Reacțiile vedetelor la aflarea morții lui Andrei Gheorghe. Mesaje de adio și aducere aminte Vestea cumplita a morții lui Andrei Gheorghe la varsta de doar 56 de ani a indurerat profund o țara intreaga și a creat un tumult de reacții in mediul online, oameni simpli și persoane publice, exprimandu-și deopotriva regretele pe rețelele de socializare. Florin Calinescu i-a adus un omagiu lui Andrei Gheorghe, acesta rememorand un episod din viața sa, in direct la emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3: ”E o viața pe care el și-a trait-o așa cum a dorit-o. Cautam oameni pentru PRO TV, am avut o discuție cu Adrian Sirbu. Și-a pastrat unicitatea și ingenuitatea. O voce aparte, un destin aparte,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- "Acum toti isi vor aminti de tine, cat de bun erai, ce talent urias, bla bla bla... Pai da, ca nu si-a mai gasit loc in niciun radio, nicaieri nu a mai fost loc pentru el. Da, m-a socat vestea si nu mai vreau sa vorbiti despre profesionisti la trecut, lume care nu-ti pasa decat de cifre si bani.…

- Dan Negru, despre cum i-a refuzat Andrei Gheorghe ultima invitatie la emisiune. Realizatorul tv a scris un mesaj emoționant pe contul de socializare, unde a impartașit fanilor, ultimele discuții pe care acestea le-a avut cu omul de radio, cu ceva timp, inainte ca acesta sa moara. “Nu fi bou. Nu ma mai…

- Monica Barladeanu, in doliu dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Vestea trista din aceasta noapte a picat ca un trasnet asupra celor care l-au cunoscut. Iar printre aceștia se numara și prezentatoarea emisiunii „Ferma Vedetelor”. Monica Barladeanu a scris la cateva minute bune dupa ce s-a aflat ca Andrei…

- "E o viata pe care el si-a trait-o asa cum a dorit-o. Cautam oameni pentru PRO TV, am avut o discutie cu Adrian Sirbu. Si-a pastrat unicitatea si ingenuitatea. O voce aparte, un destin aparte, o asumare totala si bruta a ceea ce dorit el sa faca, un om de cultura, un om invatat, ascunzandu-si timiditatea…

- Diana de la “Insula Iubirii” are primele probleme de sanatate dupa ce a anunțat ca e gravida. Se pare ca tanara a racit foarte tare și a anunțat pe toata lumea. Mai mult, imaginea a creat isterie in randul admiratorilor, mai ales ca daca ar fi insarcinata, așa cum spune, bruneta nu ar trebui sa ia medicamente.…

- Dan Negru face noi declarații șocante, dupa cele legate de trofeul Ursul de Aur, decernat unui film romanesc – declarații care au declanșat un adevarat scandal in lumea cinematografiei autohtone . Deși se bucura de succes pe micul ecran, bate record dupa record in materie de ratinguri și ține de 18…

- Trupa „Vocile Tacerii” de la Chișinau au impresionat, ieri-seara, juriul, spectatorii și telespectatorii de la concursul „Rominii au talent” de la Pro TV București. Ajutați doar de miini, tinerii au creat o poveste uimitoare pe o piesa de-a lui Pașa Parfeni, fiind indrumați de Liliana Marii. „Ne-ați…

- Secretul tinereții Laurei Lavric a fost dezvaluit. Norocul nu a fost de partea Daianei și a lui Bogdan, aseara, la “Guess My Age – Ghicește varsta”, caci doi tineri din Tg. Jiu au pierdut toți cei 100.000 puși in joc la aceasta ediție a show-ului prezentat de Dan Negru, la Antena 1. Deși vedeau cum…

- Norocul nu a fost de partea Daianei și a lui Bogdan, aseara, la “Guess My Age – Ghicește varsta”, caci doi tineri din Tg. Jiu au pierdut toți cei 100.000 puși in joc la aceasta ediție a show-ului prezentat de Dan Negru, la Antena 1.

- Momente cumplite pentru Ramona Gabor, prietena buna cu actrița Anastasia Cecati, care a fost ucisa de soțul ei, luni (19 februarie), in apartamentul lor din Chișinau. Dupa ce a comis oribila crima, barbatul s-a aruncat de la etajul 7 al cladirii in care locuia și a murit pe loc. Vestea a cazut ca un…

- Ramona Gabor era prietena buna cu actrița Anastasia Cecati, care a fost ucisa de soțul ei, luni (19 februarie), in apartamentul lor din Chișinau. Dupa ce a comis oribila crima, barbatul s-a aruncat de la etajul 7 al cladirii in care locuia și a murit pe loc. Vestea a cazut ca un trasnet pentru Ramona…

- Dan Negru trebuia sa ajunga la Chișinau pentru filmari, dar a fost nevoit sa amane din cauza unor probleme cu avionul cu care urma sa calatoreasca. Prezentatorul de televiziune Dan Negru a avut probleme pe Aeroportul Henri Coanda. Acesta urma sa plece la niște filmari in Republica Moldova, insa acest…

- Prezentatorul matinalului de la Antena 1, Dani Oțil, a vorbit despre copil. El a facut declarații despre ce și-ar dori sa faca cu acesta. Dani Oțil, a carui prima mare dragoste a fost o tanara pe nume Oana , nu are o iubita oficiala, dar cu toate acestea se gandește la postura de tatic. Dani Oțil, care…

- E seara cuplurilor, miercuri, 14 februarie, de la ora 20.00, la “Guess My Age - Ghicește varsta”, show-ul prezentat de Dan Negru, la Antena 1. O seara a celor care se iubesc, a celor care sunt impreuna, caci opt perechi iși vor face apariția pe scena show-ului: una de concurenți și alte șapte de invitați,…

- Mircea Radu, intampinat cu oua incondeiate și placinte “poale-n brau”, in Bucovina. Caravana “Ie, Romanie”, emisiune care va incepe, in curand, la Antena 1, a ajuns in Bucovina, in cautare de fete frumoase și harnice, dar și de tradiții și talente autentice. Iar entuziasmul și ospitalitatea de care…

- Proaspat divorțata, Roxana Ciuhulescu se pregatește din nou sa ajunga la altar la brațul de iubitul sau, Silviu Bulugioiu alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste. Roxana Ciuhulescu a divorțat anul trecut de Mihai Ivanescu, tatal fiicei sale, Ana Cleopatra, dupa o casnicie de 10 ani,…

- Fana Reese Witherspoon, Alice a lasat o inimioara pe contul ei de Instagram. De ce? “Sunt ca doua picaturi de apa șinu sunt gemene. Blonde, ochi albaștri, frumoase și celebre. Care-i mama, care-i fiica? Rees radiaza alaturi de fiica sa Ava, care s-a facut cat ea de mare. E o copie fidela! Trasa la indigo.”...…

- Dan Bittman a vorbit despre relație de iubire cu Mihaela Radulescu, pe care au avut-o in urma cu ceva ani. Cei doi au ramas in relații bune, iar artistul ii mai da uneori sfaturi vedeti de la Pro tv. Dan Bittman și-a spus parerea despre relatia acesteia cu Felix Baughmater , in direct la Antena 1,…

- Intrebat luni seara, in cadrul unei emisiuni tv, cum descrie chemarile repetate la DNA, președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus ca nu ii e teama, pentru ca nu a facut nicio infracțiune. „Am ințeles ca in 2001 eu am aterizat in Teleorman și am facut un grup infracțional care a funcționat, cred ca și…

- Dan Negru ajunge in pragul exasperarii la emisiunea “Guess My Age – Ghicește varsta”, de la Antena1. Andrei (28 de ani) vine cu soția, Miruna (39 de ani), și mama soacra, Vasilica (65 de ani), sa caștige cei 100.000 de lei puși in joc la “Guess My Age – Ghicește varsta”, show-ul prezentat de Dan Negru,…

- Prezentatorii Dani Oțil și Razvan Simion ar pleca acasa cu bani frumoși, in fiecare luna, salariu incasat fiind unul foarte bun. Dani Oțil și Razvan Simion formeaza un cuplu pe micile ecrane de foarte mulți ani, ani in care au prezentat diverse emisiuni impreuna. Prezentatorii matinalului de la Antena…

- Dan Negru a prezentat de-a lungul timpului numeroase emisiuni la Antena 1, printre acestea cele mai iubite de public fiind cele de cultura generala, iar printre invitatii de seama s-au numarat de fiecare data Corneliu Vadim Tudor, cunoscut pentru cunostintele imense pe care le avea.

- Deputatii Dumei de Stat a Rusiei au solicitat postului public de televiziune ChannelOne (Первый канал) sa rezilieze contractul cu PrimeTV (Moldova), postul de televiziune ce retransmite ChannelOne, si care apartine liderului PDM, Vlad Plahotniuc. Reactia parlamentarilor rusi vine ca urmare a adoptarii…

- Aida Strambeanu (24 de ani), programator, și Aly Elsiddig (40 de ani), jurist, au posibilitatea sa caștige 100.000 de lei, daca vor ghici varsta altor oameni la “Guess My Age – Ghicește varsta”, show-ul prezentat de Dan Negru, la Antena 1.

- Aida Strambeanu (24 de ani), programator, și Aly Elsiddig (40 de ani), jurist, au posibilitatea sa caștige 100.000 de lei, daca vor ghici varsta altor oameni, marți, 23 ianuarie, de la ora 20.00, la “Guess My Age – Ghicește varsta”, show-ul prezentat de Dan Negru, la Antena 1.

- Andreea Balan, una dintre cele mai indragite cantarete de la noi, a reusit sa-i induca in eroare pe concurentii din cadrul show-ului ”Guess My Age- Ghiceste varsta” prezentat de Dan Negru, la Antena 1.

- Casa celebrului vlogger Ilie a ars. Tanarul abia isi terminase de amenajat locuinta, iar acum trebuie sa o ia de la capat. El a publicat doua imagini tulburatoare dupa incendiu pe contul sau de Instagram. "Ce s-a intamplat?", "Imi pare rau, stiu cat de mult ai muncit!" si "Doamne, ce tragedie!",…

- Mirela Vaida revine la tv, dar nu cu “Mireasa pentru fiul meu”, așa cum s-a tot speculat zilele trecute. Prezentatoarea tv a ținut sa lamureasca aceste zvonuri și a postat un mesaj pe contul de socializare. Anuntul revenirii Mirelei Vaida pe TV a fost facut pe pagina de Instagram a celor de la Antena…

- Intr o postare pe pagina sa de Facebook, Dan Negru, realizatorul de emisiuni de la Antena 1 ii reproseaza, lui Radu Mazare ca, in timp ce romanii aduc bani din strainatate, in Romania, el duce banii in Madagascar.Textul este insotit de o imagine dintr un aeroport unde cel mai des se aude expresia de…

- Alexandra Badoi a intrat in noul an cu emoții și lacrimi de fericire. Fosta prezentatoare a rubricii Meteo de la Antena 1 a primit cel mai frumos și așteptat cadou din viața sa: inelul de logodna. Aflata in vacanța in Montreal, Alexandra Badoi, și-a vazut visul cu ochii cand iubitul sau, Vali Caloiu,…

- Prezentatorul de televiziune a scris pe Facebook, in urma cu scurt timp, ca se simte onorat ca un gigant mondial cum este Netflix a postat, pe Facebook, un mesaj despre ”Revelionul cu Dan Negru”. Netflix este urmarit la nivel mondial de aproape 42 de milioane de oameni. Mesajul a fost postat…

- Programul de Revelion prezentat de Dan Negru la Antena 1 a fost lider de audienta pe toate segmentele de public si a fost urmarit de 2.288.000 de telespectatori la nivel national, conform News.ro. Acesta a fost cel de-al 18-lea an consecutiv in care Negru a prezentat programul de sfarșit de an. Antena…

- Programul de Revelion al Antenei 1, prezentat de Dan Negru pentru al 18-lea an consecutiv, a fost si in acest an lider incontestabil de audiența pe toate segmentele de public. Minutul de aur al Revelionului...

- Dan Negru a caștigat din nou razboiul audiențelor in noaptea de Revelion, cu al 18-lea program de acest fel pe care il prezinta. Revelionul starurilor, cu Dan Negru, nu a lasat nicio șansa celelalte posturi TV in noaptea dintre ani, noteaza paginademedia.ro.Diferența dintre Revelionul starurilor…

- Zece maști spectaculoase vor urca duminica, 31 decembrie, de la ora 22.15, pe scena Revelionului Starurilor 2018, prezentat de Dan Negru, la Antena 1. Una dintre ele este delicata Ariel, din "Mica...

- Andreea Banica se saruta pasional cu o… maimuța, la Revelionul Starurilor 2018. Duminica, 31 decembrie, de la ora 22.15, la Revelionul Starurilor 2018, prezentat de Dan Negru, la Antena 1, zece maști, una mai spectaculoasa decat cealalta, vor aparea pe rand in fața vedetelor din platou și a telespectatorilor,…

- Dan Negru, care va prezenta cel de-al 18-lea Revelion consecutiv la Antena 1, duminica, 31 decembrie, de la ora 22.15, și-a invitat pentru prima data copiii, Dara și Bogdan, și soția, Codruța, in public și in culise, la Revelionul Starurilor.

- Scandal imens intre un fost fotbalist de nationala si cunoscuta vedeta a Antenei 1, Mihai Bendeac. Actorul a postat un mesaj extrem de dur pe Instagram. Bendeac sustine ca l-a surprins pe fostul dinamovist, Marius Niculae cum si-a parcat masina pe un loc rezervat persoanelor cu handicap din cadrul…

- Mirela Vaida, Fuego și nea Marin Barbu sunt invitații lui Dan Negru, sambata, 23 decembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-o ediție de sarbatoare a show-ului “Guess My Age – Ghicește varsta”.

- Fuego, invitat la “Guess My Age – Ghicește varsta”, alaturi de Mirela Vaida și nea Marin Barbu. Cei trei sunt invitații lui Dan Negru, sambata, 23 decembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-o ediție de sarbatoare. Cele trei vedete vor trebui sa ghiceasca cu exactitate varsta a șapte personaje, necunoscuți…

- Zilele speciale sunt sarbatorite cu programe speciale, astfel ca timp de cinci zile, de Craciun, Antena 1 a pregatit o multime de surprize pentru intreaga familie. Stefan Banica, Dan Negru, Mirela Vaida, Fuego, nea Marin vor fi alaturi de telespectatorii Antena 1 intr-o serie de editii speciale de Craciun.