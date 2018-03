Stiri pe aceeasi tema

- „Decizia de a opri controlat Unitatea 1 CNE Cernavoda a fost determinata de aparitia unui defect la unul dintre sistemele de proces ale centralei, iar actionarea in conformitate cu proiectul centralei conduce la necesitatea opririi controlate", se arata intr-un comunicat transmis sambata de Nuclearelectrica.…

- Circulație ptr TIR-uri restricționata pe DN 22 și DN24 din cauza vremii Foto: Arhiva- Marcela Petcu INFO TRAFIC anunța ca circulația autoturismelor de mare tonaj este restricționata pe DN 22 Smârdan-Macin și pe DN 24 Schitul Dunca - Bucium. Din cauza vântului puternic…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2E, in sat Braiesti, com. Cornu Luncii, la kilometrul 16+800, in judetul Suceava, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autotren, un autocamion si o autoutilitara. Cauza producerii a fost neadaptarea…

- Patru trenuri anulate din cauza vremii nefavorabile Patru trenuri InterRegio care circula fara oprire pe ruta Bucuresti - Constanta si retur au fost anulate astazi din cauza vremii nefavorabile. Pasagerii pot calatori pe acest traseu cu celelalte garnituri din programul de transport,…

- 11 trenuri sunt anulate din cauza vremii Se circula în conditii de iarna pe drumurile din zonele afectate de vremea rea, iar utilajele de deszapezire intervin pentru degajarea carosabilului. Centrul Infotrafic al Politiei Române mentioneaza ca nu exista drumuri sau autostrazi…

- Au fost confirmate inca doua decese din cauza gripei Foto: Arhiva. Institutul National de Sanatate Publica a mai confirmat, astazi, înca doua cazuri de deces din cauza gripei, ridicând, astfel, bilantul acestui sezon rece la 104 victime. De aceasta data este vorba despre o fetita…

- Peste 100 de case sunt in pericol in judetul Dambovita din cauza ploilor Foto: Arhiva. Din cauza precipitatiilor abundente din ultimele zile în comuna Valeni, din judetul Dâmbovita, pamântul se misca, punând în pericol casele din zona. Mai multe gospodarii au fost…

- Probleme din cauza ploii inghetate pe aeroportul Henri Coanda din Bucuresti Sunt probleme din cauza ploii înghetate si pe aeroportul Otopeni - Henri Coanda. Potrivit Companiei de Aeroporturi Bucuresti avioanele nu pot decola, însa pista aeroportului a fost tratata anti-înghet,…

- Ploaie inghețata: Circulație rutiera inchisa pe A2 intre Fundulea și Drajna Foto: sjsu.edu. Circulatia rutiera este închisa pentru toate categoriile de autovehicule pe autostrada A2 între Fundulea si Drajna pe ambele sensuri din cauza fenomenului meteo de ploaie înghetata Circulatia…

- Teerenuri si gospodarii inundate in 15 judete Sute de hectare terenuri agricole, drumuri sau gospodarii din 15 judete sunt afectate de ploile din ultima perioada si de topirea rapida a zapezilor. Cea mai grava situatie se înregistreaza în judetele Covasna, Brasov si Buzau.…

- Lucrarile la pasajul de la Domnești "ar putea incepe in iunie-iulie" Pasajul de la Domnesti. Foto: Alex Lancuzov. Pasajul de la Domnești, în cea mai aglomerata intersecție de pe centura Capitalei pare a fi oglinda infrastructurii de transport din România. Despre podul de la Domneși…

- Traficul feroviar este oprit, marți seara, intre Predeal și Brașov, pe Magistrala 300, Ploiești – Brașov, din cauza unor copaci cazuți pe linia de cale ferata, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Post-ul Trafic feroviar oprit intre Predeal și Brașov din cauza…

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, sustine ca lucrarile la varianta ocolitoare a municipiului nu sunt blocate din cauza municipalitatii. Edilul este de parere ca in momentul de fata se pot executa lucrari fara niciun fel de probleme, intrucat statul detine terenul pe care este amplasata varianta…

- Activitate la Senat Comisiile de specialitate din Senat vor dezbate marti, propunerea legislativa a PSD, care vizeaza înfiintarea Fondului Suveran de Investitii si Dezvoltare. De asemenea, o alta initiativa care vizeaza Legea Leasing-ului va intra în atentia senatorilor…

- 84 de decese din cauza gripei Numarul persoanelor decedate din cauza gripei a ajuns la 84, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau…

- Imobile fara apa calda si caldura in Bucuresti În Bucuresti, peste 40 de imobile din cartierul Ferentari si 10 imobile din Pantelimon nu au apa calda si caldura din cauza unor avarii produse în punctele termice sau pe reteaua secundara, potrivit informatiilor furnizate de RADET.…

- Vizibilitate zero din cauza viscolului pe autostrada Constanta-Cernavoda Foto: Politia Romana Ninsoarea si viscolul puternic din jumatatea de sud a României creeaza probleme în transporturi. Dupa ora 16 a fost închisa circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule…

- OMV Petrom anunta probabila descoperire a unui nou zacamant de hidrocarburi Foto: OMV Petrom. Compania OMV Petrom a descoperit recent un nou zacamânt de hidrocarburi într-un perimetru de uscat pe care îl exploreaza împreuna cu americanii de la Hunt Oil. Un membru…

- Drumul a intrat in reparatii acum un an, dar lucrarile nu au inaintat asa cum era planul. Constructorul spune ca pe unele portiuni nu s-a putut lucra din cauza lipsei autorizatiilor. Ca sa nu mai fie motiv de ironie pe internet din cauza gropilor, constructorul a promis ca pana la realizarea lucrarilor…

- Meciul Vitoria-Bahia, din campionatul regional, s-a incheiat mai devreme decat trebuia, fiind intrerupt in repriza a doua fiindca gazdele au ramas in șase jucatori dupa ce a avut loc o bataie...

- Traficul rutier a fost blocat joi seara pe A1, in județul Sibiu, din cauza unui incident, circulația fiind deviata pe DN1, informeaza Poliția Sibiu. Blocajul a fost generat de un TIR inmatriculat in Alba, care a derapat. ”Pe A1 Sebes – Sibiu, la km 275, traficul a fost blocat total din cauza unui eveniment…

- Vazuta, initial, ca o lucrare care va genera un profit urias, modernizarea caii ferate frontiera-Curtici-Arad a ajuns sa fie „lovitura de gratie” pentru societatea care a castigat licitatia. SC Euro Construct Trading ’98 SRL, caci despre aceasta firma este vorba, a ajuns in insolventa. Cu toate ca este…

- Al 22-lea deces din cauza gripei Un nou deces din cauza gripei a fost confirmat aseara, de Centrul National pentru Supravegherea si Controlul Bolilor Transmisibile. Este vorba despre o femeie de 65 de ani, din judetul Calarasi, care suferea de alte afectiuni cronice si care nu fusese vaccinata…

- Compania rusa Saratov Airlines a decis, luni, sa retraga temporar din serviciu toate aeronavele Antonov An-148, ca urmare a accidentului aviatic produs duminica in apropiere de Moscova, in urma caruia 71 de persoane au murit, relateaza site-ul agentiei Tass. "Conducerea Saratov Airlines…

- Trafic blocat din cauza unui accident rutier in Ramnicu Valcea Sensul de mers Nord-Sud de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, din zona marketului Supeco pe str. Calea lui Traian este blocat din cauza unui accident rutier. Au fost implicate doua autoturisme cu trei victime,…

- Romania: 16 persoane au murit din cauza gripei in aceasta iarna 16 persoane au murit în tara din cauza gripei, iar numarul total de cazuri cu oameni care s-au îmbolnavit este de peste 300. În judetul Dâmbovita, numarul bolnavilor de gripa este în scadere fata…

- Sase decese din cauza gripei Un barbat de 78 de ani, diagnosticat cu gripa, a murit, astazi, la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Târgoviste. Potrivit ultimei raportari a Ministerului Sanatatii, în acest sezon, 6 pacienti au murit din cauza gripei…

- Troleibuze oprite in centrul Bucureștiului din cauza unei pene de curent Arhiva Foto: captura Youtube În Capitala, pe bulevardul Elisabeta, troleibuzele sunt oprite pe ambele sensuri, pe prima banda - din cauza unei pene de curent. Problemele sunt între Universitate si Mihail Kogalniceanu. …

- Operatiune de salvare pe platoul Bucegi Foto: Arhiva/ captura youtube.com. Un barbat si fiul lui de 4 ani au fost recuperati din masivul Bucegi, în conditiile în care nu au mai putut înainta din cauza epuizarii si a conditiilor meteo. Jandarmii montani de pe platoul Bucegi…

- Traficul feroviar in zona Balota din judetul Mehedinti este oprit Traficul feroviar în zona Balota din judetul Mehedinti este în continuare oprit, dupa ce un tren încarcat cu motorina a deraiat în aceasta dimineata. Din cele 20 de vagoane, unul este rasturnat…

- Masuri pentru redresarea companiei Tarom Reînnoirea de urgenta a flotei TAROM se afla în noul program de guvernare 2018-2020. Coalitia PSD - ALDE îsi propune achizitionarea în leasing a unui numar de 27 de aeronave moderne si deschiderea de noi rute zonale sau spre…

- Un grup de jandarmi montani au arborat drapelul Romaniei pe Varful Omu Foto: Arhiva - IJJ Decebal Hunedoara. Zece jandarmi montani au arborat astazi drapelul României pe Vârful Omu din Muntii Bucegi, la 2514 metri altitudine. Drumul catre Vârful Omu a fost foarte dificil,…

- CNE Cernavoda va reduce, duminica, incepand cu ora 7:30, cu 27% (circa 200 MWh) puterea Unitatii 2 in vederea asigurarii conditiilor de lucru pentru remedierea unui defect incipient la unul dintre sistemele de proces ale partii clasice a unitatii, informeaza Nuclearelectrica, printr-un comunicat…

- Școlile din mai multe județe, inchise din cauza vremii Liviu Pop, ministrul Educatiei foto: Arhiva În 88 de unitati scolare din 14 judete, cursurile au fost suspendate din cauza ninsorii si a viscolului. Ministrul educatiei, Liviu Pop, a precizat, dupa videoconferinta cu prefectii organizata…

- Viscolul si zapada au lasat fara energie electrica peste 100 de localitati Zeci de mii de gospodarii din mai multe judete au ramas fara curent electric din cauza ninsorii si viscolului. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a precizat, în cadrul videoconferintei cu prefectii, organizata…

- Comisarul european Corina Cretu sprijina investitiile in Romania Comisarul european Corina Cretu a aprobat investitii de peste 57 de milioane de euro pentru îmbunatatirea retelei de alimentare cu apa potabila în judetul Caras-Severin. Potrivit unui comunicat de presa, este…

- În perioada ianuarie-noiembrie 2017, volumul lucrarilor de constructii, a scazut fata de perioada ianuarie-noiembrie 2016, ca serie bruta, cu 6,9%, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS).

- Morminte a aproximativ 100 de soldati germani care au murit in cel de-Al Doilea Razboi Mondial au fost descoperite intr-un santier aflat in apropiere de capitala estoniana Tallinn, scrie Reuters, citata de news.ro.

- Iesenii trag un semnal de alarma cu privire la iluminatul din oras. Acestia vor ca becurile sa fie aprinse pana se face ziua, spunand ca intampina multe pericole in trafic intre orele 7:00 si 8:00 din cauza vizibilitatii scazute. "Astazi dimineata de exemplu, coboram pe un semi-intuneric pe Arcu, pe…

- Lucrari de decolmatare pe canalul raului Dambovita din capitala Lucrarile de decolmatare pe canalul al râului Dâmbovita din Bucuresti vor începe luni, 8 ianuarie, si vor dura aproximativ 10 zile, a anuntat Administratia Nationala Apele Române, într-un comunicat…

- Preotul, maicutele si un grup de sateni din Piatra Fananele lucreaza de doua zile pentru a ridica o cruce de gheata, in curtea Manastirii din Piatra Fantanele, pentru a fi sfintita in ziua de Boboteaza. Lucrarile sunt ingreunate de vremea extrem de calda din aceasta perioada.

- Salvați de pe varful Roman din Valcea Foto: Arhiva/ captura youtube.com. Toti cei 28 de turisti, între care si opt copii, ramasi blocati la o cabana de pe vârful Roman, în judetul Vâlcea, din cauza drumului înzapezit, au fost adusi în siguranta la baza muntelui,…