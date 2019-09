Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a obtinut victoria pe terenul celor de la FC Sevilla, duminica, scor 1-0, in etapa a cincea din prima liga spaniola, potrivit Mediafax.Desi venea dupa esecul drastic din grupele Ligii Campionilor, de miercuri, scor 0-3, pe terenul lui PSG, Real Madrid a reusit sa-si mentina invincibilitatea…

- Politia belgiana a arestat miercuri 27 de suporteri ai echipei turce Galatasaray Istanbul, inaintea meciului cu formatia FC Bruges (0-0) din cadrul primei etape a Ligii Campionilor la fotbal, informeaza agentia EFE. Autoritatile belgiene au precizat ca 22 dintre fani au fost retinuti in apropierea stadionului…

- Zinedine Zidane, antrenorul lui Real Madrid, a criticat "lipsa de intensitate" din jocul elevilor sai, invinsi fara drept de apel miercuri seara, pe terenul formatiei Paris Saint-Germain (0-3), in prima etapa a Ligii Campionilor la fotbal. "Cu siguranta, nu a fost o seara buna pentru noi.…

- Zinedine Zidane, antrenorul lui Real Madrid, a criticat "lipsa de intensitate" din jocul elevilor sai, invinsi fara drept de apel miercuri seara, pe terenul formatiei Paris Saint-Germain (0-3), in prima etapa a Ligii Campionilor la fotbal, informeaza agerpres.ro.

- Real Madrid a anuntat, luni, ca fundasul stanga Marcelo a suferit o accidentare la nivel gatului, astfel ca brazilianul are sanse minime de a juca in meciul cu Paris Saint-Germain, de miercuri, din grupele Ligii Campionilor, anunța MEDIAFAX.Citește și: Profeția devastatoare de care Liviu Dragnea…

- Clubul francez de fotbal Paris Saint-Germain a oficializat, luni, transferul portarului costarican Keylor Navas de la Real Madrid, cu doar cateva ore inainte de incheierea perioadei de transferuri, informeaza cotidianul L'Equipe. Internationalul costarican (32 ani, 88 selectii), triplu…

- Atacantul mexican al echipei West Ham United, Javier Hernandez "Chicharito", a semnat un contract pe trei sezoane cu FC Sevilla, potrivit news.ro.Cel mai bun marcator din istoria selectionatei mexicane (51 goluri in 108 meciuri), fostul atacant de la Chivas, Manchester United si Leverkusen…

- Real Madrid a inceput in forta noul sezon din La Liga. Discipolii lui Zinedine Zidane s-au impus in deplasare cu 3-1 in fata formatiei Celta Vigo.In lipsa lui Eden Hazard, accidentat, "galacticii" au marcat singurul gol al primei reprize in minutul 12 prin Karim Benzema.