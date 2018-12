Stiri pe aceeasi tema

- Fierbinti-Targ, cunoscut de sase ani sub numele de „Las Fierbinti“ datorita serialului cu audiente-record care se toarna aici, va avea un studio de film care va rivaliza cu cele de la Hollywood. Investitia se ridica la 16 milioane de euro si va fi realizata de firma Frame Film, care apartine regizorului…

- Mega Image, unul din cele mai mari lanțuri de magazine din Capitala, a retras de pe rafturi doua loturi de anșoa. Producatorii au descoperit ca, in cutiile de conserva și in borcane exista acid ftalic și le cer celor care au cumparat aceste produse sa le returneze cat mai repede.

- Pro TV a solicitat Guvernului ajutor de stat de peste 1 milion de euro pentru episodul de Craciun al serialului „Las Fierbinti” si pentru sezonul din toamna anului viitor, al 15-lea, al productiei, potrivit Profit.ro.Cererea pentru bani de la buget se adauga celor depuse de alti solicitanti,…

- Cetatea Rașnov este inchisa pana vineri, 9 noiembrie, deoarece acolo se toarna o parte din producția americana „Dragonheart 5”. Filmarile la „Dragonheart 5”, realizat de Universal Pictures, au inceput luni, iar producatorii vor sa pasteze discreția pentru a nu influența desfașurarea filmarilor din…

- Bateria telefonului dureaza mai puțin decat arata pe ecran? Telefonul se inchide brusc? Telefonul arata ca bateria este incarcata 100 % și subit scade la jumatate? Acestea sunt cateva probleme comune in randul utilizatorilor de smartphone-uri. Uneori, telefonul arata un nivel de baterie care nu corespunde…

- Veste buna pentru cei care au mașini second-hand și, in special, pentru cei care au mașini foarte poluante. Producatorii care vand automobile in Romania primesc sprijin suplimentar de la UE, astfel ca accesul la mașinile mai puțin poluante va fi mai ușor.

- Producția mare de struguri din acest an ii bucura, dar in același timp ii ingrijoreaza și ii pune in dificultate pe viticultorii și procesatorii de vin din Județul Vrancea, intrucat nu exista suficiente depozite autorizate pentru stocarea mustului. Astfel, in acest moment, micii producatori și proprietarii…