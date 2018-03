Realizatoarea Ava DuVernay va adapta pentru marele ecran seria de comic-books 'The New Gods'

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care nu se prezinta la comisiile parlamentare de ancheta si cele care nu furnizeaza informatiile solicitate, documentele sau mijloacele de proba detinute acestor foruri se considera ca au comis o infractiune, dispozitiile art.

- "Lupii galbeni" ocupa primul loc în Seria a III-a a Ligii a III-a și sunt aproape de a-și îndeplini obiectivul. Toți cei de la Petrolul se gândesc la un singur lucru: promovarea.

- Apple este o companie destul de conservatoare atunci cand vine vorba despre linia sa de laptop-uri. Design-ul acestora nu se schimba pentru multi ani, iar upgrade-urile vin relativ rar, cu diferente neglijabile uneori. 2018 pare insa sa fie anul in care seria MacBook Air fie va disparea, fie va fi inlocuita…

- Cameron Diaz, una dintre cele mai apreciate vedete de la Hollywood, s-a retras din actorie. Vedeta cunoscuta, mai ales, pentru rolurile din ,,The Holiday”, ,,What to Expect When You’re Expecting” sau ,,The Counselor“, vrea sa se concentreze pe viața de familie.

- Comisia Europeana pregateste legislatia prin care va cere tarilor extracomunitare sa accepte refugiati carora li se refuza azilul, scrie marti cotidianul german Die Welt, citat de Reuters. Potrivit unor masuri care urmeaza sa fie anuntate miercuri, tarile care refuza sa primeasca sau sa reprimeasca…

- Liviu Dragnea a dat un raspuns cu subințeles, dupa ce Viorica Dancila și Gabriela Firea s-au aratat dispuse sa-i fie nașe de cununie liderului PSD. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a raspuns, luni, intrebata daca l-ar nasi pe Liviu Dragnea, ca nu va exista o batalie intre ea si Viorica…

- Parlamentarii USR propun un proiect prin care spatiul din jurul Palatului Parlamentului sa fie deschis si intentioneaza ca luni sa lanseze o petitie publica pentru sprijinirea acestui demers. "Este un proiect prin care USR isi propune sa transforme acest spatiu civic al Parlamentului,…

- UiPath, leader in Enterprise Robotic Process Automation (RPA), a obținut o finanțare Seria B de 153 milioane de dolari, dupa un an cu o creștere record. Runda de investiție este condusa de Accel – investitorul principal al primei runde, caruia i s-au alaturat doi noi finanțatori, CapitalG și Kleiner…

- Lunga de aproape 10 minute, secventa legendara a filmului Bullitt, realizat de Warner Bros., ni-l arata pe Steve McQueen la volanului unui Mustang GT fastback din 1968 in timp ce urmareste doi asasini pe strazile din San Francisco. Noua editie speciala Ford Mustang Bullitt - care aniverseaza 50 de ani…

- Atențiune, atențiune! A început Saptamâna Bricolajului la Emag! Marele retaile pune la dispoziție 177 de mașini de gaurit și rotopercutoare, 539 de fierastraie electrice și 49 de polizoare cu reduceri de pâna la 40%.

- Filmul "120 battements par minute" a castigat sase trofee, impunandu-se inclusiv la categoria "cel mai bun film", la gala de decernare a premiilor Cesar, organizata vineri seara la Paris. Anul trecut, premiul Cesar pentru cel mai bun film i-a revenit productiei "Elle", de Paul...

- Seria de reportaje TVR, care aduc pe micul ecran poveștile impresionante de viața ale oamenilor parca uitați de lume, impresioneaza pana la lacrimi telespectatorii. De-a lungul timpului, cei care au avut cum i-au ajutat pe satenii protagoniști. Pentru unii insa, viața a avut surprize neplacute. Petre…

- La 11 ani de la primul iPhone, smartphone-ul celor de la Apple ar putea deveni aproape dublu fata de cel despre care Steve Jobs credea ca are dimensiunea potrivita. Primele versiuni de iPhone aveau un ecran de 3,5 inch, iar Apple a ramas la dimensiunile reduse chiar si in primii ani in care concurenta…

- Regizoarea Adina Pintilie a primit premiul Ursul de Aur pentru filmul „Nu ma atinge-ma/ Touch Me Not”, la gala celei de-a 68-a editii a Festivalului de la Berlin, care a avut loc aseara, scrie Mediafax. Presedintele juriului, regizorul Tom Tykwer, a declarat in introducerea castigatorului premiului…

- Seria noastra de articole cu top 7 curiozitati auto continua cu Bentley. Nu cred ca exista printre cititorii nostri vreo persoana care sa nu fi auzit de Bentley si care sa nu inteleaga ce inseamna aceasta denumire. 0 0 0 0 0 0

- Seria de phablet-uri mid-range Mi Max de la Xiaomi a obisnuit utilizatorii cu specificatii hardware competente la preturi mici, iar noul Mi Max 3 ar putea continua traditia, intr-o carcasa cu design modern. Informatii referitoare la hardware-ul intern al telefonului au fost dezvaluite de catre comunitatea…

- Un barbat de 41 de ani a fost condamnat luni in absenta, la Nanterre, la doi ani de inchisoare si la 80 de milioane de euro daune pentru ca a administrat ilegal un site de streaming, informeaza AFP. Acuzatul, fugar, a fost gasit vinovat de "fals" si de "servicii ascunse". El va trebui sa plateasca…

- Marele scriitor american Mark Twain spunea: „Adevarul este mult mai ciudat decat fictiunea” Un oarecare, un mucalit, pesemne indispus de vreo sentinta a unui tribunal, s-a adresat, discret, unui post de radio britanic cu o intrebare simpla: „Ce este aceea o lege"? Glumetul de serviciu al emitatorului…

- Ultima semifinala a selectiei nationale Eurovision, la Sighisoara Ultima semifinala a selectiei nationale Eurovision, cea de-a cincea, va avea loc, mâine, la Sighisoara. În cadrul spectacolului vor fi alese ultimele trei melodii care vor intra în finala ce va avea…

- Ex-premierul pesedist Victor Ponta susține, pe Facebook, ca Liviu Dragnea a incercat sa negocieze cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, și cu președintele Klaus Iohannis, dorind parafarea unui ”blat”, insa teleormaneanul nu a avut curajul sa tranșeze adoptarea unei linii politice clare in ceea ce privește…

- Muzeul Municipal Curtea de Argeș va invita miercuri, 14 februarie 2018, incepand cu ora 18:00, in Sala Basarabilor din incinta Muzeului Curtea de Argeș din strada Negru Voda, nr.2, pentru evenimentul de lansare a primelor ...

- Antrenorul Industriei Galda de Jos, Paul Ciuca, este acuzat de cei de la Voința Stremț ca a lovit cu pumnul un jucator, astazi, in timpul meciului cu Spicul Daia Romana. Meciul s-a intrerupt iar fotbalistul agresat a fost dus de un echipaj SMURD la Spitalul Municipal din Sebeș. ”Un eveniment reprobabil…

- Potrivit publicației Variety, celebrul actor american Joaquin Pheonix va juca rolul lui Joker într-un film dedicat personajului din franciza DC Comics.Filmul, care prezinta originile personajului si va fi produs de Warner Bros., nu are deocamdata un titlu, potrivit Mediafax.Phillips,…

- Campionatul Național indoor din Sala Lia Manoliu a adunat in weekend la start crema atletismului romanesc. Campioana europeana de tineret la triplusalt in 2017, Andreea Panțuroiu a reușit cel mai notabil rezultat al primei reuniuni a Naționalelor Indoor. Noua sportiva de la CSM București a sarit 14.22…

- Joi, 15 februarie, de la ora 18.30 vor fi prezentate primele doua titluri dintr-o noua serie de autor, dedicata unuia dintre cei mai importanți scriitori și ganditori ai secolului XX, Albert Camus, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1957. Seria de autor Albert Camus va fi deschisa de romanele…

- Fiecare judet din România va avea, pâna la sfârsitul acestui an, câte doua containere de cautare-salvare în caz de cutremur, a anuntat marti, la Pitesti, coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta

- Antrenorul lazialilor, Simone Inzaghi, s-a plans la conferința: "Imaginile au fost evidente. Acel gol trebuia anulat. Seria noastra invincibila s-a incheiat". Biancocelestii aveau 8 meciuri la rand fara eșec in toate competițiile. VIDEO cu golurile "Milan a fost mai buna ca noi, dar meritam un egal",…

- Cunoscut drept jurnalist, eminent istoric si filozof, Neagu Djuvara a incetat din viata la varsta de 101 ani. A scris numeroase romane si s-a remarcat ca si diplomat. S-a nascut la Bucuresti intr-o familie de aromani, pe 18 august 1916. A urmat cele mai bine scoli din lume la vremea respectiva, la Sorbona…

- Au fost anuntate nominalizarile pentru cele mai nereusite performante de pe marele ecran. Decernarea premiilor Zmeura de Aur, a 38-a editie, va avea loc pe 3 martie, cu o zi inaintea, galei Oscarurilor.

- Uniunea Asociatiilor Europene de Fotbal (UEFA) a stabilit, miercuri, in urma tragerii la sorti de la Lausanne, componenta grupelor Ligii Natiunilor. Grupele Ligii Natiunilor: Seria A: Grupa 1: Germania, Franta, Olanda; Grupa 2: Belgia, Elvetia, Islanda; Grupa…

- This weekend it will be harder than ever to look away from the Daytona 24 Hours with 50 cars – 20 of which are prototypes – gearing up to take on the dash for the first round of the IMSA Weathertech Sportscar Championship and the North-American Endurance Cup. It’s the 56th edition of the race […] Acest…

- Fashion-editorul Iulia Albu a fost casatorita mulți ani cu binecunoscutul designer de pantofi Mihai Albu, scrie libertatea.ro. Din mariajul celor doi a rezultat o fiica, Mikaela, care este foarte frumoasa. Citeste si Iulia Vantur, ipostaze INTIME cu un celebru prezentator. Imaginile BOMBA…

- Cinci deputați ai Partidului Liberal, în frunte cu liderul formațiunii, Mihai Ghimpu, au depus în Parlament un proiect pentru ieșirea R. Moldova din Comunitatea Statelor Independente, scrie europalibera.org Potrivit inițiatorilor legislației, calitatea de membru în CSI…

- Sorana Cirstea a primit doua modele BMW Seria 4 de la BMW Group Australia – un Coupe si un Cabriolet pentru un weekend relaxat alaturi de prietenele din turneu. Sorana Cirstea este alaturi de marca BMW de mai bine de trei ani. In ultimii doi ani a fost autoarea unei reveniri spectaculoase WTA, dupa…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, la B1 TV, ca va depune in Parlament, un proiect de lege privind unirea cu Republica Moldova, care se va baza si pe Decizia 148 a Senatului Statelor Unite ale Americii.

- Florin Piersic a ales sa ramana in zona Clujului. Potrivit unor surse, marele actor ar fi decis sa se odihneasca mai mult si sa acorde o grija mai mare starii sale de sanatate. Florin Piersic, detalii despre starea sa de sanatate. Anuntul a fost facut chiar de marele actor Florin Piersic…

- BMW Seria 2 Active Tourer și Gran Tourer au inregistrat vanzari de peste 380.000 de unitați in cei 3 ani de prezeța pe piața de la lansarea lor, in 2004, 70% dintre clienți fiind la primul automobil cumparat din portofoliul bavarezilor.

- Tinerii dezavantajati se vor putea angaja, timp de 24 de luni, in institutiile publice locale, pentru a dobandi diverse competente, potrivit unui proiect de lege adoptat, miercuri, in sedinta de Guvern. Potrivit unui comunicat al Guvernului, institutiile publice locale vor fi implicate in…

- A dat Romania pe America, dar n-a renuntat niciodata la pasiunea ei de-a fi in lumina reflectoarelor. De cand e in Chicago, Raluca Lazarut a fost cand reporter, cand prezentator, dar cel mai adesea a jucat in reclame. Doar exista si pentru asta castinguri. Si, in timp ce alte romance inca asteapta boom-ul…

- Compilatie inedita realizata de niste jurnalisti auto din Olanda. Dupa ce in 2017 au avut ocazia sa testeze mai multe versiuni ale noii generatii BMW Seria 5, acestia au realizat un mic filmulet care ne arata performantele a patru modele cu motoare diesel.

- Mandatele sefilor de penitenciare ar putea fi limitate la patru ani, conform unui proiect de lege lansat in dezbatere publica de Ministerul Justitie (MJ), scopul acestei masuri fiind acela de responsabilizare a persoanelor care detin aceste functii.

- Franta este preocupata de numarul de victime si de arestarile din Iran, a declarat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe francez, in contextul in care bilantul persoanelor ucise in cursul manifestatiilor antiguvernamentale din aceasta tara a crescut. "Dreptul de a protesta…

- 41 de parlamentari PSD, printre care si deputatul Catalin Radulescu, au depus un proiect de lege de modificare a Codului penal, prin care presedintele Romaniei, parlamentarii, dar si alesii locali, sa fie scosi din categoria "functionarului public in sensul legii penale". 0 0…

- Romanii ar mai putea primi inca o zi libera pe an. Este vorba de Vinerea de dinaintea Pastelui. Ideea este agreata si de parlamentari ai puterii si de cei din opozitie, care spun ca avem prea putine libere fata de alti europeni. Potrivit codului muncii avem 14 zile libere pe an.

- Vesti bune pentru fanii Gabrielei Cristea. Prezentatoarea tv va reveni pe sticla, dupa o pauza de cateva luni. Chiar sotul ei a facut marele anunt. Tavi Clonda si Gabriela Cristea petrec anul acesta primul Craciun in formula de trei. Vedeta a nascut, pe 23 septembrie, o fetita perfecta sanatoasa. Aceasta…

- O saptamana de nominalizari pentru premiul Mentor de excelența in educație Mai este o saptamana pentru nominalizari la premiul Mentor pentru excelența in educație, care se acorda acelor profesori sau antrenori care au descoperit și au lansat tinere talente și le-au sprijinit primii pași atat intelectual,…

- Oana Boca Stpanescu a lansat la Timisoara antologia „Bulgaria & România / 10 ani în Uniunea Europeană”. Sunt puse fata in fata cele doua viitoare Capitale Culturale ale Europei, Plodviv si Timisoara.

- Eugen Nicolicea e deputat din anul 1992. Biografia sa oficiala de pe site-ul Camerei Deputatilor arata ca este absolvent a doua facultati: Electronica si Dreptul. La niciuna dintre ele insa nu se spune unde a absolvit si in ce an. In momentul de fata, Eugen Nicolicea este presedintele Comisiei Juridice…

- Cantaretul Ed Sheeran, invitat in editia irlandeza a emisiunii de televiziune "The Late Late Show", a dezvaluit ca a compus deja un cantec ce ar putea fi utilizat ca tema muzicala a unui viitor film din franciza "James Bond", desi producatorii acestei serii cinematografice nu l-au contactat niciodata…

- Administrația locala din Tritenii de Jos afirma ca anul 2017 a fost un an al fondurilor europene, un important proiect in acest sens este aproape de finalizare cu beneficii multiple pentru locuitorii comunei. Read More...