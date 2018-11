Stiri pe aceeasi tema

- Dan Radu, reprezentant al Asociatiei ”Moldova vrea Autostrada” a declarat, pentru News.ro, ca presedintele Klaus Iohannis va promulga, vineri dupa-amiaza, legea privind realizarea autostrazii Iasi-Targu Mures, iar cu aceasta ocazie va fi organizata o scurta ceremonie la Cotroceni. ”Presedintele…

- Maine, presesintele Klaus Iohannis va semna decretul de promulgarea a legii ce prevede constructia autostrazii Iasi-Tg Mures. Anuntul a fost facut public pe retelele de socializare de unul dintre membrii celor doua asociatii civice care militeaza pentru constructia drumului rapid care ar urma sa lege…

- Moldova s-a aflat pe agenda discutiilor presedintelui roman, Klaus Iohannis, cu omologul sau francez, Emmanuel Macron. Intrevederea celor doi sefi de stat a avut loc in contextul vizitei liderului de la Bucuresti in Franta.

- Intrebat joi ce criterii trebuie sa respecte un șef al DNA dupa respingerea Adinei Florea, președintele Klaus Iohannis a spus ca exigențele sale sunt foarte simple. "Am niște exigențe foarte simple - procedura sa se desfașoare in conformitate cu legea", a afirmat Iohannis, la Cotroceni.…

- Marius Bodea a spus, vineri, intr-o conferinta de presa, ca in legea privind realizarea Autostrazii Iasi-Targu Mures, exista o prevedere care arata "negru pe alb" ca Ministerul Transporturilor este obligat, in fiecare an, sa prinda bani in buget pentru acest proiect. El a adaugat ca, in mod logic,…

- Legea privind realizarea Autostrazii Unirii, Iasi – Targu Mures, a fost adoptata, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor. Autostrada ar urma sa fie construita din bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor. Legea a fost adoptata cu 261 de voturi „pentru”, doua voturi „impotriva” si cinci abtineri.Ionel…

- Proiectul de lege privind constructia Autostrazii Iasi - Targu Mures a fost votat anterior si in Senat, urmand sa fie dezbatut in perioada urmatoare in plenul Camerei Deputatilor. Secretarul Comisiei pentru transporturi din Camera Deputatilor, liberalul Marius Bodea, a afirmat ca votul de…

- MOBILIZARE… Peste 100 de firme de constructii din toata Romania au participat, ieri, la cea de-a 15-a editie a Congresului National de Drumuri si Poduri, care s-a desfasurat la Iasi, in capitala Moldovei. O editie tensionata, pusa sub semnul dorintei celor care traiesc in aceasta zona de a avea o autostrada…