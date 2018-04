Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Iancu, deținatorul SEG Team (Sport Evolution Group, partenerul exclusiv de marketing al FRF), acuza "minciunile din discursul lui Burleanu", pe care incearca sa le demonteze prin documente și cifre oficiale. ...

- UPDATE 14:01 – Cel putin 12 persoane au fost ranit in acest atac terorist, anunta Realitatea TV. UPDATE 13:41 Martorii au precizat ca un barbat inarmat a intrat in supermarket in jurul orei locale 11 (12, ora Romaniei) si a ...

- Meciul amical al nationalei Romaniei cu Suedia va avea un buget de 284.000, acesta fiind aprobat in cadrul sedintei Comitetului Executiv al FRF, au declarat pentru News.ro surse din cadrul federatiei.Pentru meciul amical cu nationala Israelului, bugetul a fost stabilit la 185.000 de euro.…

- "Pentru un individ care ar putea face inchisoare, Victor Ponta pare linistit", scrie publicatia americana Politico in deschiderea unui articol dedicat fostului prim-ministru Victor Ponta. "Fostul premier roman in varsta de 45 de ani este obisnuit cu esecurile: Cand intr-un incendiu izbucnit…

- Mihai Rusu, fost colaborator al lui Ionuț Lupescu, rupe tacerea: ”Un manager neserios”! Din Germania, unde este stabilit, Mihai Rusu, fosta voce la ”Europa Libera”, urmarește atent derularea faptelor din campania electorala pentru alegerile de la FRF, programate pe 18 aprilie. Rivalul lui Lupescu, Razvan…

- Imediat dupa ce Razvan Burleanu a facut o noua serie de dezvaluiri despre Ionuț Lupescu, Cristi Iancu, patronul SEG acuzat ca ar fi fost implicat in afacerile "Kaiserului"din perioada in care era director general la FRF, a oferit o prima reacție in care dezminte cu vehemența acuzațiile aduse de Burleanu.…

- Cei doi lideri s-au exprimat pe rand in fata presei, amandoi insistand asupra necesitatii de a gasi solutii la provocarile multiple cu care se confrunta Europa: criza migratorie, ascensiunea formatiunilor eurosceptice in cadrul Uniunii, tensiunile diplomatice internationale si reforma institutiilor…

- Ofițerii DNA coordonați de procuror ridica miercuri mai multe documente de la sediul Federației Romane de Fotbal, confirma pentru Libertatea.ro surse judiciare. Potrivit acestora documentele sunt necesare in cadrul unui dosar de corupție mai vechi aflat in instrumentarea procurorilor anticorupție. Sursele…

- Ionuț Lupescu i-a adresat o scrisoare deschisa actualului președinte al FRF, Razvan Burleanu. Prezentam documentul: Domnule președinte al FRF, Așa cum am promis, nu voi raspunde punctual tuturor insinuarilor și acuzațiilor pe care mi le-ați adus, in ultima perioada. Refuz sa va fac jocul de a deturna…

- In varsta de 49 de ani, Ionut Lupescu isi continua calatoria prin tara pentru a lua pulsul oamenilor care traiesc si muncesc pentru fotbal. Aflat in campanie pentru alegerile FRF de pe 18 aprilie, fostul mijlocas s-a intalnit azi cu factorii de decizie din Pitesti, locul din care au pornit spre…

- Alegerile pentru președinția FRF au intrat in etapa atacurilor murdare. Simțindu-și scaunul cum se clatina din ce in ce mai puternic, actualul președinte Razvan Burleanu lanseaza acuze dure, pe blogul personal, la adresa principalului contracandidat, fostul internațional roman Ionuț Lupescu.Citeste…

- Ionuț Lupescu, candidat la șefia Federației Romane de Fotbal (FRF), a ținut sa se distanțeze public de Mircea Sandu și de alte trei persoane din fosta și actuala conducere a forului fotbalistic național. “Kassai (n.r. – Adalbert Kassai, fostul secretar general al FRF in perioada șefiei lui Mircea Sandu),…

- Andrei Vochin, consilierul lui Razvan Burleanu, a comentat subiectul zilei din fotbalul romanesc: posibilitatea ca Ionuț Lupescu sa piarda dreptul de a candida la alegerile pentru șefia FRF. "Acel proces nu are legatura cu Ionuț Lupescu. El poate candida! Mi se pare ca este un subiect fals, din nou…

- Daca proiectul european va fi relansat, atunci Germania trebuie sa fie motorul relansarii sale. Inca de la unificarea germana din anul 1871, destinul Germaniei a definit viitorul Europei. Energia economica a Germaniei i-a permis acesteia sa eclipseze Franta si sa rivalizeze cu Imperiul Britanic…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, miercuri, ca in Comitetul Executiv nu saa discutat despre aducerea arbitrilor straini in Liga I, insa a precizat ca statutul CCA nu permite delegarea arbitrilor straini pe teritoriul Romaniei. “Statutul CCA nu permite delegarea arbitrilor straini pe…

- Cristiano Ronaldo vrea Cupa Mondiala! ”Totul este posibil!”. Starul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, ar fi „fericit” sa castige Cupa Mondiala de fotbal, desi este constient ca este un obiectiv extrem de dificil, in conditiile in care nationala tarii sale nu este una dintre…

- Bogdan Stancu i-a anunțat miercuri pe oficialii FRF ca se va retrage din naționala de fotbal a Romaniei. Fotbalistul a trimis un mail pe adresa Federației Romane de Fotbal in care anunța retragerea din naționala. Potrivit Telekomsport, Stancu l-ar fi anunțat pe selecționerul Cosmin…

- Divertisment pentru spectatori, un joc de dificultate crescanda pentru participanti si o activitate sportiva competitionala pentru pasionatii de dresaj canin. 46 de catei din Romania, Ungaria, Italia, Polonia, Austria, Cehia au participat la evenimentul organizat de Clubul Nord de Dresaj…

- Politia din Tel Aviv a declansat o ancheta in acest caz. Portile si unul dintre peretii cladirii au fost vizate de actele de vandalism. Unul dintre mesajele descoperite a fost "Ucigas".Prezent la Conferinta de Securitate de la Munchen, premierul polonez Mateusz Morawiecki a fost intrebat…

- Treisprezece soferi romani si patronul firmei pentru care lucrau au fost condamnati, vineri, la inchisoare de o instanta din Rennes, fiind gasiti vinovati de furtul a aproximativ 700 de roti de camion, informeaza Le Figaro.

- Angelique Kerber, locul 9 WTA si cap de serie numarul 8, a invins-o, joi, cu scorul de 1-6, 6-1, 6-3, pe britanica Johanna Konta, locul 11 WTA si cap de serie numarul 10, in optimile de finala ale turneului de categorie Premier 5 de la Doha.Kerber s-a impus intr-o ora si 51 de minute si o…

- Nationala de baschet feminin a Romaniei a fost invinsa miercuri, in deplasare, de reprezentativa Sloveniei, cu scorul de 78-70 (39-39), in cea de-a patra partida din grupa E a preliminariilor CE2019.Principalele marcatoare ale partidei au fost Oblak 24 puncte, Evans 16, pentru Slovenia, respectiv…

- Pentru un roman din cinci situatia financiara este un bun motiv de a continua sau de a opri o relatie sentimentala, in timp ce femeile par mai relaxate: doar una din 10 ar da papucii prietenului din motive ce tin de bani, se arata in Raportul Consumatorilor privind Platile Efectuate, transmis ieri.…

- Sanctiuni financiare mai dure, publicarea condamnarilor, consolidarea puterilor prefectilor si inspectiei muncii se afla intre masurile pe care Guvernul francez le-a anuntat luni, in lupta impotriva fraudelor in munca detasata, in contextul prezentei unui numar mai important ca niciodata de muncitori…

- Premierul francez, Edouard Philippe, a calificat duminica drept o greseala încercarea de a exporta democratia prin forta cu interventii militare cum au fost cele din Afganistan, Irak sau Libia, relateaza agentia Xinhua. „Transformarea statelor are nevoie de timp si…

- Cele mai mari cheltuieli s-au inregistrat in luna decembrie, acestea cifrandu-se la peste 14 milioane de lei, iar cele mai mici - in ianuarie, fiind de peste 6 milioane de lei. Astfel, in ianuarie, Camera Deputatilor a cheltuit cu alesii 6.335.655 de lei, in februarie - 7.297.751 de lei, in…

- Șeful Federației Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, este audiat in aceste momente la poliție.Acesta a fost chemat la politiție, dupa ce mai mulți angajați ai FRF au facut plangere, informeaza Realitatea TV.

- Renault investeste tot mai putin in tehnologia diesel, pe fondul scaderii interesului din partea clientilor din pietele europene mari, precum Franta si Germania, a declarat Olivier Guintrand, directorul departamentului de inginerie al Renault, intr-o discutie cu jurnalisti din Romania, in Spania, la…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a primit un wildcard pentru turneul WTA de la Dubai, programat intre 19 si 24 februarie, cu premii totale de 733.900 dolari. Halep, care initial nu era inscrisa la turneul din Emiratele Arabe Unite, este incerta pentru…

- Frumoasa Monica Bellucci a facut furori pe covorul roșu la cel mai recent eveniment la care a participat. A schimbat rochiile negre cu care ne-a obișnuit in ultima perioada cu o creație superba de un roșu aprins. Luni seara, actrița de origine italiana a intors capetele la cea de-a 23-a Gala Lumieres…

- Revista germana Der Spiegel vorbește despre posibilul succesor al Angelei Merkel. Sau mai bine zis, despre succesoarea cancelarei. La cea de-a 55-a aniversare a semnarii Tratatului de la Elysee, istoricul acord de prietenie postbelica dintre Germania și Franța, Angela Merkel a susținut un discurs privind…

- Rugbistul humorean Rareș Preluca va ajunge astazi la baza de la Snagov, acolo unde se reunește din nou lotul național de rugby pentru juniorii sub 18 ani. Sportivul format la Clubul Sportiv Școlar din Gura Humorului de antrenorul Florin Nistor este la al patrulea stagiu de pregatire cu aceasta ...

- O balena ucigasa din Franta a devenit prima din specia sa care poate imita vorbirea umana. Wikie, o balena in virsta de 16 ani din parcul marin Atibes, a invatat sa spuna ,,hello'', ''bye bye'' si ''Amy''. De asemenea, conform Business Insider, mamiferul poate numara pina la trei. Balena a creat aceste…

- Viitorul joaca primul meci oficial din acest an, vineri seara, de la ora 20.45, pe teren propriu, cu Astra Giurgiu. Hagi i-a pierdut pe Tucudean, Eric si Rimniceanu, dar mizeaza pe tineri. Ianis s-a intors de la Fiorentina si a redevenit capitanul echipei. Gheorghe Hagi abordeaza lupta finala pentru…

- Se pare ca vanatoarea de reduceri in Franta nu este pentru cei cu inima slaba, dupa ce consumatorii francezi s-au trezit iar intr-o goana nebuna, de data aceasta pentru achizitionarea de scutece.

- Sportiva Ania Caill, nascuta in Franta dar care va reprezneta Romania la JO de iarna din Coreea de Sud in probele de schi alpin, a declat miercuri, ca pregatirea pentru competitie a constat-o in jur de 30.000 de euro, bani pe care spera sa si-i recupereze. “Din iunie ma pregatesc cu resursele mele,…

- Un barbat din Marea Britanie care a alergat luni cu castile in urechi pe banda de urgenta a unei autostrazi din Franta pentru a ajunge pe aeroportul din Lyon (centru-est), impasibil la ordinele...

- Autoritatile franceze au destructurat in cursul anului trecut un numar record de 303 retele de imigratie clandestina pe teritoriul Frantei, o crestere cu aproape 6% comparativ cu 2016, au indicat luni surse politienesti citate de AFP. In sase ani - din 2011 in 2017 -, numarul retelelor…

- Cele mai multe facturi de decontat au venit la CAS Brasov din Franta, Germania si Spania. Total: 4,6 milioane de lei, pentru 5.300 de cazuri. 227 mii lei au cheltuit, anul trecut, spitalele din Brasov pentru ingrijirile acordate strainilor care au avut nevoie de asistenta medicala, in…

- Florin Prunea si Gica Popescu nu se afla in cele mai bune relatii, desi ambii doresc acum indepartarea lui Razvan Burleanu de la conducerea Federatiei Romane de Fotbal.La sfarsitul saptamanii trecute Ionut Lupescu s-a intalnit la Bucuresti cu o parte dintre colegii sai din Generatia de Aur,…

- Oficialii Universitații Craiova au anunțat in aceasta seara ca au ajuns la un acord cu atacantul croat Dominik Glavina, pe care antrenorul Devis Mangia și membrii staff-ului sau l-au testat in cadrul cantonamentului din Antalya. „Clubul Universitatea Craiova anunța faptul ...

- PSG a reusit scorul campionatului in Franta. Echipa din Paris a surclasat cu 8-0 formatia Dijon. Balul a fost deschis de Di Maria, care in primul sfert de ora a partidei de pe stadionul Parc des Princes a marcat de doua ori.

- Pe baza identificarii nevoilor de formare a profesorilor buzoieni, Inspectoratul Scolar Judetean Buzau si Centrul Cultural Francofon Buzau au propus asociatiei europene GERFEC organizarea, in premiera, la Buzau, a unui seminar dedicat formarii cadrelor didactice. Astfel, in perioada 12-13 ianuarie,…

- Cosmin Contra și-a inceput treaba serios in acest inceput de an. Selecționerul a plecat deja in Turcia, și mai precis in Antalya, unde mai multe echipe din Liga 1 vor fi in pregatire in aceasta perioada....

- Constantin Budescu, Junior Morais si Florin Nita au fost jucatorii care au lipsit de la reunire. Primul a invocat motive personale, al doilea va merge la INMS direct de la aeroport, dupa ce va sosi in tara, in timp ce portarul a ales sa face testele la Chiajna, ca de fiecare data.La INMS…

- Cantareața franceza France Gall a murit duminica la varsta de 70 de ani intr-un spital din Neuilly, in urma unei afecțiuni pulmonare.France Gall, o legenda in Franța și in intreaga lume, a incetat din viața duminica, anunța presa din Hexagon, potrivit Realitatea.net.