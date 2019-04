Stiri pe aceeasi tema

- Liderul rebelilor houthi din Yemen a avertizat luni ca luptatorii sai ar putea efectua atacuri impotriva unor tinte "strategice" din Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite, doua tari care il combat militar, transmite AFP. "Suntem pregatiti pentru sacrificiu. Suntem pregatiti cu oameni, bani si arme",…

- Potrivit unei scrisori a lui Altmaier adresata Comisiei pentru Economie din Parlamentul german, Consiliul pentru Securitate, care s-a intrunit in secret, a aprobat noua livrari de componente catre sase tari. Dupa ce a impus o interdictie totala asupra exporturilor militare catre Arabia Saudita…

- Sambata aceasta, de la 20:45, aventura continua in Emiratele Arabe Unite, acasa la una dintre cele mai indragite familii de romani din afara tarii. Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf au deschis larg usile caselor lor din Emiratele Arabe si maine prezinta in exclusivitate la Antena Stars imagini…

- Partile in conflict in Yemen au convenit asupra primei faze de retragere din zonele-cheie din jurul orasului Hodeida, a anuntat luni ONU, informeaza DPA. ONU a descris acordul dintre guvernul yemenit si rebelii houthi ca "un progres important" in incetarea focului la care s-a ajuns la…

- Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a cerut luni parților implicate în razboiul din Yemen sa își retraga trupele din portul principal din țara și din alte doua porturi mai mici ,,fara alte întârzieri”, relateaza Euronews. Reprezentanții celor…

- Coalitia care intervine in Yemen sub comandament saudit a amenintat miercuri ca va face uz de "o forta mai calibrata" pentru a-i obliga pe rebelii houthi sa respecte acordul incheiat in decembrie in Suedia, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Scenariu halucinant! De ce nu ar vrea…

- Selectionata Qatarului s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale Cupei Asiei 2019 la fotbal, dupa ce a invins echipa Irakului cu scorul de 1-0, la Abu Dhabi, in ultimul meci din optimile de finala ale competitiei gazduite de Emiratele Arabe Unite. Unicul gol al partidei a fost marcat din lovitura…