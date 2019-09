Realitatea TV, prima imagine cu olandezul pus sub învinuire în cazul fetiței din Dâmbovița Acuzații de omor și agresiune sexuala in cazul fetiței de 11 ani din Dambovița, anunța Realitatea TV. Se pare ca barbatul este pus oficial sub invinuire. Barbatul ar fi stat 3 zile in Romania. Ar fi inchiriat un apartament in Sectorul 2 al Capitalei. Cetațeanul olandez are aproximativ 45 de ani. A parasit Romania sambata. Cetațeanul din Olanda ar fi fost implicat in cazuri de pedofilie in țara natala. Anchetatorii romani il caracterizeaza drept un ”pedofil”, ”pradator”, cu un traseu haotic. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

