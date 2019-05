Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a anunțat transferul fundașului Eder Militao, de la FC Porto, conducerea lui Real Madrid a ajuns la un acord de principiu cu un mijlocaș din Premier League. Este vorba despre Christian Eriksen, fotbalist in varsta de 27 de ani, calificat cu Tottenham in semifinalele Ligii Campionilor (0-1 cu…

- Real Madrid nu mai are niciun obiectiv in acest sezon, iar toata atenția se indreapta in direcția reimprospatarii lotului. Unul dintre numele vehiculate de presa din Spania este cel al mijlocașului Pogba potrivit news.ro. Potrivit jurnaliștilor de la AS, Zinedine Zidane vrea sa il aduca in…

- Real Madrid a oficializat prima mutare pe piata transferurilor dupa revenirea lui Zidane (foto) pe banca. „Galacticii“ au anuntat ca din vara il lot va sosi brazilianul lui Porto, Eder Militao.

- Fundasul brazilian Eder Militao va parasi clubul FC Porto pentru a se alatura din aceasta vara echipei de fotbal Real Madrid, in schimbul sumei de 50 milioane de euro, au anuntat, joi, cele doua cluburi, aceasta fiind prima achizitie care deschide reconstructia efectiv madrilen avuta in vedere de noul…

- Real Madrid a bifat primul transfer in noua era a lui Zinedine Zidane. E vorba de fundașul central Eder Militao (21 de ani) de la FC Porto, care va veni sub comanda antrenorului francez la vara. Madrilenii au confirmat realizarea transferului pe site-ul oficial. Spaniolii vor plati in schimbul lui Militao…

