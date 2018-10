Stiri pe aceeasi tema

- Rezultat neașteptat in Liga Campionilor! Deținatoarea trofeului, Real Madrid a fost invinsa de ȚSKA Moscova in cea de-a doua etapa a fazei grupelor. "Los Blancos" au pierdut meciul jucat pe stadionul Lujniki din capitala Rusiei cu scorul de 0-1.

- Real Madrid, detinatoarea trofeului, a fost invinsa de TSKA Moscova cu scorul de 1-0, marti seara, pe stadionul ''Lujniki'' din capitala Rusiei, intr-un meci din etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor la fotbal. Campioana Europei a primit gol dupa doar 65 de secunde de joc, Nikola…

- Fara Cristiano Ronaldo nu a fost greu. Real Madrid a aratat asta in prima partida din grupele Ligii Campionilor, 3-0 cu AS Roma. Dar cum va fi fara Cristiano Ronaldo si fara Bale, Ramos, Marcelo, Modric si Isco, toti lasati in afara primului ”11” din diferite motive in meciul...

- Real Madrid s-a facut de ras la Moscova, acolo unde a fost arbitrata de Ovidiu Hațegan! ȚSKA Moscova a caștigat cu 1-0 meciul in care Hațegan l-a eliminat pe portarul Akinfeev, in prelungirile prelungirilor, dandu-i doua cartonașe galbene in minutele suplimentare ale partidei pentru ca i-a cerut…

- Ovidiu Hațegan se intoarce la Moscova pentru un meci al lui ȚSKA. In 2013, UEFA a declanșat o ancheta pentru a vedea daca arbitrul a respectat procedura in cazuri de rasism. Astazi, Ovidiu Hațegan e din nou la Moscova, și tot la un meci al lui ȚSKA. Impotriva lui Real Madrid, campioana Europei. Ultima…

- Jucatorul echipei Real Madrid, Gareth Bale, nu va juca in meciul cu TSKA Moscova, din Liga Campionilor, dar fi apt pentru partida cu Deportivo Alaves, din campionatul Spaniei, anunta cotidianul As.Bale a simtit dureri la aductori la meciul cu Atletico Madrid, insa testele efectutate luni nu…

- Arbitrul roman Ovidiu Hategan va conduce meciul dintre TSKA Moscova si Real Madrid, detinatoarea trofeului, care se va juca marti, de la ora 22,00, in Grupa G a Ligii Campionilor, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. Arbitri asistenti au fost delegati Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe,…