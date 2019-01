Stiri pe aceeasi tema

- Ingrediente: 700 g carne de vita, 1 lingurița de oregano uscat, sare și piper proaspat macinat, 2 linguri ulei de masline extra-virgin, 2 ardei grași, taiați felii, parmezan razuit Mod de preparare: Carnea...

- Pavlova. Un desert iubit de mul:i, care a fost interpretat "i reinterpretat in fel "i chip. }n aceastE idee, vE recomandEm o re:etE interesantE, dulce "i numai bunE de pozat: mini pavlova cu cEp"uni.

- DacE te-ai sEturat de mesele banale in zilele de duminicE, solu:ia pentru problema ta este puiul cu ananas la tigaie. Este o re:etE inspiratE din pizza hawaiianE. La final, i:i vei incanta sim:urile cu pui crocant "i sos dulce, una dintre cele mai controversate, dar "i cele mai delicioase combina:ii!

- Sunt delicioase, u"or de fEcut "i le po:i face chiar "i dintr-o por:ie de pilaf rEmas de la masa anterioarE. Chiftelu:ele cu orez "i ca"caval au un gust inedit, mai special decat orice alt fel de chiftelu:e, datoritE combina:iei cu orez "i ca"caval, aliment care :i se va topi in gurE! }n plus, le po:i…

- De"i sezonul salatelor a cam trecut, nu este niciodatE prea tarziu sE mEnanci sEnEtos. Tocmai de aceea, :i-am pregEtit, azi, o rete:E delicioasE de salatE cu mango, avocado "i quinoa, idealE pentru un pranz sEnEtos "i sE:ios!

- Pentru to:i iubitorii de pizza, acest preparat se poate consuma "i in alte forme, nu doar in cea clasicE. Preparatul se face u"or, in doar 15 minute, "i reprezintE un aperitiv ideal pentru o searE lini"titE in familie

- Pentru ziua de astEzi, vE recomandEm o bunEtate de re:etE, extrem de u"or de preparat "i care este perfectE pe post de gustare, dar "i de un pranz sE:ios! Cartofii dulci devin din ce in ce mai populari, iar cu astfel de preparate in:elegem "i de ce.

- Ciorba cu oase de porc afumate Mod de preparare Ciorba cu oase de porc afumate Carnea se fierbe si se spumeaza. Cand este fiarta pe jumatate, se adauga legumele taiate bucatele mici. Cand sunt fierte si acestea se pune fideluta, iar apoi borsul. Se mai lasa la fiert 20 – 30 min.,…