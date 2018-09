Rebecca Rudolf, copilul-minune al baletului românesc Rebecca a iubit dintotdeauna dansul. Uneori, mama ei glumeste si spune ca dansa inca din burtica. Aceasta dragoste pentru muzica si dans a mers mai departe, firesc, spre balet. La patru ani și-a pus pentru prima data poantele in picioare și, de atunci, nu le-a mai dat jos. Acum, la 14 ani, Rebecca Rudolf este unul dintre copiii-minune ai baletului romanesc, cu zeci de premii castigate in competitii la care a smuls ropote de aplauze.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

