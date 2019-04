Reactorul 2 de la Cernavodă, oprit. Nuclearelectrica a luat decizia Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavoda va intra in programul de oprire planificata, incepand cu data de 3 mai, reactorul urmand sa fie deconectat de la sistemul energetic national la ora 11:00, a anuntat, miercuri, Nuclearelectrica. Durata opririi planificate este de 32 de zile. "Opririle planificate reprezinta proiecte complexe, initiate cu 24 de luni anterior datei planificate, avand o echipa de management de proiect, grafic de realizare, planificare de resurse umane si bugetare corespunzatoare", subliniaza reprezentantii Nuclearelectrica intr-un comunicat de presa. In… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- SN Nuclearelectrica SA ldquo;SNN" anunta ca incepand cu data de 3 mai 2019, Unitatea 2 CNE Cernavoda va intra in programul de oprire planificata. Desincronizarea de la Sistemul Energetic National va avea loc in data de 3 mai 2019, ora 11:00, iar durata estimata a opririi este de 32 de zile, transmit…

