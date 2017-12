Rebelii din Siria resping conferinta de pace organizata de Putin: Rusia a comis crime de razboi, nu a adus pace

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a aprobat, miercuri, vanzarea de armament catre Ucraina pentru a ajuta autoritatile de la Kiev in combaterea separatistilor pro-rusi din estul tarii. Decizia Washingtonului nu a fost bine primita la Moscova, in pofita dezvoltarii recente a relatiilor dintre…

- Cheltuielile turistilor straini in Turcia ar urma sa ajunga la 26 de miliarde de dolari in 2017, in crestere de la 22 de miliarde de dolari in 2016, a anuntat ministrul Turismului, Numan Kurtulmus, transmit EFE si Reuters. Turcia estimeaza pentru anul viitor un numar de 38 de milioane de turisti,…

- Moneda nationala a avansat putin marti fata de euro si dolar. Doar francul elvetian s-a apreciat in raport cu euro. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs de 4,6210 lei/unitate pentru euro, in scadere cu 0,11% fata de luni. Dolarul american a scazut cu 0,29%, cotatia BNR fiind…

- Un oficial de rang inalt de la Casa Alba a anuntat ca "in mod direct responsabila" pentru atacul cibernetic cu virusul WannaCry este Coreea de Nord. Incidentul ar fi fost provocat in luna mai de hackerii din Grupul Lazarus si a afectat companii din intreaga lume. "Atacul a fost masiv si a…

- Campania electorala din Federatia Rusa pentru alegerile prezidentiale programate pe 18 martie a inceput luni. Data aleasa de autoritatile de la Moscova coincide cu marcarea a patru ani de la semnarea tratatului de anexare a Peninsulei Crimeea. Pentru organizarea alegerilor, Comisia Electorala…

- Alianta Nord-Atlantica si-a exprimat temerile fata de un sistem de rachete al Federatiei Rusie care ar putea fi echipat cu focoase nucleare, incalcand astfel prevederile Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare semnat in 1987.NATO a anuntat ca "aliatii au descoperit un sistem de rachete rus…

- Presedintele american Donald Trump l-a sunat, vineri, pe liderul de la Kremlin si i-a multumit pentru recunoasterea publica a realizarilor sale economice la conducerea Statelor Unite ale Americii. "Presedintele Donald J. Trump a vorbit astazi cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin. Presedintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a anuntat saptamana trecuta ca vrea sa obtina un nou mandat la alegerile din martie anul viitor, a explicat joi ca va candida independent, dar spera sa fie sustinut de mai multe formatiuni politice. Liderul de la Kremlin a mai afirmat joi, in cadrul conferintei…

- Dan Voiculescu se afla pe lista celor mai influenti 17 oligarhi din Europa de Est, intocmita de o publicatie germana. Ostpol.de, o revista online ce prezinta zilnic anchete, reportaje si analize despre ce se intampla in regiunea noastra, a realizat un top inedit cu ocazia Zilei Anticoruptie.…

- Copiii ar trebui sa doarma impreuna cu mama lor pana cand implinesc varsta de cel putin trei ani, sustine un cercetator de la Universitatea Cape Town. Pediatrul Nils Bergman a declarat ca bebelusii ar trebui sa doarma pe pieptul mamei lor in primele saptamani de la nastere. Apoi, ei ar fi…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a apreciat joi ca recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre omologul sau american Donald Trump ar putea crea probleme serioase, in intreaga lume. "A lua o asemenea decizie pune lumea si in special regiunea intr-un cerc de foc",…

- Banca Nationala a cotat miercuri moneda euro la 4,6321 lei, in scadere cu 0,05% fata de cursul de referinta anuntat marti, de 4,6344 lei. In schimb, dolarul american s-a apreciat si costa azi 3,9175 lei, fata de 3,9053 lei, cat a fost ieri. Cursul francului elvetian a scazut miercuri…

- In proiectul de buget pe 2018, Guvernul are in plan sa mentina impozitul aplicat companiile din energie pentru profiturile obtinute din extractia de resurse naturale si neprelucrate in Romania. Insa, Ministerul Finantelor isi propune sa creasca acest impozit cu cel putin 20 de procente, masura care…

- Germanii sunt de parere ca presedintele american Donald Trump reprezinta o problema mai serioasa pentru politica externa a Berlinului decat liderii autoritari din Coreea de Nord, Rusia ori Turcia. Potrivit unui sondaj de opinie realizat de Fundatia Koerber, citat de agentia Reuters, in fruntea…

- Coreea de Nord avertizeaza ca exercitiile militare ale SUA si ale Coreei de Sud aduc tarile la un pas de un razboi nuclear. Avertismentul vine cu doar o zi inainte ca cei doi aliati sa inceapa exercitiile militare ce reprezinta o demonstratie de forta desfasurata la o saptamana dupa ce Kim…

- Inca o aeronava TAROM se confrunta, duminica, cu probleme. Aceasta trebuia sa decoleze de la Frankfurt la ora 11:00, cu destinatia Bucuresti. Un pasager a declarat la Digi24 ca abia la ora 17:00 avionul urma sa decoleze. Pasagerul a precizat ca li s-a transmis ca intarzierea e cauzata…

- Cu totii ne dorim sa avem o conexiune la internet mai rapida, iar ajutorul nesperat ar putea veni din adancurile pamantului, scriu cei de la Playtech. Este vorba despre un mineral rar, descoperit prima data in Muntii Urali, din Rusia. La aproape doua secole de la descoperirea lui de catre…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata - in prima sa reactie dupa ce fostul sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, a recunoscut ca a mintit FBI - ca nu a existat "absolut nicio complicitate" intre echipa sa de campanie si Rusia, informeaza Reuters si AFP.…

- Moscova este ingrijorata de incercarea Occidentului de a inlocui valorile umane universale cu unele pseudo-liberale si de exportul agresiv al acestor valori in pofida rezistentei manifestate de alte natiuni, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe. "Suntem ingrijorati de politica…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a cerut marti Uniunii Europene si Marii Britanii sa negocieze "rapid" si "fara animozitate inutila" asupra iesirii Regatului Unit din blocul comunitar. "Statele Unite doresc sa pastreze relatia lor speciala si veche cu Marea Britanie, si in acelasi…

- Sase bombardiere strategice rusesti cu raza lunga de actiune Tu-22M3 au lovit duminica tinte ale organizatiei jihadiste Statul Islamic in provincia siriana Deir ez-Zor, au anuntat agentii de presa rusesti citand Ministerul rus al Apararii. Bombardiere care au decolat de pe un aerodrom din…

- Alianta Nord Atlantica va deschide un birou in Republica Moldova, tara "neutra", care nu face parte din NATO. Anuntul a fost facut zilele trecute, in urma unei intalniri dintre secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg (foto), si premierul moldovean, arata ziarul militar american Stars…

- Rusia ar putea interzice difuzarea de publicitate de catre Google pe teritoriul sau in cazul in care gigantul american va sabota afisarea stirilor postate de postul de televiziune international Russia Today (RT) si agentia Sputnik in motorul sau de cautare, a avertizat marti vicepresedintele Dumei de…

- Lira turceasca a atins marti cea mai scazuta cotatie pe pietele de schimb, in contextul tensiunilor cu SUA legate de iminentul proces al unui om de afaceri si al unui bancher turc la New York, informeaza AFP. In cursul diminetii, moneda turceasca a pierdut peste 1% din valoare si la 06:52…

- Fosta candidata la presedintia SUA, Hillary Clinton, spune despre presedintele american Donald Trump ca e obsedat de ea, dupa ce, anterior, acesta o numise "ratata". "Este obsedat de faptul ca eu continui sa apar in public si sa vorbesc", a afirmat sambata Hillary Clinton, conform CNN.…

- Ambasadorul Federatiei Ruse, Valery Kuzmin, a declarat ca armata rusa nu intervine in estul Ucrainei, un argument fiind acela ca, atunci cand a intervenit in Abhazia, "din greseala" a ajuns pana la Tbilisi. Rectorul Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava i-a dat o replica pe masura. Prezent…

- Consilierul prezidential rus Yuri Ushakov a anuntat ca presedintele Vladimir Putin si omologul sau american, Donald Trump, se vor intalni vineri, 10 noiembrie, cu ocazia unui summit in Vietnam. "Am cazut de acord asupra momentului (intalnirii), va avea loc pe 10 noiembrie", a declarat Ushakov,…

- Mai multe persoane, printre care si un print saudit, au murit, duminica, dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabusit in sudul Arabiei Saudite, in apropierea frontiere cu Yemenul. La bordul elicopterului se aflau opt persoane, printre care si printul saudit Mansour bin Muqrin, care era…

- Procurorul special Robert Mueller a strans suficiente dovezi pentru a-l pune sub acuzare pe Michael Flynn, fost consilier pe probleme de securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, si pe fiul acestuia, a relatat duminica NBC News, citand multiple surse familiare cu ancheta, transmite…

- Teatrul Balsoi, hotelul Metropol, centrul comercial GUM si alte cladiri publice din Moscova au fost evacuate, duminica, in urma unor amenintari cu bomba, relateaza Reuters, citand presa locala. Agentia RIA, citand o sursa din Politie, a notat ca din centrul comercial GUM si hotelul Metropol…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat sambata ca demisia omologului sau libanez, Saad Hariri, si motivele invocate de acesta trebuie sa reprezinte "un semnal de alarma" pentru intreaga lume cu privire la ambitiile Iranului, relateaza AFP. Prim-ministrul libanez, Saad Hariri, a…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump ar trebui "sa gaseasca posibilitatea de a avea o discutie ampla", a apreciat sambata Kremlinul, cu o saptamana inainte ca cei doi lideri sa participe la summitul Forumului de Cooperare Economica Asia-Pacific (APEC), care se va desfasura…

- Un fost consilier al echipei de campanie a lui Donald Trump a recunoscut, in fata parlamentarilor americani, ca s-a intalnit cu oficiali rusi in iulie 2016, informeaza New York Times. Carter Page a negat in repetate randuri ca s-a intalnit cu membri ai Guvernului rus in timpul calatoriei sale…

- Serviciul de mesagerie WhatsApp a cazut vineri, la nivel mondial, timp de peste o ora. Aplicatia a cazut la ora 7:38 GMT, cel mai probabil din cauza unor probleme tehnice si nu a unui atac al hackerilor, a declarat expertul in securitate informatica si hacking Deepak Daswani, conform EFE.…

- Presedintele Klaus Iohannis a raspuns, joi, atacurilor lansate de Calin Popescu Tariceanu, care recent a declarat ca Parlamentul si Guvernul nu-si pot exercita puterea si a facut o paralela cu Rusia. "In Romania nu exista nici forte oculte si nici subterane si cu certitudine nu exista stat…

- Moneda unica europeana s-a apreciat marti usor fata de leu, la fel si dolarul american si lira sterlina. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs in crestere cu 0,02% pentru euro, pana la pragul de 4,5985 lei. Si dolarul a crescut cu 0,05%, cotatia de marti fiind de 3,9533 lei/unitate.…

- Paul Manafort, directorul fostei echipe de campanie a presedintelui Donald Trump, si fostul subaltern Rick Gates au fost plasati in arest preventiv la domiciliu. Un judecator federal a aprobat, luni seara, solicitarile procurorilor si a fixat o cautiune de zece milioane de dolari pentru Paul…

- Leul incepe bine saptamana, in apreciere atat fata de euro, cat si de dolar. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, luni, un euro la 4.5974 de lei/unitate, cu 0,01% mai putin fata de vineri. Dolarul american scade si este cotat de BNR la 3.9512 de lei/unitate, cu 0,05% mai putin…

- O nava cargo incarcata cu motorina provenita din zona Golfului Mexic (SUA) a fost importata de un client din zona Marii Negre, o miscare neobisnuita provocata de lipsa de motorina din regiune, care in mod normal este un exportator de motorina spre estul Mediteranei, informeaza furnizorul de stiri in…

- Site-urile unor companii media din Rusia, inclusiv al agentiei de stiri Interfax, au fost afectate, marti, de atacuri cibernetice, anunta autoritatile ruse. "Incercam sa restabilim accesul la servicii dupa un atac informatic fara precedent", a declarat directorul agentiei Interfax, Iuri Pogoreli,…

- Moneda nationala s-a apreciat marti foarte usor in raport cu principalele valute, recuperand din terenul pierdut in ultimele sedinte. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs cu 0,02% mai mic pentru euro, cotatia de marti fiind de 4,5978 lei. Si dolarul american a scazut cu 0,13%…

- Principalul opozant al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, a anuntat, duminica, pe contul sau de Instagram, ca a fost eliberat dupa 20 de zile petrecute in detentie pentru incalcarea in mod repetat a legii privind organizarea mitingurilor. "Am fost eliberat. In 20 de zile am citit 20 de…

- Guvernul nu sustine adoptarea unei legi care sa ii pedeapseasca pe "parcagii", pe motiv ca ceea ce fac acestia reprezinta o infractiune care este deja acoperita de Codul Penal. Astfel, Guvernul a transmis ca nu sustine adoptarea proiectului initiat de parlamentarii liberali care propune o…

- Leul incepe saptamana castigand teren in fata euro, dar nu si in fata dolarului. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, luni, un euro la 4.5854 de lei/unitate. Dolarul american creste si este cotat de BNR la 3.8887 de lei/unitate, cu 0,22% mai putin fata de vineri. In…

- Autoritatile siriene au cerut, sambata, plecarea imediata a trupelor turce care au intrat in nord-vestul Siriei, apreciind ca prezenta lor reprezinta "o agresiune flagranta", informeaza Reuters. Ministerul sirian de Externe considera, intr-un comunicat dat publicitatii sambata, ca intarea…

- Hillary Clinton crede ca votul pro-Brexit si in special informatiile false care au circulat in timpul campaniei premergatoare referendumului din Marea Britanie au pregatit terenul pentru infrangerea sa in fata lui Donald Trump, in cursa prezidentiala din SUA. "Uitandu-ne inapoi la votul pentru…

- Coreea de Nord s-a aflat in spatele atacului ransomware cu virusul WannaCry din luna mai, care a afectat 200.000 de calculatoare din intreaga lume, a anuntat sambata presedintele Microsoft, Brad Smith. Expertii in securitate cred ca regimul de la Phenian a furat tehnologia necesara pentru…

- "The Pink Raj", despre care expertii afirma ca este cel mai mare diamant roz din lume, estimat la 30 de milioane de dolari, va fi pus in vanzare in cadrul unei licitatii ce va avea loc la Geneva in luna noiembrie. Nestemata, ce are 37 de carate, a fost expusa pentru public in aceasta saptamana…

- Idea impozitarii bacsisului se intoarce. Ministerul Finantelor pregateste, impreuna cu proprietarii de restaurante, un proiect privind impozitarea bacsisului cu 16%. Astfel, pe nota de plata de la restaurant o sa apara o rubrica noua pentru bacsis, iar clientul va scrie in fata ospatarului…

- Turcia a anuntat duminica seara ca inceteaza sa mai elibereze vize americanilor, cu exceptia vizelor de imigrare, ca raspuns la o decizie de acelasi fel luata de Washington. "Evenimentele recente au constrans guvernul turc sa reevalueze angajamentul guvernului Statelor Unite in favoarea securitatii…