golfului si a atacului cu drone asupra a doua statii de pompare de pe teritoriul regatului saudit, transmite AFP. Cele doua summituri…

- Rebelii houthi din Yemen intenționeaza sa își retraga forțele din trei porturi-cheie din Yemen, în decursul a patru zile, începând de sâmbata, a declarat un înalt oficial al Națiunilor Unite responsabil cu monitorizarea acestei acțiuni, conform Reuters.Mișcarea…

- Liderul rebelilor houthi din Yemen a avertizat luni ca luptatorii sai ar putea efectua atacuri impotriva unor tinte "strategice" din Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite, doua tari care il combat militar, transmite AFP. "Suntem pregatiti pentru sacrificiu. Suntem pregatiti cu oameni, bani si arme",…