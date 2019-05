Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Petru ROMOȘAN Sorin Rosca Stanescu, fostul director al ziarului Ziua, actualul coordonator al site-ului corectnews.ro, unul dintre cei mai cunoscuti analisti politici romani de azi, avanseaza in editorialul sau de Pasti (29 aprilie 2019) o teza cu adevarat exploziva. In marginea cartii Prabusirea…

- Rusia va continua sa interfereze in alegerile din SUA timp de decenii de acum incolo, a estimat luni secretarul de stat american Mike Pompeo, care a promis ca Washingtonul va contracara eforturile Moscovei, relateaza AFP. In conditiile in care diplomatia americana a denuntat in numeroase randuri…

- Un lider PNL vrea sa le strice Sarbatorile Pascale adversarilor de la PSD. Senatorul liberal Florin Citu afirma ca, dupa Paste, va demonstra ca Liviu Dragnea, Viorica Dancila si Eugen Teodorovici sunt oamenii Rusiei si trebuie judecati pentru tradare."Trebuie judecati pentru tradare! Liviu,…

- Profesor universitar, Rector al Universitații de Științe Agronomice și Medicina Veterinara din București, Sorin Cimpeanu, va discuta la DC News despre cele mai importante teme pe care Pro Romania le-a dezbatut. Interviul este programat sa inceapa duminica, 14 aprilie, de la ora 16:00 și poate…

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau, si ambasadorul Emiratelor Unite la Bucuresti, Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi, au avut joi o intalnire la sediul ministerului de resort, context in care au discutat despre consolidarea relatiei economice dintre Romania si Emiratele Arabe Unite. Conform informatiilor…

- Declarațiile facute in calitate de jurnalist il urmaresc pe Rareș Bogdan in cariera politica. Liviu Pleșoianu i-a amintit acestuia ca, in trecut, il cataloga pe Mircea Hava, locul 2 pe lista PNL, drept „corupt și slugoi deșanțat". Recent, i-a amintit lui Tudor Chirila, care a fost implicat intr-o…

- Ambasada Statelor Unite la București a postat pe pagina de Facebook un videoclip in care mai mulți tineri raspund la intrebarea „Cum ar fi viața ta fara corupție?”. Aceștia cred ca am trai mai bine, am avea salarii corecte și un sistem de invațamant și de sanatate mai eficiente. „Fara corupție am avea…

- "Partidul Socialist pro Rusia nu a reusit sa castige o majoritate suficienta in Parlamentul Republicii Moldova. 'Unde-i unul nu-i putere ...'. PNL are o relatie politica institutionalizata cu cei din ACUM ( clasati pe locul al doilea), la fel PSD este partener si are o buna relatie cu PDM (care este…