Reactorul 1 de la Cernavoda va fi modernizat cu 1,5 miliarde de dolari, pentru a mai functiona inca 30 de ani

- Intrebat daca exista un plan de retehnologizare a reactorului 1, Cosmin Ghita a raspuns afirmativ, precizand ca aceasta operatiune va prelungi cu 30 de ani durata de viata a reactorului. "Am aprobat in AGA, la finalul lui septembrie (2017 - n. r.) demararea acestui proiect. E clar ca din punct de vedere…

- Retehnologizarea reactorului 1 de la Cernavoda ar costa intre 1,2 si 1,5 miliarde de euro, bani care ar putea veni din creditare sau emisiune de obligatiuni, a declarat Cosmin Ghita, directorul general al Nuclearelectrica, in cadrul emisiunii 7/24 Capital, o productie a Bursei de Valori Bucuresti.

- Costul retehnologizarii reactorului 1 de la Cernavoda, proiect ce a fost aprobat in septembrie 2017, a fost evaluat intre 1,2 si 1,5 miliarde de euro, aceasta fiind media bugetelor alocate pentru proiectele de retehnologizare aferente centralelor nucleare pe tehnologie CANDU 6, a declarat directorul…

- Incidentele inregistrate la centrala atomoelectrica de la Cernavoda s-au inmultit ingrijorator. In numai 15 luni s-au inregistrat nu mai putin de 14 defectiuni, ultima petrecandu-se joi dimineata si a dus...

- Premierul Viorica Dancila a cerut Corpului de Control sa faca verificari la Centrala Nucleara de la Cernavoda, dupa ce mai multe avarii au avut loc in ultima perioada la acest obiectiv, au declarat surse guvernamentale pentru MEDIAFAX. SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) a anuntat ca Unitatea…

- "Oprirea Unitatii 2 s-a facut in conformitate cu prescriptiile tehnice si nu a existat un incident care sa puna in pericol securitatea personalului, a populatiei si a mediului inconjurator", a declarat Rodin Traicu, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, investigatiile tehnice vor fi facute…

- Unitatea 2 a centralei nucleare Cernavoda s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic National (SEN) in aceasta dimineata „ca urmare a aparitiei unei disfunctionalitati la un sistem electric de proces, partea clasica, nu cea nucleara a centralei”, a anuntat Nuclearelectrica. Unitatea…

- Premierul Viorica Dancila a trimis Corpul de Control la Nuclearelectrica. Premierul Viorica Dancila a trimis, de luni, Corpul de Control la Nuclearelectrica, informeaza Antena 3 . Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavoda s-a deconectat automat de la sistemul energetic national joi dimineata,…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a anuntat duminica ca a oprit controlat Unitatea 1 din cauza unei defectiuni. Ulterior, Nuclearelectrica a anuntat si ca ca puterea Unitatii 2 a centralei va fi redusa la 55% (aproximativ 300…

- Anul trecut, producția de gaze naturale obținuta de Romgaz s-a ridicat la 5,158 miliarde de metri cubi, in creștere cu peste 22% fața de cea realizata in anul anterior. Creșterea producției a fost stimulata de temperaturile mai scazute de la inceputul anului 2017 și de creșterea cererii de gaze pentru…

- Christina Verchere va prelua functia de presedinte al Directoratului si director general executiv (CEO) al OMV Petrom S.A. incepand cu data de 1 mai 2018, inlocuind-o pe Mariana Gheorghe, al carei mandat va inceta la 30 aprilie, conform unui raport remis luni Bursei de Valori Bucuresti. "În şedinţa…

- Un utilizator de Reddit a vrut sa vada ce se intampla daca scoate anume aceasta aplicație din telefonul sau, un LG G4. El a șters toate variantele acelei aplicații din telefonul sau, iar descoperirea a fost uluitoare. A descoperit ca celelalte aplicatii de pe smartphone s-au incarcat apoi…

- Piata de capital romaneasca trebuie dezvoltata si pe verticala, pentru a putea indeplini cerinta de lichiditate necesara statutului de piata emergenta, iar investitorii, fie ca sunt locali sau nerezidenti, au nevoie sa poata "juca" pe BVB orice idee de tranzactionare pe care o au, spune…

- Compania Antibiotice va infiinta reprezentante in Republica Moldova si Ucraina, conform unei decizii adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor , se arata intr-un document publicat pentru acționari, pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Actiunile companiei au scazut cu 0,12%,…

- Transelectrica estimeaza ca va obtine in acest an un profit net de 72,7 milioane de lei, de aproape trei ori mai mare fata de rezultatul preliminar afisat pentru 2017, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli aprobat luni in Adunarea Generala a Actionarilor. Veniturile totale sunt estimate…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, si-a planificat investitii de 1,8 miliarde lei pana in 2020, din surse proprii, din care bugetul pentru investitii in acest an se ridica la 515,25 milioane lei, potrivit unor documente aprobate…

- Mihai Silvașan: Mergem la Oradea cu gandul la victorie Antrenorul principal al echipei, dar și capitanul lui U-BT, Aleksandar Rasic, au prefațat derby-ul cu CSM CSU Oradea. Tehnicianul campioanei crede ca formația bihoreana va încerca sa razbune eșecul din finala Cupei României. ""Practic,…

- Fondul Suveran al Norvegiei, cel mai mare din lume, cu active de peste 1.000 de miliarde de dolari , a cumparat acțiuni la furnizorul de cablu, internet și energie Digi, dar și la uzina Compa Sibiu, potrivit raportarilor facute de acesta . Astfel, fondul norvegian a cumparat acțiuni Digi in valoare…

- O stare psihica buna ne poate ajuta sa traim mai mult, arata o serie de cercetari. Prin urmare, daca schimbam obiceiurile nesanatoase cu unele care ne pot aduce fericirea am putea avea o viața mai lunga cu pana la cinci ani, spun oamenii de știința, relateaza realitatea.net.

- Cele mai importante companii listate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) sunt asteptate sa distribuie circa 6,6 miliarde lei (1,4 miliarde euro) sub forma de dividende anul acesta, investitorii urmand sa castige intre 5 si 12% in functie de actiunile in care si-au plasat banii. 0 0 0 0 0…

- "Asa cum dupa privatizare spuneam ca avem rezerve pentru 10 ani, adica acum 14 ani, acum spunem ca avem rezerve pentru alti zece ani si resurse pe care putem sa le capitalizam, sa le convertim in rezerve. Aceasta este natura business-ului nostru. Continuam investitiile, de aceea pentru noi important…

- Petrom a realizat un profit net de 2,48 miliarde de lei in 2017, in creștere cu 140% fața de 2016, in contextul in care vanzarile au crescut cu doar 17%, pana la 19,4 miliarde de lei, in contextul in care volumul de produse rafinate vandute la nivel de grup a crescut cu doar 3% peste nivelul din 2016,…

- OMV Petrom, cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-Est, a raportat anul trecut un profit net in crestere cu 140%, de 2,48 miliarde lei, de la 1,03 miliarde lei in anul 2016, in timp ce vanzarile au urcat cu 17%, la 19,4 miliarde lei, de la 16,6 miliarde lei, potrivit datelor preliminare…

- Piata de capital romaneasca a rezistat la cea mai mare corectie a burselor americane din ultimii 10 ani, indicele principal BET inregistrand o crestere de 7% de la debutul anului, a declarat, luni seara, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, la Gala de Inaugurare a Anului…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a raportat pentru anul trecut un profit net de 303 milioane lei, mai mare cu 172% fata de anul anterior, conform datelor preliminare anuntate joi de companie. De asemenea, veniturile din exploatare…

- Anton Anton, ministrul Energiei, a declarat ca s-a intalnit ”in lift” cu investitorii chinezi cu care statul negociaza realizarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavoda, proiect de 6,5 miliarde de euro care bate pasul pe loc de patru ani. Reamintim, Nuclearelectrica a ales in 2014 grupul China General…

- Bursele din Europa au deschis ziua in scadere, dupa ce indicele Dow Jones a inregistrat luni o noua contractie puternica, potrivit Bloomberg, scrie news.ro.Și Bursa de la Bucuresti deschide in scadere, in ton cu pietele internationale. Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti inregistra…

- Hotii fac miliarde pe seama lipsei de informatizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), iar noi cerem sa se implementeze sistemele informatice promise in Programul de guvernare, a declarat, joi, Gabriel Biris, partener Biris&Goran, intr-o conferinta organizata de Asociatia Oamenilor…

- Din vara, pungile din plastic vor fi interzise in Romania. E una dintre directivele europene pe care tara noastra trebuie sa le aplice, la fel cum, pana in 2020, e obligata sa atinga tinta de reciclare de 50%. Vorbim, la Adevarul Live, cu Anca Maria Banita si Andrei Cosuleanu, membri fondatori ai Letʼs…

- Infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii "prin mai-iunie" Proiectul de lege privind înfiin'area Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii ar putea fi adoptat de Parlament în perioada mai - iunie, a declarat, vicepremierul Viorel Stefan. El a precizat ca,…

- Companiile romanesti trebuie incurajate sa achizitioneze competitori din alte tari, dar in momentul de fata exista o discriminare fiscala intre finantarea prin credit bancar si emiterea de actiuni noi, sustine Lucian Anghel, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "O idee este incurajarea…

- De anul acesta, nu doar companiile sau persoanele fizice autorizate pot solicita fonduri nerambursabile, ci și persoanele fizice fara niciun fel de afacere. Acestea pot utiliza banii solicitați pentru instalarea, modificarea sau schimbarea sistemului de incalzire al casei (programul “Casa Verde”) sau…

- Achiziția unei mașini nu este de fiecare data o afacere avantajoasa pentru oricine. Mai ales daca noul proprietar nu știe sa-și ingrijeasca automobilul. Pentru o durata de viața mai mare a mașinii, in condiții impecabile, fiecare șofer trebuie sa respecte cateva reguli de mentenanța. Toate acestea trebuie…

- Anul 2018 este volatil din punctul de vedere al nevoilor de finantare ale statului, ca si anii trecuti, distributia ne­voilor de finantare fiind neuniforma, cu varfuri de plata de 7-8 mld. lei, dar si luni in care sumele care ajung la scadenta sunt sub 1 mld. lei. In ianuarie, a fost cel mai mare…

- ♦ Crearea contrapartii centrale autohtone, reinfiintarea pietei derivatelor, stimularea retailului, noi emisiuni de obligatiuni, continuarea programelor de educatie financiara ♦ Adrian Tanase va conduce BVB pentru urmatorii patru ani cruciali pentru piata de capital din Romania intrucat…

- Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti a deschis sedinta de miercuri in scadere, inregistrand la ora 10 un minus de 0,04%. Indicele BET-Fi a scazut cu 0,40%, in timp ce BET-NG, care masoara activitatea companiilor din energie, este singurul indice care afiseaza valori in crestere, de plus 0,12%…

- Adrian Tanase-noul presedinte director general al Bursei de Valori Bucurest Presedintele director general al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase. Foto: bvb.ro "Faptul ca avem listari de companii private reprezinta elementul pozitiv, iar consolidarea pietei de brokeraj prin restrângerea…

- S.N. Nuclearelectrica SA ldquo;SNN" anunta ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda functioneaza la putere nominala incepand din seara zilei de 21.01.2018, ora 22:15, potrivit unui comunicat semnat de directorul general Cosmin Ghita. Puterea Unitatii 2 CNE Cernavoda a fost redusa in dimineata zilei de 21.01.2018…

- Oficialii companiei spun ca durata reducerii de putere va fi de aproximativ 16 ore, reactorul ramanand conectat la Sistemul Energetic National in toata aceasta perioada. "Lucrarile de remediere si reducerea de putere nu vor avea niciun impact negativ asupra personalului, populatiei si mediului…

- CNE Cernavoda va reduce, duminica, incepand cu ora 7:30, cu 27% (circa 200 MWh) puterea Unitatii 2 in vederea asigurarii conditiilor de lucru pentru remedierea unui defect incipient la unul dintre sistemele de proces ale partii clasice a unitatii, informeaza Nuclearelectrica, printr-un comunicat…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), a anuntat vineri ca a decis sa reduca puterea Unitatii 2 de la centrala din Cernavoda in ziua de 21 ianuarie, "in vederea asigurarii conditiilor de lucru pentru remedierea unui defect incipient la unul din sistemele de proces"."S.N.…

- Actiunile TMK- Artrom, Romcarbon si SIF4 Muntenia se depreciau cel mai mult, miercuri dimineata, pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), iar cele mai mari aprecieri erau consemnate la Dafora, Nuclearelectrica si Fondul Inchis de Investitii BET FI Index Invest. Indicele…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni de pe segmentul principal al pietei de capital romanesti a crescut cu 141% saptamana trecuta, comparativ cu cea precedenta, la peste 232 milioane lei, reiese din datele Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Banca Transilvania conduce in topul celor mai tranzactionate…

- Locuitorii orasului Bacau nu vor mai suferi de lipsa apei potabile, a dat asigurari vicepremierul Paul Stanescu. El a semnat, astazi, in prezenta autoritatilor locale, contractul de finantare pentru proiectul „Rezerva de apa a municipiului Bacau”, investitie finantata prin Programul National de Dezvoltare…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat oferta publica de cumparare in legatura cu cel de-al noualea program de rascumparare al Fondului Proprietatea, potrivit unei informari a FP, publicata pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). 'Franklin Templeton Investment…

- Indicele principal al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a depasit, luni dimineata, 8.000 de puncte, fiind la cel mai inalt nivel din ultimele doua luni si jumatate. Astfel, BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, a urcat la 8.001 de puncte (0,2%), la 30 de minute de la debutul…