- Fanfara Poliției de Frontiera va face spectacol in aceasta seara la meciului internațional de fotbal dintre selecționatele Moldovei și Franței. Aceștia vor canta la deschiderea meciului, iar pregatirile sunt pe ultima suta de metri.

- Prim-ministrul Viorica Dancila va intreprinde o vizita in SUA in perioada 23-26 martie 2019 pentru a participa la Conferința Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice (AIPAC). Vizita are loc ca urmare a invitației pe care președintele AIPAC, Morton Fridman, și directorul executiv AIPAC,…

- Pe 23 mai, chiar de Ziua Naționala a Aromanilor, Elena Gheorghe aduce, in fața publicului de la Sala Palatului, cel mai mare și mai spectaculos eveniment de muzica și tradiție armaneasca. In cadrul acestuia, artista va lansa un nou album de muzica armaneasca, ce conține cel putin 10 piese, atat melodii…

- Grupul Renault Romania – cu marcile Dacia, Renault si Nissan – a incheiat un an 2018 cu rezultate foarte bune, iar 2019 va fi un an cel putin la fel de interesant pentru ca se va lansa oficial Duster Pick-Up si vor fi introduse editii speciale pentru unele modele Dacia, arata Hakim Boutehra, directorul…

- Organizatia social-democrata din care face parte liderul PSD, cea din Teleorman, a anuntat, marti, ca Liviu Dragnea a primit o invitatie pentru a participa la Micului Dejun cu Rugaciune Nationala, ceremonie la care va fi prezent liderul de la Washington. “Liviu Dragnea, presedintele PSD, da o noua lovitura…

- Presedintele Klaus Iohannis va fi prezent la Iasi in 23 ianuarie, cu o zi inaintea manifestarilor oficiale organizate in oras cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane, intrucat in 24 ianuarie participa la un eveniment la Buxelles.Surse din mediul politic iesean afirma ca seful statului…

- Un student cunoscut pentru convingerile sale marxiste a fost retinut miercuri de Politia Chineza inainte de a participa la un eveniment dedicat aniversarii a 125 de ani de la nasterea lui Mao Zedong, primul lider al Chinei comuniste, transmite Reuters.

- Mihai Teja, noul antrenor de la FCSB, pregatește deja transferuile pentru echipa roș-albastra. Deși Gigi Becali ii vrea pe Carlos Fortes și Iulian Cristea, Mihai Teja are pe lista alți doi juatori de la Gaze Metan Mediaș. Noul antrenor de la FCSB vrea sa ii aduca pe Antoni Ivanov și Boubacar Fofana,…