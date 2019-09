Stiri pe aceeasi tema

- Ansu Fati, noua speranța a fotbalului mondial, a marcat primul sau gol pe Camp Nou, in Barcelona - Valencia 5-2, și i-a oferit o pasa decisiva olandezului Frenkie de Jong, care, la randul sau, a inscris primul gol pentru formația blaugrana! Dupa ce a devenit cel mai tanar jucator din istoria Barcelonei…

- FC Barcelona a terminat la egalitate, scor 2-2 (0-1), partida dispuata, sâmbata, în deplasare, cu nou-promovata Osasuna, în etapa a III-a a La Liga, scrie News.ro. Consolarea catalanilor poate fi reprezentata de faptul ca Anssumane Fati din Guineea-Bissau a înscris la 16 ani,…

- Echipa FC Sevilla a invins in deplasare, cu scorul de 1-0, formatia Granada CF, intr-o partida din cadrul etapei a 2-a a campionatului de fotbal al Spaniei, disputata vineri. Andaluzii au marcat golul victoriei in repriza secund, prin Joan Jordan (52). In celalalt…

- Antrenorul echipei Real Madrid, Zinedine Zidane, spune ca se bazeaza pe galezul Gareth Bale si pe columbianul James Rodriguez in noua editie din La Liga, desi in repetate randuri a afirmat ca nu ar fi o problema daca cei doi ar parasi gruparea din

- Daniele De Rossi (36 de ani) a debutat cu gol la noua sa echipa, Boca Juniors. Italianul nu s-a putut bucura prea mult de aceasta reusita. Formatia de pe „La Bombonera” a fost invins la penalty-uri, 1-3 (1-1 la finalul timpului regulamentar), de Club Almagro, din divizia secunda, si a fost eliminat…

- Starul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei italiene de fotbal Juventus Torino, a afirmat ca doreste sa se intoarca la Madrid "cat mai curand posibil", deoarece este "orasul pe care il iubeste". In varsta de 34 ani, Cristiano Ronaldo a evoluat timp de noua sezoane la Real Madrid (2009-2018),…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a marcat la primul sau meci oficial in tricoul formatiei Racing Genk, el inscriind vineri seara golul victoriei in partida castigata de campioana en titre cu scorul de 2-1 (0-1) pe teren propriu cu Kortrijk, in prima etapa a campionatului Belgiei. Mijlocasul roman a inceput…

- Paris-Saint a reușit prima achiziție in aceasta perioada de mercato. Campioana Franței a oficializat transferul mijlocașului ofensiv de la FC Sevilla, Pablo Sarabia.Parizienii le-au platit andaluzilor 20 de milioane de euro.