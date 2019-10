Reacțiile românilor după difuzarea filmării secrete de la Colectiv Mii de romani au urmarit cu sufletul la gura filmarea secreta realizata de un subofițer ISU in seara tragediei de la Colectiv. Vezi imaginile pe libertatea.ro! Imaginile difuzate pe libertatea.ro și pe pagina de Facebook a publicației i-au șocat pe romani, iar comentariile lor ilustreaza perfect ceea ce se intampla in imagini. ”Cum poți frate scoate oameni Arși PE BRAȚE și tarandu-i ca in evul mediu?!!!!! Unde sunt brancardieri, targile, carucioare cu rotile?”, spune un comentator referindu-se la faptul ca raniții cu arsuri grave erau scoși din club, fiind ținuți de maini și de picioare. Ulterior,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

