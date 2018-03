Stiri pe aceeasi tema

- „Am simtit ca am jucat în deplasare. Si publicul, si arbitrii, si toata lumea au fost de partea Stelei. Ma asteptam sa fie mai multi fani ai CFR-ului. Vad ca fanii Stelei domina România si publicul din toata tara… Poate la urmatorul meci vor fi mai multi suporteri ai CFR-ului,…

- Zeci de biologi, chimisti si biochimisti din sistemul sanitar si invatamantul medical superior protesteaza sambata, in fata sediului Guvernului, impotriva Legii-cadru 153/2017 de salarizare a personalului platit din fonduri publice si pentru reglementarea profesiei. Participantii la protest…

- Comunitatea amazon-seller.ro promoveaza un nou model de business: vanzarile de produse fizice pe Amazon. In ultimul an aceasta a avut vanzari de peste 2 milioane de USD. Fondat in august 2016 de catre Sergiu Nichitean, site-ul este centrat in jurul newsletter-ului care a strans deja peste 5000 de abonați,…

- Timotei Bigu Duminica, la Pavilionul Expozițional “Marcel Guguianu”, publicul meloman va avea posibilitatea sa audieze un concert susținut de tineri din cadrul Fundației Culturale “Remember Enescu”. In weekend, Pavilonul Expozițional „Marcel Guguianu” din Barlad va rasuna din nou pe acorduri de pian,…

- "DJ 412 C, din cauza podului provizoriu dintre localitatile Goleasca si Uiesti, este inchis temporar circulatiei ca urmare a revarsarii raului Dambovnic si a topirii zapezii. Participantii la trafic au ca alternativa de trafic ruta pe DJ 601 Marsa - Roata de Jos - Crevedia, iar DJ 503 A intre Rasuceni…

- Marea Britanie vrea sa impuna limite in privinta timpului petrecut de copii pe retelele de socializare. Ministrul culturii, Matt Hancock, este de parere ca impactul negativ al postarilor si al continutului online starneste ingrijorare profunda.

- Un nou sezon Riders Club, plin de aventuri in mijlocul naturii și noi surprize, ia startul in aceasta primavara. Prima experiența de mountain bike ce aduna un numar record de participanți din aceasta comunitate este ZIUA B! Aflat la cea de-a 6-a ediție, evenimentul ofera oportunitea de a va bucura din…

- Ecoaqua Calarasi informeaza ca in perioada 12-20 martie casieria Orizont din str Prel Bucuresti, Bloc I36, Scara A, Parter, va fi inchisa pentru reamenajare si transformare in Centrul de Informare si Relatii cu Publicul nr 2.

- BusinessMark anunta organizarea conferintei HR Steps Timisoara, ce va avea loc pe 9 martie 2018, la Hotel Timisoara, Timisoara. Specialistii romani si straini isi concentreaza atentia asupra obiectivelor strategice ale departamentului de HR in dezvoltarea regionala, dar si pe atributiile interne…

- Ghinion repetat pentru Constantin Nițuc, cel care de peste 20 de ani indeplinește funcția de purtator de cuvant al Primariei Barlad. Nici cel de-al treilea concurs organizat in ultimul an pentru gasirea unui subaltern nu s-a soldat cu angajare, așa ca, timp de cateva luni, adica pana cand va fi organizat…

- Celebrul bucatar Wolfgang Puck a creat meniul pe care il vor servii cei aproape 1.500 de participanți la a 90-a ediție a Galei Premiilor Academiei Americane de Film – Oscar 2018. Chef Puck gatește pentru al 24–lea an consecutiv și anunța ca va servi feluri noi de mancare, dar și unele prezente in meniurile…

- Cea mai recenta ediție a evenimentului a avut loc luni, 26 februarie, cand s-au strans 1.650 lei. Fiind organizata in preajma Sfantului Valentin și a Dragobetelui, intrebarile din cadrul concursului au avut ca tematica dragostea. Primul Charity Quiz Night pentru Blythswood…

- Camouflage e cel mai nou si cel mai indragit turneu al Larei Fabian. “Sunt si eu un fel de cameleon, ma reprezinta foarte mult aceasta piesa, de fapt tot acest turneu. Sa lucrez la acest album a fost amuzant, adevarat, onest, simplu si foarte pozitiv ca energie, a fost un lucru extraordinar de facut”,…

- Mult asteptata si, in acelasi timp, temuta revolutie fiscala a inceput la 1 ianuarie 2018, prin intrarea in vigoare a trecerii contributiilor in sarcina angajatului si a altor masuri menite, oficial, sa creasca veniturile celor activi in campul muncii in Romania. Acum, in februarie, dupa…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla marti in stare de dezechilibru, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare, potrivit datelor operatorului national de transport Transgaz, citate de Agerpres. Astfel,…

- The Humans – Goodbye este melodia Romaniei la Eurovision 2018. Trupa a caștigat finala concursului național, care a fost organizat la Sala Polivalenta din Capitala. „Multumim din suflet. Celor care ne-au votat si celor care au crezut in noi. Astazi implinim un an”, le-au spus membrii trupei The Humans…

- ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO ONLINE 2018: Curajul, ambiția și flexibilitatea nu au limite in cea de-a doua ediție Romanii au talent! Vinerea aceasta, de la 20:30, jurații și concurenții fac spectacol pe scena celui mai iubit show de divertisment și iau decizii surprinzatoare. ROMANII…

- Organizația de Tineret a PNL Valcea a organizat la Horezu, prima ediție a evenimentului „Cafeneaua Liberala”. Acțiunea a fost o invitație la dialog, avand ca principale teme preocuparile tinerilor, necesitatea implicarii in politica și programe de finanțari europene adresate tinerilor. La acest eveniment…

- Ultimii trei finaliști ai Selecției Naționale Eurovision au fost aleși duminica seara, la Sighișoara. 15 artiști vor concura in finala de duminica, de la București. De data aceasta, publicul va fi cel care va decide cine va reprezenta Romania la Eurovision, in luna mai, de la Lisabona.

- #Plogging in Faget. Mai putin alergat, mai mult strans de gunoaie VIDEO Prima initiativa de plogging din Cluj-Napoca, un termen inventat in Suedia si care inseamna culesul de deșeuri in timpul jogging-ului, pare sa prinda la iubitorii de natura si alergare din oras. În urma cu o saptamâna,…

- Publicul iesean poate urmari astazi, in avanpremiera, la Cinema Ateneu, filmul „Scurtcircuit". Proiectia va avea loc de la ora 20, regizorul Catalin Saizescu si echipa formata din Georgiana Saizescu, Nicodim Ungureanu, Maruca Baiasu (Melania) si Manuel Nicolae fiind prezenti la proiectia de gala, unde,…

- Duminica, 18 februarie, in partea inferioara a partiei Lupului va avea loc prima etapa a competitiei open de schi alpin Brasov Kids Trophy, eveniment dedicat tuturor copiilor de pana la 12 ani, indiferent daca practica acest sport la nivel de performanta sau doar la nivel amator. „Acest eveniment, care…

- Victor Rebengiuc si-a serbat ziua de nastere pe scena, in aplauzele a sute de spectatori. Actorul a implinit 85 de ani. La finalul spectacolului "Regele Moare", jucat sambata seara la Teatrul National, colegii si spectatorii i-au facut o surpriza.

- Autocamioane derapate in șanțuri, drumuri blocate, coliziuni intre autoturisme pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de trafic. Acestea ar fi efectele nedorite ale nerespectarii regulilor de circulație pe timp de iarna, dincolo de ninsorile cazute incepand de de ieri, 08 februarie 2018, pe drumurile…

- Constatam o revenire pe pamant a valorii Bitcoin si am considerat ca este bine sa mai atentionam o data publicul, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul unei conferinte de presa, intrebat de motivul pentru care banca a dat, marti, publicitatii un comunicat…

- Sute de persoane, sosite inca din timpul noptii la Afrin din regiunile kurde din nord-estul Siriei, au participat la o manifestatie marti, in semn de solidaritate cu locuitorii enclavei kurde, vizata de o ofensiva turca, relateaza France Presse. Cu ramuri de maslin in maini- in aluzie la ofensiva…

- Participantii la proiectul „Biciclisti in Bucuresti” care nu s-au regasit anul trecut pe lista beneficiarilor isi pot actualiza datele pana joi pentru a primi cele 2.500 de vouchere in valoare de 500 de lei pentru achizitionarea de biciclete sau dispozitive Segway, informeaza news.ro.Proiectul…

- Antrenorul echipei Viitorul Constanta, Gheorghe Hagi, spune ca ar vrea de la viitorul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal sa vina cu un proiect in care sa prezinte cum trebuie dezvoltat fotbalul pentru urmatorii 10 ani, astfel incat publicul sa fie din nou atras spre stadioane in numar cat…

- Șefii lui Dinamo au considerat ca 21 de euro per jucator sunt de ajuns pentru cheltuieli neprevazute in cantonamentul din Cipru, in perioada 15-26 ianuarie. Bugetul de transferuri al lui Dinamo e zero, iar a doua cea mai mare echipa din istoria fotbalului romanesc a plecat in cantonamentul de la Limassol…

- Incepand cu 12 februarie, in fiecare luni și marți, de la ora 20:00, telespectatorii vor fi martorii unui maraton spectaculos prin țarile Vietnam, Laos, Cambodgia și Thailanda, prezentat de frumoasa Gina Pistol.

- Lichidatorul judiciar Anca Stanasel anunta organizarea unei proceduri publice pentru valorificarea bunurilor societatii Tomis Guard Security SRL. Licitatia publica cu strigare va avea loc pe data de 2.02.2018, ora 12.00. Participantii la licitatie vor putea achizitiona un autoturism Dacia Logan, pret…

- Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului Afacerilor Interne pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei generale afaceri europene, Schengen si relatii internationale, aprobat prin Ordinul ministrului Afacerilor…

- Incepand din primavara, un nou reality show va aduce in prim-plan traditiile romanesti, iar juratii vor colinda tara in celebra caravana a lui Mircea Radu. Mircea Radu revine la Antena 1 in postura de prezentator al reality show-ului ,,IE, Romanie”. Emisiunea va debuta sub forma unei aventuri rurale…

- Autoritatile au decis sa initieze o ancheta in urma dezvaluirilor din presa privind activitatile unui grup neonazist. Sambata, canalul privat de televiziune TVN24 a facut publice rezultatele investigatiei sale legate de miscarea nationalista poloneza "Mandrie si modernitate". Reporteri de…

- Jandarmeria Capitalei a transmis, vineri, un mesaj video pe pagina sa de Facebook, facand apel la desfasurarea unor manifestatii pasnice. Institutia spune ca este echidistanta si garanteaza drepturile constitutionale ale cetatenilor, cat timp acestia se manifesta pasnic si recomanda protestatarilor…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat acordarea unui numar suplimentar de 25.000 de vouchere in valoare de 500 lei, participantilor care au indeplinit conditiile de inscriere in proiectul ,,Biciclisti in Bucuresti” in perioada 24 - 25 iulie 2017 si nu s-au regasit pe lista beneficiarilor…

- Pe site-ul Primariei Sighet, in data de 29 decembrie 2017, a fost postat un anunț de scoatere la concurs a doua posturi de șef birou, ambele in cadrul aparatului de specialitate al Primarului: șef birou Relații cu publicul și șef birou Administrativ. Deși vorbim de posturi de șef birou, platite cu aproape…

- Familia Regala a laut parte astazi, sambata, 13 ianuarie 2018, la parastasul de 40 de zile de la trecerea la cele vesnice a Regelui Mihai I al Romaniei. Publicul a participat doar la slujba, in interiorul si in curtea catedralei vechi; la rugaciunea de la mormantul Majestatii Sale are acces doar Familia…

- Global Game Jam, cel mai mare game jam din lume, revine la București. Evenimentul va avea loc în cadrul Bucharest Gaming Week (23-28 ianuarie) și da startul unui val de creativitate în sfera jocurilor, la nivel mondial. Bucharest Global Game Jam va avea loc în perioada…

- Victor Ponta a declarat, pentru B1 TV, ca Liviu Dragnea profita de scandalul declanșat in Poliția Romana, dupa ce s-a descoperit ca un agent de la Rutiera este pedofil, pentru a inlatura din funcții oamenii pe care nu-i agreaza și pentru a-și pune apropiații in...

- Vorbeste lumea a inceput un an nou plin de voie buna si divertisment de cea mai buna calitate pentru a le oferi telespectatorilor dimineti pline de relaxare, sfaturi de lifestyle si sanatate. Cat timp Cove ii da o mana de ajutor lui Cupidon, incercand sa gaseasca fetele potrivite pentru baietii gata…

- Ciștigatoarea show-ului „Vocea Romaniei”, Ana Munteanu continua sa cucereasca publicul larg. Prima ei melodie „Maști”, care a lansat-o de curind, atinge in prezent peste un milion de vizualizari.

- Autoritațile de poliție și paza a frontierei din Romania și Republica Moldova au avizat favorabil evenimentul care va avea loc in dupa-amiaza zilei de Revelion, in localitatea Falciu din județul Vaslui. Publicul larg este așteptat sa sarbatoreasca in cel mai ingenios mod intrarea in Anul Centenar al…

- Așa cum ne-a obișnuit in ultimii cinci ani, Cercul de alergare „Gall Lajos” organizeaza ultima manifestare sportiva a anului 2017 – „ Alergarea Sfarsitului de An”, astazi, 28 decembrie. Alergarea va avea loc in Piața Libertații si pe aleile parcului Elisabeta, oricine doritor fiind binevenit sa se…

- Desi a impresionat pe toata lumea inca de la auditii, juratii nu i-au dat prea mari sanse americanului nostru. Insa talentul si modestia i-au cucerit pe oamenii de acasa care l-au votat in numar foarte mare transformandu-l astfel in castigatorul PREMIULUI X FACTOR SEZONUL 7. Dupa prima votare a serii,…

- Prezentatorul de televiziune Mircea Radu (49 de ani), care a prezentat timp de trei sezoane emisiunea „Femei de 10, Barbati de 10“ la TVR 2, cu Marina Almasan, se intoarce, dupa opt ani, la postul de televiziune care l-a consacrat, Antena 1.

- Un mini-protest a avut loc astazi in fața sediului PSD Timiș, de la ora 13. Cateva zeci de protestatari s-au adunat in fața sediului partidului, nemulțumiți de modificarile pe care PSD vrea sa le aduca legilor Justiției. Intrebat de ce a ieșit in strada, unul din nemulțumiți a spus „pentru ca nu suportam…

- Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov va avea program special in perioada sarbatorilor de iarna. Astfel, la „Decese”, nu se va lucra cu publicul in 25 decembrie si 1 ianuarie, iar pe 23, 24, 26, 30, 31 decembrie si pe 2 ianuarie se va lucra cu publicul intre orele 9 si…