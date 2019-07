Stiri pe aceeasi tema

- Noul sarcofag care acopera deșeurile radioactive ale reactorului distrus în accidentul nuclear de la Cernobîl din Ucraina, scena unuia dintre cele mai grave accidente nucleare din istorie, a fost pus, miercuri, în funcțiune în mod oficial și plasat sub controlul autoritaților,…

- Seful Administratiei prezidentiale de la Kiev, Andrii Bohdan, a calificat vineri drept o 'gluma amuzanta' petitia inregistrata pe site-ul presedintiei care a adunat circa 25.000 de semnaturi pentru demisia noului presedinte ucrainean Volodimir Zelenski, investit in functie de doar patru zile, informeaza…

- Actorul de comedie Volodimir Zelenski a fost investit luni in functia de presedinte al Ucrainei in cadrul unei ceremonii solemne desfasurate in Rada Suprema, deschizand o noua era pentru tara vecina, confruntata cu un razboi in partea sa de est si dificultati economice.

- Un incendiu s-a produs luni seara la centrala nucleara de la Rivne, in vestul Ucrainei, determinand oprirea unuia dintre reactoare, au anuntat marti autoritatile ucrainene, care afirma ca nivelul de radioactivitate la fata locului nu prezinta pericol, informeaza AFP. Incendiul a fost stins…

- Incendiul a fost stins in circa o ora si s-a declansat intr-un transformator electric, fiind astfel activat sistemul de protectie al reactoarelor, informeaza AFP. Reactorul trei a fost oprit, a declarat pentru AFP o purtatoare de cuvant a agentiei nucleare a Ucrainei, Energoatom. ''Nivelul de radioactivitate…

- Volodimir Zelenski le-a cerut astazi tarilor occidentale sa inaspreasca sanctiunile impotriva Moscovei, care a decis sa simplifice procedurile de acordare a pasapoartelor ruse pentru locuitorii din Donetk si Lugansk, regiuni separatiste din estul Ucrainei, relateaza AFP. ”Ucraina conteaza…

- Presedintele american l-a felicitat pe comedianul ucrainean Volodimir Zelenski pentru victoria obtinuta in alegerile prezidentiale din Ucraina, a informat Kurt Volker, emisar al Statelor Unite. "Presedintele Trump a sunat sa il felicite pe Volodimir Zelensky pentru victoria sa electorala si pe oamenii…

- Volodimir Zelenski, un actor de comedie in varsta de 41 de ani, fara experienta politica, care este in grafic pentru a deveni viitorul presedinte al Ucrainei, starneste sentimente puternice in randul cetatenilor.