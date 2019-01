REaETA ZILEI! Tartine cu ou "i bacon

Stiri pe aceeasi tema

- Ingrediente carnați cruzi subțiri felii foarte subțiri de bacon sau jambon crud afumat vin alb sec sau demisec Mod de preparare Se invelesc carnaciorii in feliile de bacon se așeaza intr-o...

- SErbEtorile de iarnE au trecut, a"a cE este timpul sE ne axEm pe mancEruri mai slabe "i mai sEnEtoase. Pentru astEzi :i-am pregEtit o re:etE delicioasE de spaghete cu midii, care este gata cat ai clipi!

- Pentru astEzi :i-am pregEtit o re:etE delicioasE, care te va face sE te lingi pe degete! Este vorba despre ciuperci umplute cu spanac "i linte, un preparat extrem de u"or de fEcut, care este gata in mai pu:in de 30 de minute.

- Maine este prima zi din iarna lui 2018 "i totodatE "i ziua na:ionalE a Romaniei. DacE plEnuie"ti o cinE pe cinste in familie, de pe masE nu poate lipsi clasica fasole cu carna:i, un preparat pe gustul tuturor.

- Lava cake-ul este unul dintre cele mai interesante deserturi ale ultimilor ani. De la fine dining, a fEcut trecerea in meniurile multor alte restaurante, fix pentru cE este atat de u"or de preparat. De aceea, pentru astEzi recomandEm o altE variantE a desertului lava cake: de data aceasta, vine "i cu…

- Ingrediente: 1 ardei gras rosu, 1 ardei gras galben, 1 zucchini, 1 fir de ceapa verde, 6 felii de bacon, 6 felii de halloumi, 1 lingurița de sare, 1 lingurița de piper, 50 ml ulei de masline, ½ lingurița de ...

- Pentru un inceput de saptamana ideal si pentru toata familia! Aceasta reteta de tortellini cu bacon si cascaval este secretul unei mese perfecte. De asemenea, dupa o farfurie plina, pregateste-te ca partenerul sa te intrebe daca au mai ramas!

- Pentru to:i iubitorii de pizza, acest preparat se poate consuma "i in alte forme, nu doar in cea clasicE. Preparatul se face u"or, in doar 15 minute, "i reprezintE un aperitiv ideal pentru o searE lini"titE in familie