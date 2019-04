Baia Mare: Un nou furt dintr-o masina

„Exista foarte multe firme care instaleaza sisteme de securitate in caz de efractie, la un pret decent. Politia, din punctul meu de vedere, nu are cum sa fie prezenta la toate usile noastre”, scrie un baimarean, anunta IPJ Maramures. Au fost o multime de opinii in legatura cu furturile din locuinte si din autoturisme comise… [citeste mai departe]