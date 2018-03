Ready, steady, GDPR: cum sa iti pregatesti compania pentru implementarea Regulamentului General privind Protectia Datelor

Stiri pe aceeasi tema

- BusinessMark Event Management alaturi de Deloitte Romania anunta organizarea conferintei "Deseuri de ambalaje si echipamente electrice si electronice - 2018", eveniment ce va avea loc pe 27 martie 2018 la Hotel InterContinental, Bucuresti. Scopul conferintei este de a analiza impactul noilor…

- Biblioteca Centrala Universitara ”Carol I” din București, construita in 1895, este cea mai veche biblioteca universitara din București. Cladirea a fost construita pe locul cumparat de Regele Carol I și a fost proiectata de arhitectul francez Paul Gottereau. Construcția cladirii a fost finalizata in…

- Start de play-off arid pentru Știința Bacau. Voleibalistele bacauane nu au cunoscut inca victoria in aceasta a doua parte a campionatului. Mai mult, nici nu au luat vreun punct. Asta nu le impiedica insa sa spere intr-un succes astazi, contra liderei și, probabil, a viitoarei campioane, CSM București.…

- Amazon a creat un nou domeniu de activitate, iar acest model de business a ajuns deja in Romania la cifre de minim 50 de milioane de dolari pe an. Sellerii de succes din top 10 au realizat anul trecut vanzari de peste 25 de milioane de dolari. In contextul cresterii accelerate a…

- Amazon a creat un nou domeniu de activitate, iar acest model de business a ajuns deja in Romania la cifre de minim 50 de milioane de USD pe an. Sellerii de succes din top 10 au realizat anul trecut vanzari de peste 25 de milioane de USD. In contextul creșterii accelerate a numarului de cumparatori de…

- Hațeg, 12.03.2018 – Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, Geoparc Internațional UNESCO, administrat de Universitatea din București a fost gazda evenimentului organizat cu ocazia celei de-a cincea intalniri regionale din cadrul proiectului Interreg IMPACT – Modele Inovatoare pentru Arii…

- Momente bizare in timpul discursului președintelui PSD, Liviu Dragnea, la congresul partidului desfașurat la Sala Palatului din București. In timp ce vorbea, in spatele acestuia, pe ecranul uriaș au fost proiectate o serie de imagini cu cateva cuvinte extrem de tari: "Violența, suspiciune, ura, conflict".…

- Trei din cei patru romani care s-au incris la a zecea editie a maratonului artic - 6633 Arctic Ultra au abandonat concursul inca din prima zi, unul dintre competitori suferind o accidentare, iar ceilati doi au abandonat din cauza vremii extrem de dificile. Bistriteanul Tibi Useriu, cel care a castigat…

- Un protest inedit este anuntat sa aiba loc sambata, in fata Salii Palatului din Bucuresti, unde se va desfasura Congresul Extraordinar al PSD, scrie Romania TV.Manifestantii ar urma sa ii astepte pe social democrati la intrarea in institutie cu pancarte pe care vor fi scrise promisiunile neindeplinite…

- Atleții vasluieni au disputat weekend-ul trecut etapa finala a naționalelor rezervate juniorilor doi, ocazie cu care Cristina Valentina Balaur de la LPS Vaslui a devenit vicecampioana la aceasta categorie. La sala din cadrul Complexului “Lia Manoliu” din București au participat 433 de sportivi, din…

- Serviciul Omoruri al Politiei Capitalei a preluat dosarul in cazul medicului in varsta de 38 de ani care a murit la Spitalul Clinic de Urgenta ”Sfantul Ioan” din Bucuresti, in timp era de garda, cazul fiind tratat drept "moarte suspecta". Surse judiciare au declarat pentru News.ro ca ancheta in acest…

- O noua piesa alaturi de colegii sai, si prima alaturi de marea actrita Rodica Mandache, cea care ii este si profesoara. Este vorba despre buzoianul Danut Bitescu, absolvent al Liceului de Arte „Margareta Steian”, in prezent student in anul I la Facultatea de Arte a Universitatii Hyperion din Bucuresti.…

- Participanții la Summitul de securitate, care va avea loc mâine, vin la Chișinau. În aceasta dimineața, președintele Parlamentului, Andrian Candu a întâmpinat delegația georgiana în frunte cu speakerul Irakli Kobakhidze. Astazi, la ora 15:00 cei doi vor avea o întrevedere…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca, in urmatoarele zile, in Bucuresti, temperaturile vor scadea pana la -15 grade pe timpul zilei si pana la -20 de grade noaptea, urmand ca de marti dupa-amiaza sa ramana in vigoare codul portocaliu de ger. "Temperaturi vor fi…

- Ministerul Afacerilor Interne a anuntat, marti, ca Dan Ciprian Sfichi, politistul sucevean in varsta de 35 de ani ranit cu o sabie in timpul unor perchezitii la Radauti, a fost transferat de la Iasi la Clinica de Recuperare a Spitalului Militar din Bucuresti.

- Politistul de la Serviciul Actiuni Speciale Suceava, Ciprian Sfichi, grav ranit in timpul unor perchezitii a fost transferat de la Iasi la Clinica de Recuperare a Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central din Bucuresti. Informatia a fost facuta publica pe contul de Facebook al Ministerului Afacerilor…

- Cushman & Wakefield (C&W) Echinox a intermediat anul trecut tranzactii cu active imobiliare din Romania care au depasit valoarea de 300 mil. euro, reprezentand 30% dintr-un volum investitional de aproape un milliard de euro, institutia vizand pentru anul in curs stabilirea unui nou record in ceea…

- Cresterea contributiilor ar putea scadea indemnizatia pentru mame. Ce spune Teodorovici Ministerul Finantelor Publice cauta o solutie pentru ca majorarea contributiilor sociale sa nu genereze eventuale scaderi ale indemnizatiilor de crestere a copilului, a afirmat, marti, ministrul de Finante, Eugen…

- Tupeul în traficul clujean este deja întâlnit la tot pasul și foarte mulți șoferi cred ca își pot face singuri dreptate. Sâmbata, la ieșirea din Gherla, șoferul unui microbuz s-a trezit blocat pe drum de un Mercedes, care a frânat…

- Conform reprezentantilor SCJU Arad, o pacienta de 63 de ani internata in 3 februarie cu simptomatologie de gripa a decedat duminica seara, in urma complicatiilor aparute. Femeia fusese internata la Sectia Anestezie Terapite Intensiva, cu probleme respoiratorii severe. Surse medicale…

- CertAsig Insurance and Reinsurance si Deloitte Romania, alaturi de BusinessMark Event Management anunta organizarea evenimentului "Polita de Asigurare Vamala - o alternativa eficienta la Scrisoarea de Garantie Bancara", ce va avea loc pe 27 februarie 2018, la Hotel InterContinental din Bucuresti.…

- Cu putin noroc, si nepotii vostri vor plati imprumuturile luate de guvernul PSD Romania, prin Ministerul Finantelor, a impru­mutat 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale - 750 de milioane de euro pe 12 ani, pentru care trebuie sa plateasca o dobanda de 2,5% pe an, si 1,25 miliarde…

- Un protest indeptat impotriva Declaratiei 600 va avea loc miercuri, 7 februarie a.c., in Bucuresti, timp de o ora incepand cu ora 12.00 , in fata Ministerului Finantelor.Protestatarii vor face avioane de hartie din Declaratia 600, pe care le vor lansa spre sediul ministerului.Este timpul sa facem Declaratia…

- Masuri de ordine la meciul de fotbal Dinamo – CSU Craiova. 150 de jandarmi vor fi cu ochii pe suporteri. Cele doua galerii se urasc de moarte, astfel ca se așteapta un meci tensionat. Jocul este programat duminica, ora 20.45. Iata comunicatul Jandarmeriei: ”Peste 150 de jandarmi vor asigura…

- Dinamo e aproape sa dea lovitura iernii in Liga 1, in conditiile in care Gabi Torje se afla in avion si vine la Bucuresti pentru a pune la punct detaliile revenirii in Stefan cel Mare, iar Florin Bratu stie ce-l asteapta pe mijlocas. Fostul atacant al lui Dinamo considera, la…

- Vlad Chiricheș a citit memoriile regretatului istoric roman Neagu Djuvara, care a murit la varsta de 101 ani. Stoperul naționalei de fotbal a Romaniei și al echipei SSC Napoli a fost captivat de bestsellerul ”Amintiri din pribegie”. Un volum aniversar cu patru mari capitole: Refugiat politic in Apus…

- A XII-a editie TaxEU Forum, cel mai important eveniment national de fiscalitate si legislatie, reuneste specialisti din cele mai importante companii de consultanta fiscala care vor oferi solutii pentru provocarile anului 2018. Evenimentul are loc in perioada 1-2 februarie 2018 la JW Marriott,…

- Protestul de sambata seara din Bucuresti fata de modificarile legilor justitiei nu a decurs fara incidente. Politistul Marian Godina a publicat pe pagina sa de Facebook un filmulet in care un jandarm pare ca loveste de mai multe ori, cu pumnul, un batran aflat in multime. Godina crede ca batausul este…

- Protestul de sambata seara din Bucuresti fata de modificarile legilor justitiei nu a decurs fara incidente. Politistul Marian Godina a publicat pe pagina sa de Facebook un filmulet in care un jandarm pare ca loveste de mai multe ori, cu pumnul, un batran aflat in multime. Godina crede ca batausul este…

- Protestul de sambata seara din Bucuresti fata de modificarile legilor justitiei nu a decurs fara incidente. Politistul Marian Godina a publicat pe pagina sa de Facebook un filmulet in care un jandarm pare ca loveste de mai multe ori, cu pumnul, un batran aflat in multime. Godina crede ca batausul este…

- Protestul de sambata seara din Bucuresti fata de modificarile legilor justitiei nu a decurs fara incidente. Politistul Marian Godina a publicat pe pagina sa de Facebook un filmulet in care un jandarm pare ca loveste de mai multe ori un batran aflat in multime.

- Protestatarii aflati in fata Palatului Parlamentului au inceput sa plece catre case. Politistii au restrans restrictiile de trafic in zona Unirii-Palatul Parlamentului. Zecii de mii de oameni s-au strans in Piata Universitatii, plecand in mars catre Palatul Parlamentului. Participantii…

- Romania a facut "pasi importanti" in ceea ce priveste restituirea proprietatilor confiscate in timpul Holocaustului, a declarat, miercuri, la o masa rotunda cu jurnalistii, la Bucuresti, emisarul special al Guvernului american Thomas K. Yazdgerdi, care se ocupa de problematica Holocaustului.El…

- Romania a facut "pasi importanti" in ceea ce priveste restituirea proprietatilor confiscate in timpul Holocaustului, a declarat, miercuri, la o masa rotunda cu jurnalistii, la Bucuresti, emisarul special al Guvernului american Thomas K. Yazdgerdi, care se ocupa de problematica Holocaustului.…

- Medicul Leon Danaila a comentat pe marginea profesiei de chirurg și a sacrificiilor pe care trebuie sa le faca acesta. Leon Danaila, unul dintre cei mai mari neurochirurgi din Romania , a fost invitat la emisiunea „Rai da buni”, de la postul de televiziune Antena Stars. Leon Danaila, care este și senator…

- Vaduva lui Dan Condrea a pus sechestru pe averea mostenita de fiica vitrega. Uliana Ochinciuc a reusit sa puna stapanire aproape integral pe averea lui Condrea, inclusiv pe proprietatile lasate fostei sotii a milionarului si copiilor sai. Magistratii Judecatoriei Sectorului 2 au admis actiunile Ulianei…

- Cel de-al 18-lea flashmob organizat in fata sediului PSD din Sibiu a constat intr-un ”club de lectura”. Aproximativ o suta de persoane au citit timp de 15 minute in zona pe care au numit-o ”libera decoruptie. Protestatarii au adus si biletele de tren pe care si le-au cumparat pentru a participa la protestul…

- Global Game Jam, cel mai mare game jam din lume, revine la București. Evenimentul va avea loc in cadrul Bucharest Gaming Week (23-28 ianuarie) și da startul unui val de creativitate in sfera jocurilor, la nivel mondial. Bucharest Global Game Jam va avea loc in perioada 26-28 ianuarie, la Arcub…

- Global Game Jam, cel mai mare game jam din lume, revine la București. Evenimentul va avea loc în cadrul Bucharest Gaming Week (23-28 ianuarie) și da startul unui val de creativitate în sfera jocurilor, la nivel mondial. Bucharest Global Game Jam va avea loc în perioada…

- Cushman & Wakefield Echinox isi consolideaza departamentul Capital Markets prin recrutarea Danei Sava, specialist cu o experienta de peste 15 ani in domeniul bancar, care va ocupa pozitia de Senior Consultant in cadrul departamentului Investment & Capital Markets. Din noua postura, Dana…

- Mai multi clujeni au pornit, miercuri, pe jos, in sir indian, in ”Marsul sperantei”, in care isi propun sa strabata 40 de kilometri pe zi pentru a participa in 20 ianuarie la Bucuresti la un miting fata de modificarile la Legile justitiei. Din grup face parte si un francez, dar si 4 nevazatori, conform…

- Andra și Catalin Maruța lucreaza de Anul Nou. De vreo patru ani, indragitele vedete au imparțit Sarbatorile de iarna intre familie și fani, in așa fel incat sa nu sufere nimeni: Craciunul il petrec cu copiii și parinții, frații și prietenii foarte apropiați, iar Revelionul ii prinde pe scena, cantand…

- În urma cu 28 de ani, unul dintre conducatorii statului român a fost ucis. La Târgoviște. Localitatea pe care voia sa o transforme în capitala. A fost ciuruit în incinta unei cazarmi militare. El și soția sa. Dupa un proces istoric. Care a durat doua ore. Și fara drept…

- Comisarul european Corina Crețu s-a aratat șocata de faptul ca a fost jignita grav, marți, în timpul unei dezbateri ce a avut loc în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București, cu atât mai mult cu cât ”autorul” este un tânar. ”A…

- Omul de afaceri canadian Michael Topolinski, cunoscut pentru achiziția terenurilor mai multor fabrici din București, a depus actele la primarie pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pe cele aproape zece hectare ocupate de fabrica Aversa din spatele Bucur Obor. O condiție la privatizarea fabricii…

- Magistrati care au participat aseara la protestele de la Palatul de Justitie din Bucuresti au explicat ca au ales sa faca acest gest pentru ca magistratii sa fie lasati sa isi faca treaba nestingheriti. „Nu au nicio legatura cu politicul, absolut nicio legatura cu politicul”, a explicat unul dintre…

- Centura de Sud a Timișoarei e tot in aer. Termenul pentru anunțarea constructorului a fost, din nou, depașit. In martie 2017, pe cand premier era Sorin Grindeanu, șeful PSD, Liviu Dragnea, declara, la Timișoara, ca „daca nu se reușește desemnarea unui proiectant-executant pana la sfarșitul anului, chiar…

- Noi proteste sunt anunțate duminica, 17 decembrie, in București și alte orașe din țara. Organizatorii protestelor au intitulat evenimentul “Se cuvine sa rezistam prezentului si sa ne pregatim viitorul”, inspirați din discursul Regelui Mihai din Parlamentul Romaniei, din anul 2011. ”Iesim duminica sa…

- Ce scrie presa internaționala despre funeraliile Regelui Mihai/ BBC: Regele care a respins nazistii, pentru a fi ulterior fortat sa abdice de catre comunisti Presa intrenationala scrie despre zecile de mii de oameni care si-au prezentat ultimele omagii la catafalcul regelui, iar peste Prut, unul dintre…