Stiri pe aceeasi tema

- Zinedine Zidane le-ar fi transmis lui Gareth Bale (29 de ani), Dani Ceballos (22 de ani) și Marcos Llorente (24 de ani) sa iși caute echipe din vara. Real Madrid e pregatita pentru o noua era. Florentino Perez anunța o vara fierbinte, in care pune la bataie 500 de milioane de euro. Spaniolii de la Marca…

- Atacantul brazilian Vinicius Junior (Real Madrid), refacut dupa o accidentare, nu va reveni pe teren la meciul cu Getafe, programat joi in campionatul de fotbal al Spaniei, pentru ca are nevoie de mai multe antrenamente ca sa-si intre in ritm, a anuntat antrenorul Zinedine Zidane. ''Maine…

- Revenit pe banca lui Real Madrid, Zinedine Zidane se pregatește pentru sezonul viitor, in care incearca sa-i duca din nou pe madrileni in fruntea Spaniei și a Europei. Presa din Spania anunța azi ca Zinedine Zidane pregatește o adevarata revoluție la Real Madrid și prezinta lista cu juctatorii care…

- Iago Aspas (31 de ani), varful Celtei Vigo și unul dintre cei mai apreciați fotbaliști din campionatul Spaniei, crede ca francezii Paul Pogba și N'Golo Kante nu ar fi transferuri reușite pentru Real Madrid. Cele 500 de milioane de euro pe care Zinedine Zidane le-a primit pentru transferuri in vara isca…

- Desi nu a vrut sa dezvolte subiectul, a lasat de inteles ca situatia nu este una clara. "Vom vedea, nu pot sa spun ce se va intampla. Gareth Bale este jucatorul Realului, mai are doi ani de contract. Nu e momentul sa vorbim despre asta", a declarat Zidane, care l-a laudat pe omul meciului, Karim Benzema."Are…

- Real Madrid a ratat toate obiectivele din acest sezon, iar Zinedine Zidane are misiunea de a reconstrui echipa din capital Spaniei. Printre jucatorii vizați de antrenorul francez se numara și Paul Pogba, starul lui Manchester United.

- Zinedine Zidane va beneficia de buget de 300 de milioane pentru reconstrutia lui Real Madrid. Primii pe lista sunt Eden Hazard si Kylian Mbappe, va insista sa ramana Marcelo si Isco, iar Gareth Bale si James Rodriguez vor pleca. Francezul Zinedine Zidane s-a intors acasa dupa un an sabatic mai scurt,…

- Zinedine Zidane (46 de ani) revine la Real Madrid si aduce cu el “revolutia”. Francezul l-a instiintat pe Florentino Perez care sunt jucatorii care trebuie sa plece, iar lista contine nume grele, precum Bale, Isco Marcelo, dar si un fotbalist care a sosit in iarna pe “Santiago Bernabeu”. Gareth Bale,…