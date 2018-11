Real Madrid a dispus de AS Roma cu scorul de 2-0

Stiri pe aceeasi tema

- Bayern Munchen, Ajax Amsterdam, Juventus Torino, Manchester United, Manchester City, Real Madrid si AS Roma s-au calificat in optimile de finala ale Ligii Campionilor, dupa meciurile de marti ale etapei a V-a a fazei grupelor. Inaintea acestei etape, numai FC Barcelona era sigura de prezenta in optimi.Rezultatele…

- Sergio Ramos ar fi incalcat de doua ori regulamentul antidoping si de fiecare data totul a fost musamalizat, sustine Der Spiegel. Prima data la finala UEFA Champions League din 2017. Conform Der Spiegel, Ramos ar fi fost depistat pozitiv cu dexametazona cu o zi inaintea finalei, dar rezultatul a…

- Steaua Rosie Belgrad a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (2-0), echipa FC Liverpool, in etapa a IV-a a Grupei C a Ligii Campionilor. In urma cu doua saptamani, englezii se impusesera acasa, cu 4-0, informeaza news.roMilan Pavkov a marcat in minutele 22 si 29. Celalalt…

- Barca merge ceas in actuala stagiune a Ligii Campionilor. Catalanii s-au impus cu 2-0 in fața lui Internazionale Milano in derby-ul grupei B. In lipsa vedetei Lionel Messi, Rafinha a deschis scorul pe Camp Nou in minutul 32.Jordi Alba a stabilit scorul final in minutul 83.

- Juventus Torino a invins, mai usor decat o arata scorul, cu 1-0 in deplasare formatia Manchester United in grupa H a Ligii Campionilor, etapa a III-a. Partida a avut multe faze de poarta. Italienii au fost mai periculosi inca din start si au reusit sa deschida scorul prin argentinianul Dybala, in minutul…

- Jucatorul echipei Real Madrid, Gareth Bale, nu va juca in meciul cu TSKA Moscova, din Liga Campionilor, dar fi apt pentru partida cu Deportivo Alaves, din campionatul Spaniei, anunta cotidianul As.Bale a simtit dureri la aductori la meciul cu Atletico Madrid, insa testele efectutate luni nu…

- Real Madrid arata mai mult ca o echipa dupa plecarea lui Cristiano Ronaldo, a declarat pentru cotidianul The Daily Mail unul dintre cei mai cunoscuti fotbalisti ai detinatoarei Ligii Campionilor, Gareth Bale. Desi a castigat de patru ori Liga Campionilor in cinci sezoane la Real, Bale crede ca formatia…

- Real Madrid arata mai mult ca o echipa dupa plecarea lui Cristiano Ronaldo, a declarat pentru cotidianul The Daily Mail unul dintre cei mai cunoscuti fotbalisti ai detinatoarei Ligii Campionilor, Gareth Bale.