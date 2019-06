Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea rebelilor houthi din Yemen a lansat un nou atac cu drona care a avut ca ținta aeroportul regional Abha din sudul Arabiei Saudite, a anuntat luni postul Al-Masirah TV, detinut de acestia, relateaza Reuters citat de Mediafax.Arabia Saudita nu a confirmat în mod oficial atacul. Militantii…

- Miscarea rebela houthi a lansat noi atacuri asupra aeroporturilor Jizan si Abha din sudul Arabiei Saudite, a anuntat sambata postul tv al miscarii, Al-Masirah, adaugand ca instalatiile au fost scoase din functiune, informeaza Reuters. Coalitia condusa de Arabia Saudita a anuntat intr-un…

- Coaliția condusa de Arabia Saudita în Yemen a vizat poziții militare în capitala controlata de rebelii houthi, Sanaa, inclusiv sistemele de aparare aeriana, a anunțat sâmbata televiziunea de stat din Arabia Saudita citata de Reuters.Atacurile au venit un bombardament cu rachete…

- Cel puțin 26 de persoane au fost grav ranite dupa ce aeroportul Abha, din Arabia Saudita, a fost lovit de o racheta de croaziera. Potrivit Reuters, in spatele atacului se afla gruparea Houthi, din Yemen.

- 26 de civili de varii naționalitați au fost raniți într-o explozie miercuri dimineața dupa ce rebelii yemeniți au tras un proiectil asupra aeroportului Abha din sud-bvestul Arabiei Saudite, a anunțat coaliția care intervine militar în Yemen, relateaza AFP. Insurgenții yemeniți Houthis…

- Rebelii houthi, sprijiniti de Iran, au lansat un atac cu drona în timpul unei parade militare la care au participat forțele coaliției conduse de Arabia Saudita în orașul portuar Aden din Yemen, a transmis luni Al Masirah TV, canalul de televiziune detinut de rebeli, relateaza Reuters citat…

- Rebelii houthi, care l-au inlaturat de la putere pe presedintele yemenit sustinut de sauditi in 2014, au intensificat in ultimele zece zile atacurile cu rachete si drone asupra teritoriului saudit, folosind tactici care s-au redus considerabil in amploare de la sfarsitul anului trecut, in contextul…

- Rebelii houthi din Yemen intenționeaza sa își retraga forțele din trei porturi-cheie din Yemen, în decursul a patru zile, începând de sâmbata, a declarat un înalt oficial al Națiunilor Unite responsabil cu monitorizarea acestei acțiuni, conform Reuters.Mișcarea…