Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul Brahim Diaz, noua achizitie a clubului Real Madrid, ar putea debuta in tricoul ''albilor'' la meciul tur cu Leganes din optimile de finala ale Cupei Spaniei la fotbal, relateaza EFE. Pentru meciul din cupa, antrenorul Santiago Solari ii va menaja pe Thibaut Courtois,…

- Antrenorul argentinian Santiago Solari, confirmat oficial pe banca tehnica a echipei Real Madrid si cu un contract pana in 2021, s-a declarat ''recunoscator'' si ''entuziast'', afirmand ca va avea o responsabilitate ''enorma''. ''Sunt…

- Isco (26 de ani) nu trece prin cea mai buna perioada la Real Madrid, cel putin de la instalarea lui Santiago Solari pe banca tehnica a campioanei Europei, cel care l-a inlocuit pe Julen Lopetegui, demis dupa infrangerea cu Barcelona, scor 5-1.

- Santiago Solari si-a incheiat perioada ca antrenor interimar al lui Real Madrid. Tehnicianul argentinian care a reusit sa o scoata din criza gruparea de pe Santiago Bernabeu a primit votul de incredere al lui Florentino Perez si a fost confirmat pe termen lung ca antrenor principal pe banca tehnica…

- Miercuri vor avea loc ultimele partide din etapa a patra a grupelor Champions League. Juventus și Cristiano Ronaldo iși vor masura din nou forțele cu Manchester United, dupa victoria de pe Old Trafford, in timp ce Real Madrid, cu Santiago Solari pe banca, va merge in Cehia pentru a se confrunta cu Viktoria…

- Cu cativa jucatori de la echipa secunda in primul 11, madrilenii au deschis scorul in minutul 28, cand Benzema a fost angajat ideal de Odriozola. Asensio a majorat avantajul Realului in prelungirile primei parti, dupa o pasa decisiva a lui Vinicius Junior. Pustiul brazilian a impresionat la echipa secunda…

- Real Madrid l-a demis pe Julen Lopetegui din functia de antrenor principal al echipei, dupa infrangerea usturatoare in fata rivalei Barcelona, scor 5-1. In locul sau a fost numit antrenor interimar Santiago Solari, fostul jucator al actualei campioane a Europei intre anii 2000 si 2005.

- Ernesto Valverde a vorbit dupa victoria fabuloasa cu Real Madrid, scor 5-1. A avut un mesaj pentru omologul Julen Lopetegui, aflat intr-o situație extrem de dificila. "Prima repriza a fost a noastra, inceputul celei de-a doua reprize nu a fost cel pe care il voiam. Ne-au pus in dificultate, ne-am pierdut…