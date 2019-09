Stiri pe aceeasi tema

- In cel de-al doilea joc al noii stagiuni la Baia Mare avea sa poposeasca CSA Steaua Bucuresti (duelul fiind o reeditare a ultimei finale de SuperLiga). Cel mai longeviv duel al zimbrilor de pe prima scena rugbystica romaneasca avea sa fie unul extrem de tacticizat in care formatia care avea sa gafeze…

- Sambata și duminica s-au disputat jocurile primei etape din Liga 4 și Liga 5. La Liga 4 avem 11 echipe in seria Nord și 13 in seria Sud, in timp ce la Liga 5 avem o singura serie, cu 16 echipe la start. In acest sezon, la Liga 4 se va disputa și un play-off, […] Source

- Real Madrid a inceput in forta noul sezon din La Liga. Discipolii lui Zinedine Zidane s-au impus in deplasare cu 3-1 in fata formatiei Celta Vigo.In lipsa lui Eden Hazard, accidentat, "galacticii" au marcat singurul gol al primei reprize in minutul 12 prin Karim Benzema.

- Antrenorul echipei Real Madrid, Zinedine Zidane, spune ca se bazeaza pe galezul Gareth Bale si pe columbianul James Rodriguez in noua editie din La Liga, desi in repetate randuri a afirmat ca nu ar fi o problema daca cei doi ar parasi gruparea din

- Real Madrid va debuta sambata in noul sezon din La Liga, de la ora 18:00, cu Celta Vigo. Un ziarist de la El Pais a facut aceasta dezvaluire cotidianului britanic The Independent ca Zinedine Zidane vrea sa plece. Celta Vigo - Real Madrid se joaca sambata, de la ora 18:00. Meciul va fi in direct pe…

- FC Voluntari s-a impus, duminica, in fața lui FCSB, cu scorul de 3-1, in a cincea etapa a Ligii 1, potrivit Mediafax.Citește și: Atenție! Vecinul lui Gheorghe Dinca ofera noi detalii Catalin Țara a deschis scorul in secunda 35, trimițand mingea in plasa FCSB-ului. FCSB a egalat, in…

- Manchester United s-a impus, duminica, cu scorul de 4-0, in fața lui Chelsea, in prima etapa din Premier League.In minutul 18, Rashford a transformat un penalty, punand Manchester United in avantaj pe tabela de marcaj. In minutul 65, Martial a inscris al doilea gol pentru Manchester United,…

- Cea de-a patra etapa a Turului ciclist al Poloniei, programata marti intre Jaworzno si Kocierz, va fi neutralizata dupa decesul ciclistului belgian Bjorg Lambrecht, au anuntat organizatorii, citati de AFP.