Real estate: Tranzactii de 428,6 mil. euro in primul semestru din 2018. Va fi egalata, in acest an, valoarea de 1 mld. euro din 2017?

- Compania de asigurari de viața Aegon Romania, parte a grupului financiar Aegon, a incheiat primul semestru al anului cu un volum al primelor brute subscrise din activitatea de bancassurance cu partenerii actuali de circa 40 milioane lei, in creștere cu 14% fața de aceeași perioada a anului trecut.Pentru…

- Producatorul si retailer-ul de mobila Elvila a inregistrat in primul semestru din acest an o cifra de afaceri de 24,25 milioane lei, in scadere cu peste 10% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce pierderea s-a situat la 1,58 milioane lei, in crestere cu 46%. Cheltuielile cu…

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat in primele sase luni cu 10% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 33,98 miliarde euro, ritm peste cel al importurilor, dar deficitul comercial a continuat sa creasca, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS).…

- in creștere cu 45% fața de 2017 NETOPIA Payments, cel mai mare procesator de plați electronice din Romania, a intermediat peste 6,5 milioane de tranzacții digitale in primele șase luni ale anului 2018, in creștere cu 45,43% fața de aceeași perioada a anului trecut. Valoarea totala a tranzacțiilor procesate…

- Romania a inregistrat, in primele sase luni ale anului, un deficit al balantei comerciale de 6,305 miliarde de lei, in crestere cu 483,3 milioane de euro fata de cel consemnat in acelasi interval din 2017, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. Conform datelor oficiale,…

- OMV Petrom, cel mai mare producator de titei si gaze din sud-estul Europei, a raportat in prima parte a anului un profit net de 1,28 miliarde lei, cu 6% mai mare fata de primul semestru din 2017, in timp ce vanzarile au urcat tot cu 6%, la 9,85 miliarde lei, potrivit raportului transmis joi. De altfel,…

- Proiectul gestionat de Global East European Investment, parte a diviziei Tiriac Imobiliare, este amplasat pe strada Buzesti, nr. 82-94, in apropiere de Piata Victoriei din Bucuresti. Complet inchiriat, Tiriac Tower urmeaza sa-i aduca lui Ion Tiriac cate 3,6 mil. euro pe an din chirii, conform calculelor…

- În primele șase luni ale acestui an, procurorii au constatat prejudicii de peste 1,5 miliarde de lei în dosarele instrumentate. Aproape 680 de milioane de lei este prejudiciul cauzat bugetului public, iar 852 de milioane de lei este prejudiciul cauzat persoanelor fizice și juridice,…