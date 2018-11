Real Madrid și Bayern se fac de ras in campionatele interne. Real , campioana Europei, a fost invinsa cu 3-0 de modesta echipa basca Eibar, sambata, pe ”Ipurua”, in etapa a 13-a a campionatului Spaniei. Bayern a remizat acasa in Bundesliga, 3-3 cu Dusseldorf, și e deja la 9 puncte de liderul Dortmund. Eibar a reusit sa o invinga pe Real la a 11-a sa tentativa, prin golurile marcate de Gonzalo Escalante (16), Sergi Enrich (52) si Kike Garcia (57). Madrilenii au suferit un dus rece dupa ce Santiago Solari reusise sa redreseze echipa la sfarsitul lunii octombrie. VIDEO, AICI . Sergio Ramos, capitanul…