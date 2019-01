Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid cauta in mod disperat atacant și s-a interesat inainte de Craciun de prețul lui Harry Kane, 25 de ani, atacantul lui Tottenham. Negocierile cu The Spurs se vor relua in lunile urmatoare. Totthenham și-a vandut mereu foarte scump vedetele, cu predilecție la Real. Dupa Modrici și Bale, Madridul…

- Brazilianul Eder Militao (20 de ani) a intrat in vizorul lui Real Madrid. Fundașul lui FC Porto este considerat urmașul portughezulu Pepe. FC Porto a dat din nou lovitura. Scouterii portughezilor l-au adus in vara lui 2018 pe Eder Militao, un produs al academiei lui Sao Paolo. Pentru fundașul central…

- Campioana en titre a Germaniei, Bayern Munchen, reuseste sa incheie anul pe podium in Bundesliga, dupa un debut de campionat nu tocmai reusit in conditiile in care bavarezii s-au aflat la un moment dat pe locul 6. Sambata seara, in etapa a 17-a, ultima a anului, echipa pregatita de Niko Kovac a invins…

- Eden Hazard (27 de ani) poate deveni noul jucator al lui Real Madrid incepand cu vara anului 2019. Sefii celor de la Chelsea sunt gata sa-l cedeze pe starul belgian la campioana Europei, pentru o suma colosala. Onda Madrid anunta ca gruparea de pe Stamford Bridge cere nu mai putin de 170 de…

- Mauricio Pochettino, antrenorul lui Tottenham, ar fi refuzat 17,2 milioane de euro pe an de la Real Madrid, care se afla in cautarea unui nou antrenor dupa demiterea lui Julen Lopetegui, informeaza The Sun.

- Florentino Perez pregateste campania de transferuri din iarna, cand vrea sa aduca macar un „galactic” la Real Madrid. Pentru a face rost de bani, Perez este gata sa se desparta de unul dintre cei mai apreciati jucatori de pe Santiago Bernabeu, informeaza Don Balon. Conform sursei citate, Perez l-a pus…

- Starul celor de la Chelsea, Eden Hazard (27 de ani) a avut un inceput bun de sezon in Premier League pentru echipa sa de club, marcand sapte goluri si oferind trei pase decisive in cele opt partide disputate pana acum.

- Publicatia din Italia, Corriere dello Sport, scrie ca viitorul fostului tehnician al echipei Chelsea, Antonio Conte, este colorat in alb. Potrivit jurnalistilor din Peninsula, presedintele lui Real Madrid, Perez, nu mai are rabdare cu actualul antrenor, Julen Lopetegui, si se gandeste...